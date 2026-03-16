Zubaři chtějí vyjíždět k pacientům. Při návštěvní službě chrup zrentgenují i zaplombují

Nejen praktičtí lékaři vyjíždí za pacienty. Návštěvní službu konají i někteří dentisté. Nejezdí ovšem do domácností, ale ošetřují skupiny imobilních pacientů ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Třeba léčebnách dlouhodobě nemocných nebo domovů pro lidi se zdravotním postižením.
Usměrnit to, co už funguje
Nyní návštěvní služba probíhá nahodile a přinejmenším část jí nemohou zubaři formálně vykazovat pojišťovnám. Třeba preventivní prohlídku je dle současných pravidel možné poskytovat jen v ordinacích. Česká stomatologická komora (ČSK) proto nyní jedná se zdravotními pojišťovnami, aby se pravidla změnila.
Návštěvní služba ve stomatologii nějak na černo běží strašně let a my teď chceme, aby ji začaly hradit zdravotní pojišťovny za jasných pravidel, prezident ČSK Roman Šmucler.
Pokud by pojišťovny pravidla nastavily, podoba návštěvní služby by se sjednotila, výjezdů by teoreticky mohlo i přibýt a pojišťovny i statistici Ministerstva zdravotnictví by měli přehled o tom, kolikrát, kam a kteří zubaři vyjíždějí.
Pravidla by vedla i k omezení lákadla v podobě švindlování ve vykazování péče. Jak už dříve upozornily Novinky.cz, zdravotním pojišťovnám se podle Romana Šmuclera třeba v minulosti nepozdávalo, že u některých pacientů lékaři před smrtí vykázali spoustu protéz, aniž by je nemocní vůbec stačili a mohli využít.
Nově rentgen v tašce
Při návštěvní službě lze provést preventivní prohlídku, ošetřit zubní kaz bílou výplní nebo sejmout otisky na protézu.
Novinku podporuje fakt, že od února mohou stomatologové používat i mobilní rentgen. Tedy přístroj s potřebnou certifikací, jenž vypadá třeba jako větší pistole a vejde se do větší tašky. Pořízení některých stojí cca 100 tisíc korun. Dosud mohli zubaři rentgenovat chrup jen zařízením instalovaným v ordinaci.
Navíc už řadu let se prodává mobilní stomatologické vybavení – vrtačka, nástavce, odsavačka slin… To vše se vejde do zavazadla připomínající běžný skořepinový kufr.
Křeslo při návštěvní službě lékař nepotřebuje, dodává Roman Šmucler. Je ale třeba, aby mu ústav či domov vyčlenil jednu čistou místnost, kde klienty ošetří, přímo u lůžka zub vrtat nebude.
O novince se bude teprve jednat
O co se návrh ČSK opírá
Podle Oborové zdravotní pojišťovny ČSK navrhuje, aby návštěvní služba byla poskytovaná podle §10 odst. 1, písm. A) zákona o zdravotních službách. Tento odstavec už nyní návštěvní službu umožňuje, zákon by proto nebylo nutné novelizovat. Stačilo by jen v rámci dvou vyhlášek říci, co bude zahrnuto do úhrad a v jaké výši tato péče bude hrazena.
Zda se péči skutečně podaří ukotvit, je podle pojišťoven ještě brzy. Podklady ČSK berou jako návrh, o jehož podobě a případném zavedení bude jednat pracovní skupina složená se zástupců pojišťoven i ČSK.
Společné jednání je plánované, žádné konkrétní informace proto v tuto chvíli nelze sdělit, říká mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
Návrh bude pracovní skupina finalizovat tak, aby případně tato změna mohla být účinná pro úhrady od roku 2027, sdělil mluvčí Oborové zdravotní pojišťovny František Tlapák.
Zubařů je v ČR necelých devět tisíc. Návštěvní službu nenabízí a nebudou nabízet všichni, maximálně půjde o desítky z nich. Podle Šmuclera je to ale dostatečný počet.
Většina pacientů si ke stomatologovi dojde, pak jsou ale některá zařízení, třeba sociální péče, kde jsou těžce nemocní pacienti včetně dětí a péče o ně je specifická, vysvětluje. Nejde o každý domov důchodců, ale třeba o některé léčebny dlouhodobě nemocných nebo sociální ústav.
Ani sanitka, ani ošetření v obýváku
Že by dentisté začali jezdit i domů na přání, to se podle šéfa komory nestane.
Ve světě se takový model zkoušel a vedl k rozpadu péče, protože lidé přestali chodit do ordinací, dodává Roman Šmucler.
Podle něj to nepovede ani k tomu, že by lékaři objížděli třeba základní školy, kde by dětem opravovali kazy. V dnešní době totiž není možné, aby lékaři menší děti ošetřovali bez přítomnosti a případně i bez souhlasu rodiče. Nicméně existuje jistá úvaha, že by někdy v budoucnu mohla být zavedena školní prevence využívající některé z aplikací, které dokážou podezření na kaz odhalit, i když jistě s určitou dávkou chybovosti.
Návštěvní služba nebude mít ani podobu mobilní stomatologické sanitky nebo jiné pojízdné ordinace. Podle ČSK tato forma není možná z hlediska hygieny a ochrany pacientů před nákazami.