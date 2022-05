Nerra kúra: při populárním detoxu zhubnete jen krátkodobě a ohrozíte svoje zdraví

Není se co divit, Neera kúru podstupuje řada známých lidí, a tak se o ní často píše. Vyzkoušely si ji například influencerka Shopaholic Nicol, modelka Simona Krainová nebo manželka zpěváka Tomáše Kluse, Tamara. To ale neznamená, že je to dobrý nápad. Proč?

Stačí do internetového vyhledávače zadat slovo „detoxikace“ a vysypou se na nás stovky, možná tisíce odkazů na nejrůznější očistné kúry. Zatímco před lety letěly detoxy založené pouze na pití vody, posléze čerstvých džusů, dnes je to tzv. Neera kúra. Alespoň podle Google Trends (vyhledávač slov, která lidé na internetu nejvíce hledají) a souvisejících odkazů na slovo detox.

Detox čili obchod s nadějí

„Detoxikace organismu je oblíbený pojem, pod kterým se skrývá mnoho metod a diet. Lidé na to slyší, protože informace, že máme ‚zanesený organismus‘, je vyděsí a mají pocit, že s každým nádechem a soustem jídla do sebe dostávají mnoho škodlivin,“ říká nutriční terapeutka Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Aneta Sadílková, předsedkyně Sekce nutričních terapeutů České obezitologické společnosti.

„Na straně druhé se potom dozvědí, že je zde možnost ‚organismus očistit‘, což je naopak naplní pocitem naděje – a to je přesně to, o co propagátorům očistných kúr jde. Stejně jako u různých módních redukčních diet se jedná o obchod s nadějí, za který se často hodně platí,“ vysvětluje specialistka popularitu Neera kúry a detoxů obecně.

Odpadní látky tělo odbourá samo, i bez kúr

Ve skutečnosti naše tělo nemůže čekat, až provedeme očistnou kúru. A už vůbec se podle Anety Sadílkové nemusíme uchylovat k tak extrémním metodám, kdy se na několik dnů zcela vyloučí strava, jako je tomu například u Neera kúry.





„K detoxikaci těla totiž dochází neustále. Odpadní produkty metabolismu zdravý organismus přirozeně odbourává prostřednictvím vlastních mechanismů, například skrze játra, ledviny, střevo a kůži,“ upřesňuje nutriční terapeutka.

I tak chce řada lidí ve svém těle „uklidit“ podle svého, s Neera kúrou. Oč přesně jde?

Co je Neera kúra

Neera detox se prezentuje jako „nápoj určený pro očistu organismu“. Návod je ve zkratce následující: během celého dne popíjíte dva litry vody smíchané se směsí sirupů s kayenským pepřem a citronovou šťávou. Jídlo žádné. (Ještě předtím, než se rozhodnete Neera kúru držet, byste měli na čtrnáct dní odlehčit stravu, jíst co nejméně živočišných produktů a v hojnosti si dopřávat ovoce, zeleninu a celozrnné potraviny.)

Kúru lze držet tři, sedm, deset, třináct či patnáct dní, nebo jen jeden den v týdnu. Případně můžete tento nápoj zvolit jako náhradu za jedno jídlo, obvykle večeři.

Nápoj pro Neera kúru a jeho složení 150 ml Neera sirup (javorový sirup a palmové sirupy)

150 ml citronová šťáva

špetka kayenského pepře

1,7 l vody Ve dvoulitrové lahvi vše smícháte a popíjíte, ideálně teplé.

V průběhu kúry se pro podporu vyprazdňování (tvůrci diety to nazývají „pročištění střev a vyloučení zbytků“) doporučuje užívat bylinný doplněk stravy Triphala, psyllium nebo projímavý čaj Senna. Někde se doporučuje i Aktivátor Neera, který „pomáhá zlepšit stav detoxikačních orgánů,“ jak píše na stránkách prodejce.

A jaká je cena Neera detoxu? Například sedmidenní balíček obsahující vše potřebné pro Neera kúru lze pořídit za cca 1590 Kč.

Účinky Neera kúry prezentované prodejci obnovení rovnováhy v organismu

odplavení nahromaděných toxinů

pročištění těla i mysli

příliv čerstvé energie

zlepšení trávení, funkce čisticích orgánů

vyčištění pleti, zpevnění vlasů a nehtů

úbytek nadváhy

Efekt Neera detoxu? Zhubnete. A ohrozíte svoje zdraví

Kromě detoxikačních účinků kúry řadu lidí láká i rychlý váhový úbytek. Dopnout džíny a v zrcadle uzřít o až šest kilogramů lehčí osobu během deseti dní je lákavá představa. Ovšem zhubnutí během Neera kúry není dáno ničím jiným než extrémním snížením denního energetického příjmu.

„Denní dávka sirupu je 1,5 dl, což představuje asi 2200 kJ (520 kcal). Jedná se čistě o příjem cukru v množství asi 130 g, což umožní tuto kúru ‚přežít‘, jelikož je pokryta dávka cukru potřebná pro fungování mozku. Do nápoje se dále přidává 1,5 dl citronové šťávy (ze 3–4 citronů). Celodenní energetický příjem se tedy pohybuje okolo 2400 kJ (570 kcal). To je hluboko pod hodnotou bazálního metabolismu, tedy energie, kterou organismus potřebuje pro zajištění základních životních funkcí – pro fungování orgánů a udržení svalové hmoty,“ vysvětluje, co vede k tak rychlé ztrátě kilogramů, Aneta Sadílková.

Při vícedenním praktikování Neera kúry tak reálně hrozí ztráta svalové tkáně, což je zcela nežádoucí. „Ke ztrátě svalu dochází i v důsledku nulového příjmu bílkovin. V souvislosti s tím může dojít i ke zhoršení imunity,“ doplňuje nutriční terapeutka.

A to není všechno, po několika hladových dnech a dobrém pocitu z toho, že jste tu „bídu“ vydrželi, na vás čeká ještě překvapení.

Rychle pozbyl, rychle nabyl

„Jojo efekt, tedy návrat k původní nebo i vyšší hmotnosti, je po ukončení kúry zaručen dříve či později víceméně u všech,“ varuje Aneta Sadílková.

Propagátoři Neera kúry doporučují už jeden až dva týdny před jejím zahájením odlehčit jídelníček a po jejím ukončením přecházet na běžnou stravu velmi pozvolna. „Ovšem v praxi to u lidí takto většinou nefunguje a většina se rychle vrací ke svým původním stravovacím zvyklostem, které taková jednorázová kúra neměla šanci nijak změnit,“ připomíná specialistka.

Očistné půsty jsou vážným rizikem

Jen u některých prodejců detoxů najdeme doporučení, aby lidé konzultovali svůj záměr s lékařem. Odborníci drastické metody nepovažují za vhodné prakticky pro nikoho, u některých skupin jsou přímo rizikové.

„U diabetiků mohou způsobit výrazné výkyvy krevního cukru s vysokým rizikem hypoglykémie (stav, kdy je hladina cukru v krvi příliš nízká), hrozí motání hlavy, slabost, rozostřené vidění až ztráta vědomí. Při užívání warfarinu (léku snižující krevní srážlivost) může vyřazením stravy dojít ke zdravotně nebezpečné změně srážlivosti krve,“ upozorňuje Aneta Sadíková. Doplňuje, že i osoby s tendencí k nižšímu krevnímu tlaku mohou v průběhu Neera kúry pociťovat ještě větší pokles tlaku a slabost s rizikem kolapsu.

Podtrhnout je třeba i fakt, že kvůli neuváženým detoxům hrozí nebezpečí rozvoje některé z poruch příjmu potravy (anorexie, bulimie, záchvatovité přejídání ad.), jejichž výskyt je dlouhodobě na vzestupu. U někoho, kdo má k takové nemoci nakročeno, může několikadenní téměř hladovka být tím posledním krůčkem k propuknutí nemoci.

Když odlehčení, tak jednodenní a za méně

Pro zdravé lidi, kteří běžně dbají na správnou životosprávu a chtějí vyzkoušet efekt nějaké formy půstu či „očistné“ kúry, má nutriční terapeutka tip. Zkuste zařadit jeden den, kdy budete přijímat jen tekutiny. Je vhodné vybrat den, kdy máte volnější režim a kdy vás nečeká žádná velká fyzická aktivita nad rámec běžných denních činností.

„Ale k tomu není potřeba kupovat Neera sirup, stačí smíchat vodu například s medem nebo s třtinovým cukrem a citronovou šťávou, nebo si připravit čerstvé zeleninové a ovocné šťávy,“ nastiňuje alternativu Aneta Sadílková.

A co je nejdůležitější pro každého z nás? Podporovat přirozené opravné a očistné procesy každodenně, to znamená dostatečně spát, jíst pestrou stravu, nekouřit a pít minimum alkoholu, hýbat se na čerstvém vzduchu a relaxovat. Jak prosté. A levné.