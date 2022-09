Do vězení kvůli pěstování šesti rostlin konopí? Protidrogový koordinátor chce legalizaci

Co je to marihuana

Marihuanou je míněno konopí, které obsahuje vyšší než jednoprocentní podíl THC. Tato hranice byla zvýšena od ledna letošního roku, předtím činila 0,3 procenta. Marihuana je v Česku, až na výjimku v podobě konopí pro léčebné použití, považována za nelegální drogu. Látky obsažené v marihuaně dokáží ovlivnit fungování téměř všech částí mozku.

Legalizace marihuany byla tématem kulatého stolu, který poslední srpnový den uspořádala platforma s názvem Racionální politika závislostí, jež sdružuje odborníky věnující se problematice závislostí.

Represe se míjí účinkem, říkají zastánci legalizace

Legalizaci marihuany na akci hájily, paradoxně, tři současné špičky české protidrogové scény, které pracují se závislými a ovlivňují podobu tuzemské prevence návykových látek.

Jde o národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila, adiktologa a epidemiologa Viktora Mravčíka a Pavla Béma, psychiatra, člena Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí a vedoucího lékaře Střediska pro psychoterapii a rodinnou terapii adiktologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice.





„Léta pracuji s lidmi, kteří mají velký problém se závislostí, takže můj životní postoj je spíše proabstinenční. Můj pohled na prohibici se za tu dobu, kdy sleduji čísla, změnil. Prohibiční model se ukazuje v oblasti látek, jakým je konopí a podobně, jako ne zcela účinný. Navrhuji proto otevřít diskuzi o přísně regulovaném trhu (s marihuanou, pozn. red.), protože věřím tomu, že regulovaný trh přinese větší možnosti prevence a kontroly,“ uvedl Jindřich Vobořil.

Podobně to vidí lékař Pavel Bém. „Když se na to podíváme, zjistíme, že alkohol a tabák způsobují řádově větší škody než vlastní produkty z konopí, a to jak na zdraví, tak na sociálních aspektech života, tak i v ekonomice,“ doplnil Bém. „Jsem zastáncem toho, abychom udělali krůček ne k liberalizaci, ale větší rozumnosti, abychom se vyhnuli excesům naší justice,“ dodal v narážce na mediálně známé případy, kdy před soudem stanuli lidé, kteří si marihuanu v malém pěstovali doma a dělali si z ní tinktury či masti pro vlastní potřebu.

Za pěstování podmínka, za výrobu i vězení

Z hlediska legislativy je pěstování do pěti kusů rostlin konopí přestupkem, nad pět rostlin jde o trestný čin. Sklízení a zpracování této rostliny je vždy trestným činem. „Zákon je špatný v tom, že striktně nerozděluje případy, kdy někdo pěstuje ve skrytu ve velkém a vyrábí drogy, od toho, kdo si je pěstuje pro to, aby si léčil své nemoci. Zákon, policie i státní zastupitelství na to dnes pohlíží stejně a udělují tresty za výrobu a omamné a psychotropní látky značného rozsahu,“ uvedl Miroslav Koláčný, další host diskuze, jemuž soud po dvou letech zrušil podmínku za pěstování čtyř rostlin konopí a výrobu konopné masti.

„To nejsou excesy, je to systémové. Jasně, že orgány činné v trestním řízení postupují v souladu se zákonem. Pak je ale potřeba změnit zákon tak, aby posuzování v takových věcech tímto způsobem nebylo možné,“ dodal ke stíhání drobných pěstitelů adiktolog Viktor Mravčík.

„Lečme nemocné, preventivně chraňme mladé, ale vzdejme se myšlenek, že máme trestat, byť přestupkem, někoho za to, že u sebe má jednu cigaretu marihuany,“ prezentoval svůj postoj Pavel Bém. „Nedělejme si iluze, s trávou se tady obchoduje ve velkém, funguje tady organizovaný zločin. Nechť stát definuje rozumnějším způsobem, co má být obsahem tzv. trestného činu nebo přestupku, nechť garanci kvality, ale také výhody a výnosy z distribuce a výroby nese on, a ne organizovaný zločin,“ dodal lékař.

Podle odborníků na prevenci by se legalizací v zemi neobjevil žádný další trh s marihuanou, který tady už není. Společenská škodlivost pěstování a užívání konopí v malém je podle nich tak nízká, že nesnese následky represe, s nimiž se uživatelé a drobní pěstitelé setkávají. Tedy zdlouhavé popotahování v trestním řízení včetně soudů, kdy i při osvobozujícím rozsudku jim již zůstává cejch drogových vyvrhelů. „U represe jako takové převažují negativa nad preventivními benefity. To je důvod, proč se o tom (o regulaci trhu) bavíme,“ podotkl Jindřich Vobořil.

Rizika legalizace trhu s marihuanou

„To, že má něco nižší zdravotní rizika, neznamená, že to nemá rizika žádná,“ oponoval ředitel Národní protidrogové centrály Služby kriminální policie a vyšetřování Policie ČR Jakub Frydrych. Jako rizikové vidí i to, že se směšuje nízkopotentní konopí (to s nižším obsahem THC) se syntetickými kanabinoidy. Ty jsou vyrobeny v zahraničních laboratořích a jejich účinek je podstatně silnější než u vypěstované marihuany, takže existují případy, kdy po požití došlo například k selhání ledvin či úmrtí.

„Jsme bytostně přesvědčeni o tom, že od jisté úrovně poškozuje obchod s drogami ve všech svých sociálních, zdravotních a kriminálních souvislostech společnost,“ doplnil Jakub Frydrych s tím, že ČR je vázána mezinárodními smlouvami, a proto nemůže v případě možné legalizace postupovat svévolně.

Upozornil také na to, že při legalizaci sice stát získá prostředky z daní či další jiné činnosti související s obchodem, nicméně musí se připravit na to, že mohou vzrůst náklady na vymáhání práva. Například v Kanadě, kde je obchod s marihuanou legální, musela policie řešit četné případy, kdy marihuana měla putovat ze země ve formě poštovních zásilek.

Policista také odmítl, že by Česko bylo zemí s vysokou mírou represe za pěstování či držení marihuany pro vlastní potřebu. „Máme nastavený zesilující systém sankcí, který začíná přestupkovým jednáním a končí před soudem. Ve všech ostatních zemích je držení zakázané látky primárně podezřením z trestného činu a vede se trestní řízení,“ uvedl Jakub Frydrych s tím, že ČR má velmi nízký podíl trestných činů souvisejících s držením marihuany a vymáhání zákona je „velmi rozumné“.

„Nevyhledáváme cíleně staré lidi, kteří jsou bezbranní vůči trestnímu stíhání. Realita českých drogových trhů má těžiště v jiných věcech, než jsou pěstitelé čtyř rostlin,“ dodal Jakub Frydrych k případu Miroslava Koláčného s tím, že většina případů pěstování končí jako přestupky. Mezi těmi, které jsou kvalifikovány jako trestné činy, nepřevažují drobní pěstitelé marihuany.

Hledá se politická shoda, zatím není

V debatě mimo jiné zaznělo, že Pirátská strana dokončila po dvou letech studii hodnotící dopady užívání marihuany a měla by být podkladem pro takovou úpravu zákonů a vyhlášek, která by umožnila legalizaci marihuany. „V zákonodárných sborech je řada lidí, kteří o problematice nemají informace, a tak jsme zadali vypracování široké dopadové studie. Ta nám řekla, že pokud se chceme zaměřit na zvyšování efektivity prevence a snižování prevalence problémového užívání, snížení možností přístupu dětí a mladistvých ke konopí, nejlepší cestou je přísně regulovaný trh,“ uvedla Jana Michailidu, která patří v Pirátské straně k expertům na problematiku návykového chování.

Studii chce Pirátská strana zveřejnit v září. Podle Jany Michailidu regulovaný trh umožní dospělým přístup k marihuaně, která bude bezpečným a zdaněným produktem. „Přičemž peníze z daní budou použity ideálně na individualizovanou prevenci a snižování rizik,“ dodala.

Zastánci legalizace již hledají politické hlasy, které by umožnily pravidla změnit buď cestou vládního návrhu, nebo iniciativou poslanců. Shoda v tom, zda marihuanu legalizovat, ale zatím neexistuje. Podle Jindřicha Vobořila bez ní ovšem nelze hledat konkrétní modely toho, jak by měl regulovaný trh vypadat.

„Když to zjednoduším, regulovat by se měla výroba a prodej. Budeme hledat modely, kdo to bude vyrábět (zda to bude licenční systém), kde a v jakém množství. Také to, zda má být regulován obsah účinné látky, a pokud ano, jaký ten obsah má být. Poté budeme regulovat prodej a tady asi budeme navrhovat něco přísnějšího, než známe z dosavadních regulací tabáku a alkoholu. Možná půjde o velmi omezený počet obchodů, které budou muset mít nějaký typ licence,“ nastínil národní protidrogový koordinátor.

Otázkou by bylo, kdo by si marihuanu mohl koupit. „Byli by to starší 18 let, ale regulace by mohla jít ještě dál. Například existují, a to už jsou extrémy, takové regulace, kdy se zájemce o marihuanu musí ještě před koupí zaregistrovat včetně pořízení fotografie, pak má dáno maximální množství na týden a na měsíc, a když si jde pro marihuanu do obchodu, tak ho to vyfotí, aby bylo jasné, kdo si ji jde koupit,“ doplnil s tím, že takto to funguje v Uruguayi.

Jiná věc je podle něj samopěstování. „Myslím si, že příklady toho, jak to dělat, známe u alkoholu, kdy si lidé mohou vyrobit (bez nutnosti danit, pozn. red.) určité množství vína nebo vypálit nějakou slivovici. Jen u konopí by model návrhu byl pravděpodobně přísnější,“ domnívá se Jindřich Vobořil.

Podle ředitele Národní protidrogové centrály Služby kriminální policie a vyšetřování Policie ČR Jakuba Frydrycha je ideální cestou ta, kterou si prošlo konopí pro léčebné účely, jenž je v zemi legální od dubna 2013. Upozornil ale, že aby se debata o legalizaci netočila v kruhu, musela by společnost zčásti přehodnotit svůj postoj spočívající v tom, že životní styl spojený se zneužíváním návykových látek je společensky nežádoucím jednáním.