Oblíbené je hroznové víno bez pecek. Které hrozny jsou ale nejzdravější?

Nejčasnější archeologický důkaz výroby vína v lidské kultuře pochází z Gruzie z doby před 8000 lety, kde byly zbytky vína objeveny na vnitřních površích staré keramiky. Staroegyptské hieroglyfy zaznamenávají pěstování fialových hroznů a historické důkazy svědčí o tom, že také staří Řekové, Féničané i Římané pěstovali hrozny jak k jídlu, tak i k výrobě vína.

Pěstování hroznů se později rozšířilo do dalších oblastí v Evropě, severní Africe a nakonec i do zámoří. V Severní Americe se původní hrozny množily ve volné přírodě po celém kontinentu a byly součástí stravy mnoha domorodých Američanů. Evropskými kolonisty byly však považovány za nevhodné pro jídlo i pro výrobu vína. Dovezli proto kultivary ze starého kontinentu.

Komerčně pěstované hrozny mohou být obvykle klasifikovány jako stolní nebo vinné hrozny podle způsobu spotřeby. Stolní hrozny se konzumují syrové, vinné jsou určeny k výrobě vína.

Bezsemenné kultivary, tedy hrozny „bez pecek“, dnes tvoří velkou část výsadby stolních hroznů. Jejich konzumace je sice pohodlnější a příjemnější, ale cenou za tento komfort je ztráta některých potenciálních zdravotních výhod, které poskytuje obohacený fytochemický obsah hroznových semen.

Nicméně i tak jsou hrozny plné antioxidantů, bojujících proti volným radikálům, které se mohou podílet na vzniku rakoviny. Mezi antioxidanty, které jsou v hroznech obsaženy, patří resveratrol, katechiny, kvercetin (též quercetin) a antokyany. Antokyany jsou pigmenty obsažené kromě tmavých hroznů také v tmavém ovoci (borůvky, brusinky, ostružiny a maliny, černý i červený rybíz a další) i zelenině (například ředkev nebo červené zelí) a také v květinách (vlčí mák, růže, pomněnka apod.).

I když se zdravotní benefity připisují také pití vína, odborníci tvrdí, že přirozená a nijak nezpracovaná forma tohoto ovoce poskytne nejvíce cenných látek.

Doporučují jíst hroznové víno dvakrát až třikrát týdně. Hrozny jsou totiž plné vitamínů, minerálů a již zmíněných antioxidantů. Mají v sobě také hodně vody, což může pomoci udržet dostatečnou hydrataci organismu a podpořit vyplavení toxinů díky tomu, že působí močopudně.

Vzhledem k tomu, že jsou rovněž skvělým zdrojem vitamínu C, mohou pomoci imunitnímu systému bojovat proti různým infekcím a onemocněním. Obsahují i vitamín K, podporující správnou srážlivost krve a zdraví kostí, a některé vitamíny skupiny B, též malé množství provitamínu A.

Hroznové víno má také velmi nízký obsah sodíku a naopak vysoký obsah draslíku, obojí pomáhá bojovat s vysokým krevním tlakem. Lze v něm najít spoustu vlákniny, což pomáhá ke snížení vysoké hladiny cholesterolu.

V jedné ze studií s lidmi s vysokou hladinou cholesterolu v krvi měli ti dobrovolníci, kteří jedli tři šálky tmavých odrůd hroznů denně po dobu osmi týdnů, nižší hladinu celkového cholesterolu a LDL (špatného) cholesterolu.

Resveratrol prospívá tělu v mnoha ohledech. Studie ukazují, že má potenciál zastavit rakovinu v prsech, játrech, žaludku i lymfatickém systému, jak tvrdí MD Anderson Cancer Center při americké University of Texas. Také podle přehledu v časopise Journal of Nutrition studie ukázaly, že hrozny a produkty na bázi hroznů jsou vynikajícími zdroji různých protinádorových látek. Také zde je zvláštní pozornost věnována možné schopnosti hroznového vína předcházet rakovině prsu, tlustého střeva a prostaty. Podobně se vyjadřují i další odborné texty. Studie na zvířatech spojily extrakt z hroznových semen se sníženým výskytem rakoviny prostaty u zvířat a jiná studie zjistila, že některé sloučeniny v extraktu z hroznových semen blokovaly růst buněk rakoviny prostaty.

Resveratrol pomáhá také udržovat v kondici mozek a některé studie ukazují jeho potenciál v boji proti Parkinsonově a Alzheimerově chorobě, u kterých může snížit pravděpodobnost jejich výskytu. Pokud však jde o prevenci jakýchkoliv neurodegenerativních procesů, je třeba provést rozsáhlejší a delší výzkum, aby se prokázaly veškeré předpokládané účinky.

Hrozny mají také potenciál vylepšit stav i vzhled pokožky. Hroznový olej, získaný ze semen, se používá v kosmetických přípravcích a produktech péče o pleť.

Obsahuje vitamín E a také fytosteroly i některé mastné kyseliny, jako jsou kyselina linolová, olejová a alfa-linolenová, což přispívá k zářivé pleti.

Pokud se někdo zajímá o to, které hrozny jsou zdravější, zda bílé, nebo tmavé, pak nutričně jsou téměř identické. V tmavých je však resveratrol a o něco vyšší množství některých dalších antioxidantů.

Nejbohatší koncentrace živin a antioxidantů, včetně resveratrolu, jsou v hroznové slupce a semenech a většina vědeckých studií hroznů se zabývala výtažky z těchto částí.

Protože však mohou být hroznové slupky pokryty pesticidy, je dobré si hrozny důkladně umýt nebo si koupit hroznové víno v bio kvalitě.

Zdroje:

Medical News Today.com: What are the health benefits of grapes?

Live Science: Grapes: Health benefits and nutrition facts

Healthline.com: The Top 16 Health Benefits of Grapes