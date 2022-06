Chceme mít další prodejny, kde budeme dopékat sušenky, říká majitel Zemanky

Je tomu jen pár týdnů, co se v pražském obchodním domě Kotva otevřela prodejna Biopekárny Zemanka. Přestože biopekárna působí na trhu už od roku 2006, jde o její vůbec první „kamennou prodejnu“. Ty uvozovky tu nejsou náhodou, neboť se jedná o prostor v nákupním centru, kde obchody nejsou pevnými stěnami striktně oddělené.

Proč v Zemance tak dlouho otáleli s otevřením první prodejny, co v ní najdeme a co je za tím velkým rozkvětem původně „malé pekárny z Oříkova“? Nejen o tom jsme si povídali přímo v nové prodejně s majitelem Biopekárny Zemanka Janem Zemanem.

Jak dlouho jste zvažovali otevřít svou první „kamennou prodejnu“?

Skoro dva roky. Tento otevřený prostor v Obchodním domě Kotva jsme si nakonec vybrali hlavně proto, že jsme ho mohli připravit poměrně rychle a bez velkých počátečních investic. Je to pro nás příležitost vyzkoušet si tento koncept před tím, než půjdeme dál.

Dá se říct, že tohle je taková startovací prodejna, která je předzvěstí něčeho většího, spuštění obchodní sítě prodejen v obchodních centrech například?





Podle propočtů nám sice lépe vychází mít dočasné kiosky v obchodních centrech, kde bychom si mohli vyzkoušet prodeje v různých lokalitách, ale nejvíc se nám líbí mít vyloženě kamennou prodejnu se vstupem z ulice. V Praze bychom v budoucnu určitě tři, čtyři takové prodejny chtěli mít. Jejich součástí by byl náš druhý koncept, prodej dopékaných čerstvých sušenek v prodejně. Ten je ale zatím ve fázi příprav.

Máte i nějaké datum, kdy se ho podaří zrealizovat?

Rádi bychom to stihli do dvou let, ale jsme limitováni výrobními prostory a celkovou kapacitou provozu. Aktuálně máme hlavní výrobu stále v Oříkově a asi deset kilometrů odtamtud, v Petrovicích, provozujeme bezlepkovou výrobu, záměrem je ale vše sloučit do jednoho velkého areálu.

Chystáte se malebné Příbramsko opustit? Jít blíže k Praze?

Kdepak, nehodláme stavět u dálnice ani na zelené louce, zrovna jsme před podpisem smlouvy na odkup brownfieldu na Příbramsku u Sedlčan. Rádi bychom tam kromě výroby vybudovali i zážitkové centrum, něco jako má Sonnentor. Vidíte výrobu, upečete si sušenky, strávíte tam příjemný den.

Máte nové obaly, na trhu je už celá řada vašich cirkulárních produktů, teď otvíráte prodejnu a chcete péct sušenky před lidmi. Dá se to vnímat jako nějaký restart Zemanky?

Možná to vypadá, že se to všechno děje teď, ale my pokračujeme v konzistentní strategii. I když přiznávám, myslel jsem si, že některé věci se stanou dříve. Všechno do sebe perfektně zapadá: ve chvíli, kdy jsme měli plošnou distribuci výrobků, mělo smysl připravit reklamní kampaň pro televizi, pak bylo potřeba vymyslet, jak a co bude její součástí. A to byl ideální okamžik k tomu, co jsme už roky chtěli udělat, a tím byla změna obalů. Chtěli jsme být zákazníkům blíž, být pro ně zajímavější a atraktivnější. A tak jsme je změnili. Prodeje rostou, a tak jsme hledali nový prostor k růstu.

Jak byste zhodnotil vývoj posledních deseti let? Prozraďte mi tři věci, které se za tu dobu ve firmě nejvíce změnily.

Tím prvním je tým Zemanky, parta lidí, která si po různých změnách dobře sedla. Doplnila se o schopné lidi, kteří před časem odešli pracovat do Prahy a teď se vrací zpátky „domů“. Skvělý tým lidí je opravdu velmi důležitý, už to konečně není jen o mně a neblokuji rozvoj firmy svojí kapacitou.

Je důležité, že se nám daří zachytit a předat zákazníkům podstatu Zemanky. My jsme se nikdy moc zákazníkům nepředstavovali, pro nás bylo důležité stíhat výrobu. Poslední tři roky ale myslím dobře prezentujeme, co umíme, jak to děláme a jaké jsou naše benefity, což se dobře potkává s potřebami našich zákazníků.

A tou třetí nejzásadnější změnou je práce s daty. Já o sobě říkám, že jsem intuitivní podnikatel, ale má to svoje „ale“. Čím jsem starší, tím víc si uvědomuji, že mít intuici je dobré, ale ještě lepší je mít k tomu i nějaká data. Veškeré naše procesy i změny jsou tedy v posledních třech, čtyřech letech výsledkem průzkumů či vyhodnocení dat, a až v té další fázi nastupuje intuice a nadšení. A musím říct, že se to vyplácí. Už to není tak, že si o něčem myslíte, že je to super, a tak to zkusíte, ono to třeba nefunguje a musíte to stopnout, protože takový postup byl velmi vyčerpávající. Dnes si to nejdříve otestujeme a pořádně ověříme.

Cirkulární produkty, které vyrábíte, byly také těmi, které si prošly nějakým průzkumem, zda by o ně byl vůbec zájem?

V tomto případě ne. Tohle neměl být obchodní model, to byla věc, kterou jsme si chtěli vyzkoušet a možná inspirovat větší hráče na trhu. Začínali jsme s Prazdrojem a využitím jejich mláta a ta reakce trhu byla tak nečekaně pozitivní, že jsme se na tento projekt začali dívat jako na novou příležitost. A nyní je z toho skvělý obchodní model.

A ten se poměrně slibně rozvíjí, dnes máte kromě cirkulárních Dužinek – krekrů z dužiny ovoce a zeleniny – z prodejen UGO a krekrů ze sladu i sušenky z kávové sedliny z IKEA, a tím to nekončí…

Aktuálně odebíráme kávovou sedlinu z kaváren IKEA a vyrábíme z nich sušenky, které si můžete koupit v IKEA, nebo je tam dostanete ke kávě; sedlinu z Costa Coffee využíváme zase pro sušenky, které koupíte v jejich kavárnách a nově také máme sedlinu z kavárny Mamacoffee, z níž vyrábíme sušenky, které nově koupíte v Kauflandu.

Není snazší všechnu sedlinu smíchat a z ní sušenky vyrábět pro všechny, kdo mají zájem?

Bylo by to snazší, ale ne. Skvěle funguje systém, kdy kavárna nabízí své sušenky jako svůj brand. Udržet systém zpracování kávové sedliny z různých kavárenských řetězců odděleně určitě udržíme, byť je to pro nás náročné.

Nicméně, podle našich informací si lidé tyto produkty nekupují primárně proto, že jsou cirkulární, že zpracováváme nevyužitou surovinu a měníme ji na skvělý výrobek. Myslím, že bude ještě dlouho trvat, než si zákazník takový výrobek koupí kvůli tomu, že jde o cirkulární produkt.

To ale možná nevadí, teď na začátku je pro vás důležité, že jste své zákazníky těmito produkty zaujali…

To ano, my jsme rádi, že si lidé kupují tyto produkty, protože jim chutnají.

V tom vnímám ony změny, které jste popisoval. Říkám si, že dříve byste možná více chtěl, aby lidé nejdříve věděli, že jde o cirkulární produkt, chtěl byste je edukovat, a až v druhé řadě, aby si ho kupovali…

(smích) To máte pravdu. Z toho jsem už trošku vyrostl. Stáhli jsme primární edukaci na prostá fakta: když ti to chutná, tak si otoč obal a třeba si něco o sušenkách přečti.

Rozšiřujeme také skupinu našich zákazníků o ty, kteří třeba ani nevědí, že naše sušenky jsou bio, ale koupí si je kvůli tomu, že jim chutnají, jsou ze skvělých surovin a jejich chuť si užijí. I když vědí, že jsou dražší, a tím pádem si je nekoupí každý den, jako by to udělali třeba u běžné sušenky.

Ceny jídla v posledních týdnech rezonují napříč nejen potravinářským sektorem. Viděla jsem, že někteří prodejci se s cenou za stogramový sáček vašich sušenek či krekrů dostali přes padesát korun. Takže i vy jste museli zdražit?

Problém jsou marže, a to zejména u malých obchodníků. Vím, že se stává i jiným výrobcům, že oni sice nezdražili, ale cenu navýšili prodejci. My jsme ale na výstupu naše výrobky ještě nezdražili.

Ono je to dáno jednak tím, že máme nasmlouvané ceny za suroviny do října letošního roku, a dále tím, že cena biopotravin neletí tak závratně nahoru jako u běžných. Nicméně, podobně jako ostatním, i nám významně rostou ceny za obaly a dopravu, takže se v polovině roku zvýšení cen nevyhneme, byť jsme posledních deset let nezdražovali.

Nebojíte se poté odlivu zákazníků?

Uvidíme, to nedokážeme odhadnout. Ono z naší strany půjde o zdražení počítám tak o dvě koruny na balení, tedy doslova pár procent. Navíc máme tu zkušenost, že lidé, kteří kupují naše produkty, nejsou krizí tak zasaženi a zároveň mají nastaveny určité hodnoty, z nichž nechtějí dramaticky slevovat. Spíše si koupí méně produktů, než aby suplementovali kvalitu něčím levným, nekvalitním.

Navíc v porovnání s nákupem v jiném obchodě můžete v našem obchodě v Kotvě ušetřit nákupem vybraných produktů v našem bezobalovém prodeji prostřednictvím výdejníku MIWA, který můžete znát například z Albertu z Obchodního centra Westfield v Praze.