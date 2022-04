Lekce zdravé výživy: prvňáci vědí, kolik cukru je ve vodě a v čem jsou lokální potraviny lepší

O tom, že si děti program Zdravá 5 užívají, svědčí les rukou a občasné překřikování, kdy všichni chtějí ukázat, co vědí. A vědí toho překvapivě hodně. Někteří prvňáčci mluví o ovocném cukru s bravurou nutričních specialistů. Jindy jsou odpovědi úsměvné, ale když si představím, že by nás tu seděla třída plná dospělých, pochybuji, zda bychom znalostmi děti předčili. A asi by to nebyla taková zábava.

I když dítě neví, nebo se plete, nikdo se mu neposmívá. Na to si Zdravá 5 dává vždy dobrý pozor. Lektorky programu postupují citlivě, jsou si dobře vědomy, že děti mohou mít různé rodinné zázemí, zažité některé nešvary ve výživě, a cílem je vzbudit v nich zájem. Dnešní povídání pod vedením zkušené lektorky Nikoly Pravdové je proloženo hrami, úkoly, soutěžemi.

Zdravá 5 Celorepublikový vzdělávací program Nadačního fondu Albert pro základní i mateřské školy i neziskové organizace je zaměřený na zdravý životní styl, především v oblasti zdravé stravy.

Lektoři seznamují děti zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování. Cílem projektu je motivovat k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a jejich přirozené implementaci do životního stylu.

Nadační fond Albert poskytuje školám vzdělávací program zcela zdarma a přihlásit se může každá základní i mateřská škola a také nezisková organizace. Vzdělávací program Zdravá 5 je realizován společností Albert již od roku 2005 a za tu dobu vyškolil statisíce dětí ze základních i mateřských škol po celé České republice. Ročně proškolí až 60 000 dětí, což představuje více než 2000 výukových bloků. Více v rozhovoru s manažerkou programu Zdravá 5: „V únoru míváme plno na celý školní rok,“ říká Alena Paldusová.

Co se děti se Zdravou 5 dozvědí

První otázka, která padne, je, kolikrát denně máme jíst. Děti, rozdělené do několika týmů, se nebojí odpovídat, hned se hlásí: „Třikrát! Čtyřikrát! Pětkrát!“ Pomáhá i to, že si již společně vyrobili jmenovky, a lektorka je tak může oslovovat jménem. „Já jím šestkrát, já mám druhou večeři!“ hlásí Honzík. Ve hře jsou navíc žetonky, které jednotlivé skupinky sbírají.

Lektorka postupně probere složení zdravého talíře. Vysvětlí, proč je dobré jíst zeleninu a ovoce ke každému jídlu. Jaké známe vitamíny. K čemu slouží vláknina. Proč je snídaně důležitá („Abychom měli plné bříško?“ zní jeden z tipů). Co jsou sacharidy a bílkoviny a ve kterých potravinách je najdeme. Proč jíst ryby a jak se starat o vodu, aby v ní ryby vůbec žily. I co potřebuje slepička a kuřátko, aby se jim dobře dařilo; kromě zásad zdravého životního stylu a stravování totiž lektorky Zdravé 5 zařazují i témata ekologického zemědělství, lokálních potravin a celkově udržitelnosti, samozřejmě formou odpovídající věku.

„Zdravá 5 je vždy uzpůsobena věku, děti se s tématy setkávají i ve školní výuce, prolínají se různými předměty, informace se doplňují s naším programem. Čím vícekrát se s problematikou zdravé výživy i udržitelnosti děti setkají, tím víc to v nich zapustí kořeny,“ popisuje lektorka Nikola Pravdová. Podobně hodnotí efekt Zdravé 5 i manažerka programu Alena Paldusová: „Mnohdy zaséváme první semínko, které potom rodič nebo škola mohou pěstovat dál,“ říká v rozhovoru pro server Vitalia.cz.





Z programu Zdravé 5 pro 1. třídu Ovoce a zeleninu jíme 5× denně, abychom měli dostatek vitamínů, vlákniny a minerálů.

Když to jde, dáváme přednost lokálním potravinám.

Sacharidy potřebujeme pro dostatek energie.

Bílkoviny jsou nutné k tomu, abychom měli sílu, rostly nám svaly a měli jsme pevné kosti a zuby.

Co děti vědí o výživě a v čem se pletou

Prvňáčci rozumí slovu „lokální“, nejsou si ale jistí, jaké ovoce se u nás pěstuje. Tipují jahody i ananas, pomeranče či kiwi. Pak se chytí a už si vybavují další a další domácí druhy: jablka, hrušky, angrešt, meruňky, rybíz, hroznové víno, třešeň, maliny… Sofinka si vzpomene i na označení pro banány, citrony a spol., „tropické ovoce“, a děti vědí, že se k nám musí dovážet z velké dálky. Všichni fandí našemu ovoci: „Je zdravější! Má víc vitamínů! Nezkazí se cestou! Má míň chemie!“

Znají a jmenují hodně druhů zeleniny, včetně růžičkové kapusty. Vědí, že v ovoci a zelenině jsou vitamíny, ale co ještě na „v“? „Voda? Vlákno? Vláknina!“ A vláknina nám čistí co? „Zuby!“ myslí si prvňáčci.

Poznají jednotlivé potraviny v pravé horní části talíře (rýže, pohanka, jáhly, vločky, těstoviny), dokonce vědí, že nám dodávají energii, ale slovo sacharidy, které je spojuje, ještě neznají. Lektorka napovídá: „Začíná to na s…, sa…“ „Sádlo!“

Shodnou se na tom, že maso nemusíme jíst každý den, a Dan ví, že ho můžeme nahradit například mléčnými výrobky, třeba sýrem. Do stejné skupiny spadají i luštěniny, co je to? Kryštof s Honzou volají: „Bílkoviny! Bílkoviny! Já jsem to řekl první!“ Vědí, že ryba je zdravá, kapr je sladkovodní a znají i lososa nebo pražmu a štiku. („Štika mě kousla, loni.“)

Jú, Mekáč! To já vlastně nejím

V druhé části programu se všichni přesunou na podlahu. Na zemi je rozložená plachta se „zdravým“ talířem a v tašce „velký nákup“ s maketami potravin. Děti si z nich zkusí poskládat snídani, oběd nebo večeři tak, aby nechyběla žádná důležitá složka. „To je falešný,“ zazní zklamaně, když děti z tašky vytahují potraviny. Jedna z holčiček stejně potají olízne plastový donut. Co kdyby byl přeci jen pravý?

Je vidět, že prvňáčci si z první části lekce Zdravé 5 ledacos pamatují, vědí si rady, co vybrat a kam umístit. Chudák oblíznutý donut se nakonec na talíř na plachtě stejně nedostane, děti usoudí, že není moc zdravý, dáváme si ho tedy jen občas, a vyberou raději jinou svačinu.

Nakonec pokryje zem ještě plachta znázorňující zdravou holčičku a kluka, který není zrovna v kondici. A jak obrázky napovídají, může za to jeho jídelníček. „Má děravé kosti, malý mozek a smutné břicho,“ komentují děti obrázek. Na tyhle potraviny, kterými se láduje kluk, si prý dají pozor, tvrdí prvňáčci.

Čeho máme pít nejvíc?

„Vody, vody, vody!“ shodují se děti bez váhání na tom, jakého nápoje si máme užívat nejvíce. Lektorka je obejde s prázdnou lahví od kolové limonády, v níž je pro ilustraci tolik kostek cukru, jako obsahují tyto nápoje. Kolik to je? „Mega moc,“ hlásí Oliver. Skupinky tipují od dvaceti do pětadvaceti kostek. „V jedné takovéhle limonádě je 32 kostek cukru,“ říká Nikola Pravdová. V menší lahvi pak najdeme množství odpovídající zhruba deseti kostkám cukru.

Lektorka ukazuje lahvičku nápoje s obrázkem jahody. „Myslíte si, že v tomhle pití je nějaké ovoce?“ ptá se prvňáčků. Tady jsou děti důvěřivé, u obrázku jahody čekají jahodu. V limonádě je ale jen jahodové aroma a opět plno cukru, zhruba šest kostek. Ochucené minerálky a tzv. ledové čaje jsou na tom podobně. A teď děti, pozor, kolik kostek cukru je ve vodě? Nachytat se nedá nikdo: „Žádný! Nula!“

Na závěr ještě „hvězda“ mezi nápoji, který bohužel někdy pijí i starší děti, ale není moc vhodný ani pro dospělé: „Kdybychom měli velkou lahev, 1,5 litru, energetického nápoje, bude v něm 42 kostek cukru. A není dobrý ani pro naše srdce,“ přibližuje dětem lektorka. „A proč myslíte, že ho nějaký známý youtuber nebo sportovec propaguje? Proč říká, že to máme pít?“ ptá se dětí. „Protože oni neví, co v tom je,“ myslí si Andrejka. „Nebo chtějí mít hodně peněz a abychom to kupovali,“ doplňují znalecky kluci.

Děti se shodnou, že nechtějí vypadat jako nemocný kluk a že sladké limonády a nezdravé potraviny budou jíst a pít jen výjimečně. Týmy spočítají žetonky, dostanou odměnu (není to obligátní sladkost) a už je čas na oběd… Co to asi dneska bude?