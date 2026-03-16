Zubaři chtějí vyjíždět k pacientům. Při návštěvní službě chrup zrentgenují i zaplombují

Hana Válková
Vrtačka a odsávačka slin v kufříku, rentgen v tašce. Zubaři chtějí za jasných podmínek vyjíždět za pacienty do terénu. Vše potřebné třeba pro plombování si vozí s sebou. Návštěvní služba ovšem necílí na běžné domácnosti, ale na zařízení, kde je větší množství imobilních pacientů.

Nejen praktičtí lékaři vyjíždí za pacienty. Návštěvní službu konají i někteří dentisté. Nejezdí ovšem do domácností, ale ošetřují skupiny imobilních pacientů ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Třeba léčebnách dlouhodobě nemocných nebo domovů pro lidi se zdravotním postižením.

Co se dozvíte v článku
  1. Usměrnit to, co už funguje
  2. Nově rentgen v tašce
  3. O novince se bude teprve jednat
  4. Ani sanitka, ani ošetření v obýváku

Usměrnit to, co už funguje

Nyní návštěvní služba probíhá nahodile a přinejmenším část jí nemohou zubaři formálně vykazovat pojišťovnám. Třeba preventivní prohlídku je dle současných pravidel možné poskytovat jen v ordinacích. Česká stomatologická komora (ČSK) proto nyní jedná se zdravotními pojišťovnami, aby se pravidla změnila. Návštěvní služba ve stomatologii nějak na černo běží strašně let a my teď chceme, aby ji začaly hradit zdravotní pojišťovny za jasných pravidel,  prezident ČSK Roman Šmucler.

Pokud by pojišťovny pravidla nastavily, podoba návštěvní služby by se sjednotila, výjezdů by teoreticky mohlo i přibýt a pojišťovny i statistici Ministerstva zdravotnictví by měli přehled o tom, kolikrát, kam a kteří zubaři vyjíždějí.

Pravidla by vedla i k omezení lákadla v podobě švindlování ve vykazování péče. Jak už dříve upozornily Novinky.cz, zdravotním pojišťovnám se podle Romana Šmuclera třeba v minulosti nepozdávalo, že u některých pacientů lékaři před smrtí vykázali spoustu protéz, aniž by je nemocní vůbec stačili a mohli využít.

Osmičky vyndá jakýkoliv zubař, lepší je ale jít za specialistou. Nově si ho vyhledáte online Přečtěte si také:

Nově rentgen v tašce

Při návštěvní službě lze provést preventivní prohlídku, ošetřit zubní kaz bílou výplní nebo sejmout otisky na protézu. 

Novinku podporuje fakt, že od února mohou stomatologové používat i mobilní rentgen. Tedy přístroj s potřebnou certifikací, jenž vypadá třeba jako větší pistole a vejde se do větší tašky. Pořízení některých stojí cca 100 tisíc korun. Dosud mohli zubaři rentgenovat chrup jen zařízením instalovaným v ordinaci.

Navíc už řadu let se prodává mobilní stomatologické vybavení – vrtačka, nástavce, odsavačka slin… To vše se vejde do zavazadla připomínající běžný skořepinový kufr. Křeslo při návštěvní službě lékař nepotřebuje,  dodává Roman Šmucler. Je ale třeba, aby mu ústav či domov vyčlenil jednu čistou místnost, kde klienty ošetří, přímo u lůžka zub vrtat nebude.

O novince se bude teprve jednat

O co se návrh ČSK opírá

Podle Oborové zdravotní pojišťovny ČSK navrhuje, aby návštěvní služba byla poskytovaná podle §10 odst. 1, písm. A) zákona o zdravotních službách. Tento odstavec už nyní návštěvní službu umožňuje, zákon by proto nebylo nutné novelizovat. Stačilo by jen v rámci dvou vyhlášek říci, co bude zahrnuto do úhrad a v jaké výši tato péče bude hrazena.

Zda se péči skutečně podaří ukotvit, je podle pojišťoven ještě brzy. Podklady ČSK berou jako návrh, o jehož podobě a případném zavedení bude jednat pracovní skupina složená se zástupců pojišťoven i ČSK. Společné jednání je plánované, žádné konkrétní informace proto v tuto chvíli nelze sdělit, říká mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie PlívováNávrh bude pracovní skupina finalizovat tak, aby případně tato změna mohla být účinná pro úhrady od roku 2027, sdělil mluvčí Oborové zdravotní pojišťovny František Tlapák.

Zubařů je v ČR necelých devět tisíc. Návštěvní službu nenabízí a nebudou nabízet všichni, maximálně půjde o desítky z nich. Podle Šmuclera je to ale dostatečný počet. Většina pacientů si ke stomatologovi dojde, pak jsou ale některá zařízení, třeba sociální péče, kde jsou těžce nemocní pacienti včetně dětí a péče o ně je specifická, vysvětluje. Nejde o každý domov důchodců, ale třeba o některé léčebny dlouhodobě nemocných nebo sociální ústav.

Ani sanitka, ani ošetření v obýváku

Že by dentisté začali jezdit i domů na přání, to se podle šéfa komory nestane. Ve světě se takový model zkoušel a vedl k rozpadu péče, protože lidé přestali chodit do ordinací, dodává Roman Šmucler.

Podle něj to nepovede ani k tomu, že by lékaři objížděli třeba základní školy, kde by dětem opravovali kazy. V dnešní době totiž není možné, aby lékaři menší děti ošetřovali bez přítomnosti a případně i bez souhlasu rodiče. Nicméně existuje jistá úvaha, že by někdy v budoucnu mohla být zavedena školní prevence využívající některé z aplikací, které dokážou podezření na kaz odhalit, i když jistě s určitou dávkou chybovosti. 

Návštěvní služba nebude mít ani podobu mobilní stomatologické sanitky nebo jiné pojízdné ordinace. Podle ČSK tato forma není možná z hlediska hygieny a ochrany pacientů před nákazami.

Hana Válková

Redaktorka Vitalia.cz. Vystudovala žurnalistiku a češtinu na Univerzitě Palackého v Olomouci, pracovala v Deníku, na webu TV Nova a iDNES.cz. Píše o zdravotnictví. Je držitelkou novinářských cen Psychiatrické společností ČLS JEP za rok 2021 a 2022. 

Áčko z mrkve, déčko ze sluníčka. Zkuste si, co víte o vitaminech
Související články



Nejnovější články

Sociální sítě: od seznamování k debatám o bezpečnosti

Budoucnost Office, digitálního pracoviště a e‑shopů

Jaké screeningy vám lékař doporučí po padesátce

Zmatky u superdávky: přerušeno, zpracovává se a kdy dokládat

Útok AirSnitch dovoluje překonat izolaci klientů na Wi-Fi

Konflikt na Blízkém východě: informace pro turisty

Google Mapy se dočkaly radikálních vylepšení, na pomoc dostanete AI

O2 chce kupovat další menší poskytovatele internetu

Umělá inteligence v marketingu: Technologie bez strategie a citu nestačí

Velkým firmám nejsou lhostejní jejich klienti na Blízkém východě

Takto praktik zkontroluje játra, když budete chodit na prevenci

Experti nedoporučují rušit rozhlasové a TV poplatky

Vrácení kauce s úroky může být sporné. Pomůže jasná smlouva

Benefity z pohledu pracovněprávního a daňového

Medicína na míru s AI pomalu vstupuje do zdravotnictví

Kyberútoků v Česku přibývá. Jen NIS2 a DORA ale firmy nespasí

IT přestává být profesí budoucnosti. AI mění pravidla hry

Zdeněk se cítil zdravý, pak ve spánku dostal mrtvici

Při podezření na rakovinu jděte za praktikem, nehledejte na internetu

Česko je evropský premiant v digitalizaci online plateb

PODCAST: Při podezření na rakovinu jděte za praktikem, nechoďte na internet
