Vitalia.cz  »  Rodina  »  Děti a výchova

Zoubky dětem čistěte hned od toho prvního a hned kartáčkem, apeluje lékařka

Anna Dvořáková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Adéla Ondřejová z kliniky Dental Office H33
Autor: Jan Vaca, Internet Info
První dětský zoubek je sice maličký, začíná s ním ale celoživotní péče o chrup. Kdy vzít do ruky kartáček, jak zvládnout každodenní „boj“ při čištění a proč se zubaře nebát už od batolecího věku? Zubní lékařka Adéla Ondřejová z kliniky Dental Office H33 v rozhovoru vysvětluje, jak správně pečovat o dětské zuby od prvních dnů a na co si dát pozor, aby úsměv vydržel zdravý i v dospělosti.

Jak se starat o dětské zuby? Od kdy je vlastně čistit?

Ideální je začít už s prvním zoubkem, který se začne prořezávat do pusinky. U prvního zoubku to ještě docela jde, protože děti jsou maličké, je jim kolem půl roku. Nechají si zoubek vyčistit. Ale jak postupně zoubků přibývá, spolupráce trošku klesá. Kolem roka, dvou je to trošku boj. Ale určitě je zapotřebí čistit co nejvíc to jde a začít hned, jakmile se zoubek prořeže.

Máme rovnou i začít chodit k zubaři?

Do jednoho roka by návštěva u zubaře měla proběhnout.

A je to spíš o zvykání si, že dítě něco takového v životě čeká, nebo zubař skutečně zoubky potřebuje vidět?

Je to taková uvítací návštěva pro děti, že jim do pusy kouká taky někdo jiný než rodiče. Že se zoubky kontrolují. Seznámí se s prostředím, povozí se na křesle… První návštěvy jsou maximálně příjemné, nejsou vlastně až tak o zubech, jako o tom všem okolo.

Dočišťujte dětem zuby klidně i v deseti letech, radí zubařka
0:00/

Jak a čím vlastně miminku zoubky čístit?

U těch nejmenších dětí je ideální jednosvazkový kartáček. Ten úplně maličkatý. Je tam jeden, dva, čtyři zuby. Málo. Jednosvazkovým kartáčkem se dá dostat klem dokola celího zubu. Jak se poté pusa zvětšuje, zubů je víc, tak pořiďte dětský kartáček s malou hlavičkou a hodně štětinkami. Nebo i elektrický kartáček, to je také možnost.

Co takové ty pomůcky, jako různé prsťáčky, rukavice, plínky, kterými se zoubky mají otírat?

Ne, ne. Rovnou začněte kartáčkem. Prsťáčky, pomůcky, co se navlékají na prst, jsou gumové, to zub mechanicky neočistí. Doporučují se ve chvíli, kdy se zub prořezává, na pomačkání dásně. Na čištění je lepší kartáček se štětinkami.

Platí i u nejmenších dětí dvakrát denně dvě minuty?

Dvakrát denně bychom se určitě měli snažit čistit. Ale dvě minuty… Záleží, co člověk čistí. Když mluvíme o úplně maličkých dětech, tak dvě minuty jsou na čištění dvou zubů až hodně.

Do kolika let jste pomáhali dětem čistit zuby?

Zobraz výsledek

U miminek se hodně řeší noční kojení a jestli čistit i po něm.

Čistit zoubky po každém kojení, je nereálné. Třeba do roka je noční kojení úplně v pohodě. Potom už je to u dítěte ale spíš o zvyku, než že by to potřebovalo k výživě. Ale když jsou zoubky krásně vyčištěné večer a potom se vyčistí ráno, za noc se nic nestane.

Kdy dát dítěti do ruky kartáček, aby samo čistilo?

Aby si čistilo samo, to trvá docela dlouho. Kartáček můžeme dát do ruky hned, kdy má zájem. Ale vždy je potřeba dočišťovat. Záleží na manuální zručnosti, ale až kolem osmi nebo deseti let věku jsou děti schopné si zuby čistit opravdu poctivě.

Zubní lékařka Adéla Ondřejová byla hostem podcastu 120 na 80. Celý rozhovor si poslechněte zde.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Anna Dvořáková

Šéfredaktorka serveru Vitalia.cz. Zaměřuje se především na zdravý životní styl, pohyb a zdraví dětí. Mimo novinařinu pracuje také jako lektorka pohybových kurzů pro děti a rodiče.

Témata:

Anketa

Uvažujete o tom, že byste zkusili léky na hubnutí v injekcích?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Od čtení detektivek po obří ohně. Ukažte, že víte, jak se slaví Velikonoce ve světě
1/11 otázek
Spustit kvíz

Dále u nás najdete

Najdete na Vitalia.cz

PODCAST: S bolestí je někdy potřeba se naučit žít
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).