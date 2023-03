Lidl a Kaufland odebírají PETky a plechovky. Co s nimi pak budou dělat?

Ve čtvrtek 23. února 2023 maloobchodní lídři Kaufland a Lidl spustili pilotní testovací projekt zpětného odběru nápojových PET lahví a plechovek v České republice. „Chceme veřejnost upozornit na důležitost udržitelného přístupu k životnímu prostředí a zvýšit její povědomí o možnostech, jak jej dosáhnout,“ vysvětluje tisková mluvčí Kauflandu Renata Maierl. Tiskový mluvčí Lidlu, Tomáš Myler zas podtrhnul, že věří, že pilotní projekt pomůže podpořit myšlenku zavedení zálohového systému a že se zákazníci aktivně zapojí. A proč bychom měli?

Jak funguje zpětný odběr PET lahví a plechovek Plechovky i PET lahve přinesete do vybraných obchodů. „Obaly je nutné vracet nezmačkané a nepoškozené. Automaty nicméně přijmou i nápojové obaly s mírnými deformacemi. V případě, že v budoucnu dojde k uzákonění zálohového systému, výkupní automaty identifikují zálohované nápojové obaly na základě EAN kódu. Z tohoto důvodu bude nutné vracet nesešlápnuté nápojové obaly, jelikož u sešlápnutých PET lahví a plechovek by identifikace EAN kódu již nebyla možná,“ upřesnil pro server Vitalia.cz Tomáš Myler.

Uvedené obaly jsou zatím odebírány prostřednictvím automatů v prodejnách Kaufland v Praze – Michli, Šternberku a v Olomouci-Neředíně; a v Lidlu ve Lhotecké ulici v Praze, ve Folmavské ulici v Plzni a v ulici Trnkově v Brně.

V současné pilotní fázi, kdy ještě není stanovena výše peněžní zálohy za plastové lahve a plechovky obdrží zákazníci slevové kupony. Za šest nesešlápnutých lahví získáte poukázku na slevu dvacet procent na vybranou skupinu výrobků.

„Obaly budou automatem stlačeny, aby se k dalšímu zpracování nevozil „vzduch“. PET lahve a plechovky jsou aktuálně odváženy z prodejen jednou týdně,“ říká Tomáš Myler.

Jak řetězce s lahvemi a plechovkami naloží?

Do redakce nám přišla řada otázek souvisejících s odběrem primárně PET lahví, nejvíce vás zajímalo, co budou řetězce s lahvemi dělat? Nechají je vymýt a znovu naplní? Odvezou do spalovny? Nechají z nich vyrobit plastové prvky na hřiště pro děti? Je třeba mít na paměti, že jde o pilotní projekt. Stojíme na začátku nové éry, neboť zákon o zálohování obalů je aktuálně na stole Ministerstva životního prostředí.

Obchodním řetězcům není lhostejné, jak bude s vysbíraným materiálem naloženo. Zcela zásadní je skutečnost, že na rozdíl od skleněných lahví od piva, které jsou dle české legislativy vratným obalem a spadají pod Zákon o obalech, jsou nápojové PET lahve a plechovky po zkonzumování nápoje dle naší legislativy považovány za odpad a spadají pod Zákon o odpadech. A tímto zákonem je tedy definován i další postup, jak s těmito komoditami nakládat.

Galerie: V Kauflandu a Lidlu můžete vracet PETky a plechovky

„Když byl připravován Zákon o odpadech, tak bohužel nepamatoval a zajisté ani nemohl predikovat, že budou probíhat v budoucnu obdobné pilotní projekty, který nyní realizuje naše společnost a společnost Kaufland. Naše společnost by si mohla zažádat o povolení pro nakládání s odpady na pilotních provozovnách, znamenalo by to ale, že by se zde uplatňoval režim obdobný jako ve sběrných dvorech,“ vysvětluje Tomáš Myler.

Vracím plechovku. Občanský průkaz, prosím

Neslučitelnost odpadového režimu a zákaznicky orientovaných retailových procesů lze ilustrovat na jednom konkrétním příkladu. Nápojové plechovky spadají dle Zákona o odpadech pod kovový odpad. Pro sběr kovového odpadu stanovuje tento zákon povinnost, že veškeré jeho přijaté množství je písemně zaznamenáváno, a to i s mnoha osobními údaji z občanského průkazu.

Množství je navíc evidováno v kilogramech (nikoliv v kusech). Tento postup sběru v prodejnách potravin by byl zcela nerealizovatelný a zejména uživatelsky a zákaznicky nevhodný a komplikovaný.





Dohoda řetězců a měst

Alternativou je režim pro obce, který tento zákon o odpadech umožňuje, a na které nejsou kladeny takové nároky jako například na řetězce. „Z tohoto důvodu jsme chtěli realizovat celý projekt daleko jednodušeji a zejména prozákaznicky tak, abychom našim zákazníkům umožnili vyzkoušet systém zpětného odběru co nejjednodušším způsobem. Proto jsme oslovili magistráty měst a vysvětlovali jim, jak výše popsanou legislativní situaci, tak i obsahovou rovinu námi zamýšleného projektu,“ popisuje složitou cestu k novým automatům tiskový mluvčí Lidlu.

Nakonec našli společnou cestu, na níž mohou zákazníkům nabídnout zatím fragmenty budoucího uvažovaného zálohového systému, kdy si zákazník může vyzkoušet odevzdání obalů, aniž by u toho musel být např. legitimován.

Obchody neurčují, jak s odpadem město naloží

Vysbírané jednorázové obaly náleží městu, na jehož katastru se vyberou. „Není v našem zájmu, a také v našich pravomocích, určovat zapojeným městům, jak mají s vysbíranými lahvemi a plechovkami zacházet. V každém z krajských měst, kde pilotní projekt realizujeme, se jedná o jednu jedinou prodejnu Lidl či Kaufland. Vedle toho disponuje město stovkami žlutých a šedých kontejnerů. Zvláštní režim nakládání s PET lahvemi a plechovkami z našeho pilotu nemá absolutně žádný ekonomický smysl,“ doplňuje Tomáš Myler.

Budete vracet PET lahve a plechovky? Ano, rozhodně, nemohu se dočkat Ano, občas určitě ano Ne, nemám čas ani energii to řešit Ne, protože žádné nekupuji Zobraz výsledek

Tímto pilotem nicméně řetězce otevřely úvahy a debaty o budoucím nastavení režimu. Do budoucna je však cílem, aby tyto komodity byly využívány výhradně na výrobu nových PET lahví a plechovek. Aktuální legislativa však tento postup v současné době neumožňuje. Proto je, jak bylo zmíněno, vysbíraný materiál majetkem příslušného města, a tudíž bude zpracováván způsobem, který je v daném městě nastaven