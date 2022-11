Komu pomáhá léčebné konopí? Předepsat ho mohou ani ne dvě stovky lékařů

Léčebné konopí lékaři předepisují jako podpůrnou léčbu ke zmírnění symptomů doprovázejících závažná onemocnění. Aby konopí lékař mohl předepsat, musí pacienti splňovat určité podmínky, takzvaná indikační kritéria. Například trpět konkrétním typem onemocnění či mít některé charakteristické projevy určitých chorob (bolest, třes a podobně).

Indikační kritéria pro léčbu konopím Chronická neutišitelná bolest (zejména bolest v souvislosti s onkologickým onemocněním, bolest spojená s degenerativním onemocněním pohybového systému, systémovým onemocněním pojiva a imunopatologickými stavy, neuropatická bolest, bolest při glaukomu).

Spasticita a s ní spojená bolest u roztroušené sklerózy nebo při poranění míchy, nebolestivá úporná spasticita zásadním způsobem omezující pohyb a mobilitu, nebo dýchání pacienta, mimovolné kinézy způsobené neurologickým onemocněním a další zdravotní komplikace, mající původ v neurologickém onemocnění, nebo úraz páteře s poškozením míchy, či úraz mozku, neurologický třes způsobený Parkinsonovou chorobou a další neurologické potíže dle zvážení ošetřujícího lékaře.

Nauzea, zvracení, stimulace apetitu v souvislosti s léčbou onkologického onemocnění nebo s léčbou onemocnění HIV.

Gilles de la Tourette syndrom.

Povrchová léčba dermatóz a slizničních lézí. Zdroj: SAKL

Od 1. ledna 2020 mají pacienti část léčebného konopí hrazeno. „Pacient má nárok na úhradu 90 % ceny individuálně připravovaných léčivých přípravků pro konečného spotřebitele u 30 g konopí pro léčebné použití, případně možnost úhrady vyššího množství konopí pro léčebné použití na základě schválení revizním lékařem,“ uvádí Státní agentura pro konopí pro léčebné použití (SAKL) na svém webu. U extraktu to znamená úhradu 90 % ze 4,3 g.

Podmínky předepisování

Léčebné konopí je možné získat pouze na recept v elektronické formě. Předepisovat jej ale nemohou všichni lékaři. Tato možnost je omezena jednak odborností (SAKL uvádí 13 odborností, které léčebné konopí smí předepsat, viz box níže) a jednak tím, že lékař musí mít pro preskripci povolení od státu.

Na webu SAKL lze najít seznam těch, kteří povolení mají a dali agentuře souhlas se zveřejněním některých údajů. Aktuálně je na seznamu 184 lékařů. Podle Pacientského spolku pro léčbu konopím (KOPAC) ne všichni na seznamu ovšem konopí aktivně předepisují, protože část z nich nechce kvůli administrativě reportovat o účincích léčby. Státní ústav pro kontrolu léčiv ovšem podotýká, že počty předepisujících lékařů v čase stoupají.

Kteří lékaři smějí předepisovat konopí klinická onkologie

radiační onkologie

neurologie

paliativní medicína

léčba bolesti

revmatologie

ortopedie

infekční lékařství

vnitřní lékařství

oftalmologie

dermatovenerologie

geriatrie

psychiatrie Zdroj: SAKL

Kam jít s receptem

S eReceptem může jít pacient teoreticky do jakékoliv lékárny. „Všechny lékárny v Česku mohou bez omezení připravovat i vydávat individuálně připravované léčivé přípravky s obsahem konopí pro léčebné použití,“ uvádí mluvčí Státního ústavu pro kontrolu léčiv Klára Brunclíková.





Až donedávna ale platilo, že pokud chtěl pacient léčebné konopí od tuzemského pěstitele, musel jít pouze do lékárny, jež má smlouvu se SÚKL. Jejich seznam je možné dohledat na webu SÚKL. SÚKL byl až do ledna 2022 jedinou autoritou, jež mohla české léčebné konopí od pěstitelů vykupovat. To už nyní ale neplatí a léčebné konopí může vykupovat kdokoliv, kdo má potřebná povolení.

Pozměnila se také pravidla pro pěstování konopí. Zatímco do ledna 2022 vypisovat SÚKL tendr na dodávku konopí a pěstovat jej mohl ten, kdo v něm vyhrál (dosud jen společnosti Elkoplast Slušovice), nyní je to tak, že SÚKL výběrová řízení již nevypisuje a licencí může udělit více společnostem. Ty musí splnit podmínky, jež upravuje nová vyhláška o pěstování a zpracování rostlin.

Podle informací Vitalia.cz by v současné době měly mít pěstitelskou licenci firmy Elkoplast Slušovice a Lagom Pharmatec. Toto ale ještě dodatečně ověřujeme u SÚKL.