Leden není dobrý měsíc na změny

Možná to někde v hloubi duše cítíte. Ve skutečnosti byste nejraději zapadli do peřiny s knížkou a šálkem dobrého čaje. Ale hlava stále říká: „Běž, něco dělej, konečně zhubni, jsi líný.“ Zkuste se ale vrátit do těla, co uvnitř cítíte? Je plné energie a touhy vyběhnout a dát si salát?

Moje tělo tedy v zimě rozhodně spíš volá po horké polévce a maximálně klidné dechové jógové lekci. Jenže informace ze všech stran nás nutí se překonat a udělat změny, být rychlí a výkonní – začít cvičit, držet dietu a konečně žít zdravě. Zvlášť v lednu, době plné předsevzetí. Proč není dobré se právě teď diktátu doby poddat?

Zima: doba teplé stravy a zpomalení

Pokud se budete řídit přírodou a jejími sezónami, zjistíte, že zima je dobou odpočinku a výživné, tepelně upravené stravy.

Slunce, které pomáhá našemu trávicímu ohni, svítí jen pár hodin denně, a tělo tudíž lépe stráví jídlo, které je teplé. Ve stravě byste si měli dopřát co nejvíce bílkovin, můžete si dovolit i více tuků a jídelníček může být celkově těžší.

Pokud byste se se začátkem roku vrhli do diety či očisty, tělu by hrozilo vyčerpání, které by se mohlo projevit ve formě nějaké nemoci či bolesti později během roku.

Stejně je to i s jinými výkonnostními aktivitami (včetně pracovního stresu, velkých změn a všeho, co vyžaduje vůli a překonávání se), které vás mohou celkově oslabit, vysušit a unavit. V zimě je třeba se promazávat, zahřívat a zpomalovat. Hůř našemu tělu bude dělat vše studené, suché, rychlé a tvrdé. Zima je obdobím, kdy vaše tělo potřebuje péči ve formě tepla, ticha a klidu.

Místo posilovny masáž

Proto namísto vrhnutí se do posiloven je dobré se věnovat relaxaci a získaný čas věnovat vědomé práci s vlastním tělem. Ideální je do konce února chodit na masáže, které přispějí k celkovému prohřátí organismu, a vždy si je užít s pozorností zaměřenou do těla. Tělo vyživí, svaly připraví na výkon v sezóně, kdy už bude jejich čas, kloubům i fasciím dodá potřebnou olejnatou kvalitu pro jejich ideální funkci. A vyčistí mysl od každodenních myšlenek a nechají vás chvíli spočívat jen v přítomnosti.

Zimu můžete využít pro nalezení vhodných, vědomých cviků, které posílí váš střed, zlepší dechový stereotyp, zastabilizují a napřímí vás. To zajistí, že až se s příchodem jara vrhnete do náročnějších tréninků a cvičení, neublížíte si a nezpůsobíte si bolest zad či jiných kloubů.

Co konkrétně v zimě dělat? Z pohledu celostního ájurvédského fyzioterapeuta je vhodné: Jíst teplé jídlo ideálně doma připravené se zahřívacím kořením (skořice, pepř, čili, hřebíček, zázvor, římský kmín).

S případnými dietami a detoxy všeho druhu počkat, až naše tělo i příroda bude mít více síly, tedy na jaro.

Svěřit se do rukou dobrého maséra nebo lymfoterapeuta a vědomě si vychutnat jejich pečující ruce.

Nastavit si svou cvičící rutinu prováděnou s plnou pozorností a se zaměřením na hluboké svaly.

Vyvarovat se náročných tréninků, nových sportů, nahradit úsilí uvolněním, jógovým, dechovým a klidným pohybem.

Věnovat čas relaxaci v podobě sauny, dlouhých procházek, klidně i ve sněhu, což krásně zpevní kotníky, či plavání.

Dbát na spánkovou hygienu – chodit spát před půlnocí a vstávat nejpozději v 7 hodin ráno.

Dopřát si tolik odpočinku, klidu a ticha, kolik si vaše duše i tělo žádá, později během roku na to nikdy už nebude tolik času.

Nechat duši i tělo odpočívat, vyživovat a připravovat se na jaro.

Na jaře a v létě

Jaro pak je čas postupného probouzení, zrychlení. Pohybový aparát už je připravený na výkon, a pokud jsme jej celou zimu dobře opečovávali, jeho síla a lehkost pohybu bude dechberoucí.

Začátkem března je třeba odlehčovat (nejen) jídelníček. Zařadit první zelené výhonky (řeřicha, pampeliška atd.), jíst více sacharidů (obiloviny, jako je pohanka, rýže, jáhly, ječmen atd.) a ubrat na mase, tucích a mléčných výrobcích.

Doporučuji se svěřit do rukou lymfoterapeuta a kúru podpořit lehkým očistným jídelníčkem, který konzultujte s odborníkem zaměřeným na výživu. Žádný všeobecně platný jídelníček neexistuje. Každý člověk v každou chvíli potřebuje něco zcela jiného a jedině individuální přístup zajistí, že si detoxem či dietou neublížíte.

Můžete se vrhnout do silovějších cvičení, rychlejších běhů a do sportu vnést více intenzity. Pomalu se celkově chystejte na léto, kdy je vše v plném rozpuku – jak vaše tělo a mysl, tak příroda. Zajděte na diagnostiku běhu, abyste běhali správně. Na sportovní masáž, aby svaly podaly nejlepší výkon. Či na somatické koučování, aby změny, které se chystáte udělat, vycházely z vašeho srdce a představovaly to, co z hloubi duše opravdu chcete.