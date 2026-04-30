Zoubky dětem čistěte hned od toho prvního a hned kartáčkem, apeluje lékařka

Jak se starat o dětské zuby? Od kdy je vlastně čistit?
Ideální je začít už s prvním zoubkem, který se začne prořezávat do pusinky. U prvního zoubku to ještě docela jde, protože děti jsou maličké, je jim kolem půl roku. Nechají si zoubek vyčistit. Ale jak postupně zoubků přibývá, spolupráce trošku klesá. Kolem roka, dvou je to trošku boj. Ale určitě je zapotřebí čistit co nejvíc to jde a začít hned, jakmile se zoubek prořeže.
Máme rovnou i začít chodit k zubaři?
Do jednoho roka by návštěva u zubaře měla proběhnout.
A je to spíš o zvykání si, že dítě něco takového v životě čeká, nebo zubař skutečně zoubky potřebuje vidět?
Je to taková uvítací návštěva pro děti, že jim do pusy kouká taky někdo jiný než rodiče. Že se zoubky kontrolují. Seznámí se s prostředím, povozí se na křesle… První návštěvy jsou maximálně příjemné, nejsou vlastně až tak o zubech, jako o tom všem okolo.
Jak a čím vlastně miminku zoubky čístit?
U těch nejmenších dětí je ideální jednosvazkový kartáček. Ten úplně maličkatý. Je tam jeden, dva, čtyři zuby. Málo. Jednosvazkovým kartáčkem se dá dostat klem dokola celího zubu. Jak se poté pusa zvětšuje, zubů je víc, tak pořiďte dětský kartáček s malou hlavičkou a hodně štětinkami. Nebo i elektrický kartáček, to je také možnost.
Co takové ty pomůcky, jako různé prsťáčky, rukavice, plínky, kterými se zoubky mají otírat?
Ne, ne. Rovnou začněte kartáčkem. Prsťáčky, pomůcky, co se navlékají na prst, jsou gumové, to zub mechanicky neočistí. Doporučují se ve chvíli, kdy se zub prořezává, na pomačkání dásně. Na čištění je lepší kartáček se štětinkami.
Platí i u nejmenších dětí dvakrát denně dvě minuty?
Dvakrát denně bychom se určitě měli snažit čistit. Ale dvě minuty… Záleží, co člověk čistí. Když mluvíme o úplně maličkých dětech, tak dvě minuty jsou na čištění dvou zubů až hodně.
Do kolika let jste pomáhali dětem čistit zuby?
U miminek se hodně řeší noční kojení a jestli čistit i po něm.
Čistit zoubky po každém kojení, je nereálné. Třeba do roka je noční kojení úplně v pohodě. Potom už je to u dítěte ale spíš o zvyku, než že by to potřebovalo k výživě. Ale když jsou zoubky krásně vyčištěné večer a potom se vyčistí ráno, za noc se nic nestane.
Kdy dát dítěti do ruky kartáček, aby samo čistilo?
Aby si čistilo samo, to trvá docela dlouho. Kartáček můžeme dát do ruky hned, kdy má zájem. Ale vždy je potřeba dočišťovat. Záleží na manuální zručnosti, ale až kolem osmi nebo deseti let věku jsou děti schopné si zuby čistit opravdu poctivě.
Zubní lékařka Adéla Ondřejová byla hostem podcastu 120 na 80.