Při covidu se zhoršuje i zrak

Únava, zvýšená teplota, bolest hlavy , ztráta čichu a chuti – to jsou nejčastější příznaky, které postihují lidi nakažené nemocí covid-19. Stále více studií poukazuje také na zhoršující se zrak nakažených lidí. Upozorňují na to v tiskovém materiálu odborníci ze sítě očních klinik Gemini.

Problémy s očima při covidu

Mezi nejčastější klinické příznaky onemocnění covid-19 patří horečka, suchý kašel, únava, dušnost, bolesti svalů a kloubů, trávicí obtíže. Specifická je ztráta čichu a chuti. Závažný průběh onemocnění bývá spojen se zápalem plic. Koronavirus může v některých případech dokonce proniknout dovnitř oka. V laboratořích v USA byl koronavirus prokázán ve sklivci a na vnitřní ploše rohovky, přibližuje Pavel Stodůlka, přednosta klinik Gemini.

„Problémy s očima začínají pacienti pociťovat většinou do dvou týdnů od výskytu prvních příznaků onemocnění. Potíže odeznívají obvykle po dalších dvou týdnech. V některých případech oční příznaky mohou být dokonce prvním projevem onemocnění,“ popisuje lékař.

Existence očních příznaků u pacientů s covidem je podle jednotlivých studií udávána v rozmezí od jednoho do dvaatřiceti procent. Drahomíra Baráková, primářka oční kliniky Gemini v pražské Krči, uvádí typické potíže:

„Postižena může být jak spojivka a rohovka, tak i oční sítnice. Pacienti nejčastěji udávají zčervenání oka, světloplachost, dále bolest očí nebo zhoršené vidění. Nejfrekventovanější oční diagnózou v souvislosti s koronavirem je zánět spojivek. Nezřídka jsou přítomny symptomy takzvaného suchého oka, které provází nepříjemné řezání nebo pocit cizího tělíska v oku. Tyto pocity se mohou stupňovat v souvislosti s prací na počítači, s mobilem nebo v důsledku dlouhého pobytu ve vnitřních prostorách.“

Zhoršení předchozích potíží

Onemocnění koronavirem může v důsledku celkové zátěže organismu vést i ke zhoršení už přítomných očních onemocnění, jak vysvětluje Robert Kadlec, vedoucí sítnicového centra oční kliniky Gemini:

„Nejčastěji jsou to onemocnění sítnice, která jsou spojena s nahromaděním tekutiny v sítnici – může dojít ke zhoršení již existujících otoků, věkem podmíněné makulární degenerace, zejména její vlhké formy, nebo k rozvinutí či zhoršení takzvané centrální serózní chorioretinopatie,“ říká lékař.

Ani po covidu není vyhráno

Problémy se zrakem se ale mohou objevit i po odeznění koronaviru, kdy dochází především ke změnám v množství i kvalitě slzného filmu a vzniku rohovkových poškození s následným mlhavým viděním.

„Během léčby onemocnění rohovky u takzvaného postcovidového syndromu se doporučuje dostatečný příjem vitaminu C, který má antistresový a antioxidační účinek, vitaminu E pro jeho antioxidační účinek a vitaminu A, který podporuje regeneraci nervů. Ke zmírnění příznaků se v těchto případech kromě léčby základního onemocnění doporučuje aplikace umělých slz, očních gelů a mastí do oka a správné nasazení respirátoru,“ popsala Drahomíra Baráková.

Covid-19 a oční onemocnění Postižení spojivky, rohovky nebo oční sítnice,

nejčastěji zčervenání oka a světloplachost,

dále bolest očí nebo zhoršené vidění,

záněty spojivek,

symptomy tzv. suchého oka (řezání, pocit cizího tělíska v oku),

zhoršení už dříve přítomných očních onemocnění,

změny v množství i kvalitě slzného filmu po covidu,

vznik rohovkových poškození s následným mlhavým viděním po covidu.

Právě správné nošení respirátoru je pro prevenci vzniku očních problémů zásadní. „I správně nasazený respirátor ve většině případů nasměřuje část vydechovaného vzduchu do očí. Způsobuje to osychání očí a zhoršuje nepříjemné pocity. U lidí s covidem může vydechovaný vzduch zvyšovat riziko postižení očí koronavirem. Proto je důležité mít respirátor nasazený co nejpečlivěji. Samozřejmostí je pravidelná výměna respirátoru za nový, protože může být sám o sobě zdrojem infekce,“ vysvětlil Pavel Stodůlka.

Odkládání kontrol u lékaře

Vedle koronaviru mají na zhoršující se zrak Čechů vliv i odklady návštěv očních lékařů.

„Samostatnou skupinou zrakových obtíží jsou ta, která s pandemií souvisí nepřímo. Vznikají v důsledku zanedbání kontrol nebo oddalování návštěvy lékaře pro nově vzniklé potíže ze strachu z nákazy. Tato skupina následků je nejširší a v plném rozsahu se pravděpodobně ukáže až po skončení pandemie,“ uzavřel Robert Kadlec.