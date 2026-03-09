Osmičky vyndá jakýkoliv zubař, lepší je ale jít za specialistou. Nově si ho vyhledáte online

Česká stomatologická komora (ČSK) spustila novinku. Doplnila stávající o čtyři nové kolonky. Když jednu z nich pacient zaškrtne, může si jedním kliknutím vyhledat kontakt na specialistu nebo si ověřit, zda stomatolog, jenž se chystá ke komplikovanější léčbě v ústech, k tomu má vzdělání.
Jaké specialisty lze vyhledat
S pomocí nových kolonek si můžete ověřit nebo v okolí svého bydliště vyhledat (včetně kontaktů) stomatochirurga, parodontologa nebo pedostomatologa, kteří pracují na pojišťovnu. Zejména proto, že vás k některému z nich odeslal zubař, ke kterému běžně chodíte.
Jaké musí mít vzdělání
Zubaři specialisté studují stejně jako jiní stomatologii. Nadto ale chirurgové obličeje, kliničtí stomatologové a ortodontisté absolvují tzv. specializovanou způsobilost, jejíž studium trvá třeba dalších pět let. Stomatochirurgové, parodontologové a pedostomatologové mohou činnost vykonávat pouze po absolvování vzdělávacího programu zakončeného zkouškou a vystavením osvědčení. Pokud lékař závažně pochybí, o osvědčení může přijít a ČSK jej vyřadí z online vyhledávání specialistů.
Pedostomatolog je sice dětský lékař, ale jeho odbornost není míněna tak, že by se k němu mělo běžně chodit s dětmi. V ČR máme péči správně nastavenou tak, že k jednomu zubaři chodí, zejména při prevenci, celá rodina, vysvětluje prezident ČSK Roman Šmucler.
Pedostomatolog se soustředí na některé velmi složité pacienty a péči o ně vykazuje pojišťovně. Jsou to třeba dobří specialisté pro děti, které se narodily bez skloviny nebo s rozštěpem, dodává.
Odbornost parodontologa vynikne podle něj zejména u složitějších onemocnění sliznic dutiny ústní. Jako jeden z příkladů lze uvést léčbu onemocnění zvané lichen planus. Projevuje se skvrnami, otoky nebo bolestivými vřídky.
Stomatochirurg zase pomůže vyřešit odstranění osmiček, uzdičky, prořezání nevyrostlých zubů nebo vyoperovat z úst nádor.
Proč klikat na kolonky
Ač jde o čtyři malé kolonky, funkcím formuláře a pacientům pomáhají významně. Jednak proto, že u specialisty se dočkáte i péče, která se běžně v ordinacích neprovádí. Navíc ji dokáže poskytnou rutinně, protože se v praxi setkává se složitějšími pacienty opakovaně. Povolanější je i proto, že má hlubší vzdělání. Tyto okolnosti pak pro pacienta snižují riziko komplikací po ošetření.
Především je ale rozdíl v tom, že u specialistů je péče ze strany zdravotních pojišťoven hrazená šířeji. To, za co u běžného zubaře zaplatíte ze svého, u specialisty můžete mít bezplatně, pokud to zdravotní stav vyžaduje. Třeba u parodontologa je to hloubkové čistění zubního kamene či úprava dásní.
Ve vyhledávači zubařů České stomatologické komory přibyly čtyři kolonky (na snímku v kostrbatých červených kroužcích).
Osmičky může trhat každý
ČSK kolonky přidala do formuláře i proto, aby upozornila, že v ČR pravidla fungují zjednodušeně řečeno tak, že každý zubař může dělat pacientovi všechno. Rozhodne-li se čerstvě vystudovaný stomatolog nemocnému kvůli složitému trhání zubu rozřezat ústa, je to podle Romana Šmuclera jen otázkou jeho odvahy.
Ne každý tu odvahu třeba u čelistní chirurgie má, ale ambulantní zákroky může dělat každý zubař, aniž by mu v tom bránily zákony, podotýká lékař, jenž má vlastní stomatochirurgickou praxi.
Výjimkou je ortodoncie, kterou smí vykonávat pouze zubaři, kteří vystudovali tuto specializovanou způsobilost.
To, že třeba chirurgický zákrok může provést každý zubař, ale neznamená, že jej také každý zvládá. Pacient by se proto měl před plánovaným zákrokem alespoň trochu zajímat, komu se svěřuje do péče.
Tak jako lidé nejdou na výměnu kolene k internistovi nebo očaři, ale k ortopedovi, pak je logické jít na vyndání osmičky ke stomatochirurgovi. Kde ho najdou, zatím neměli šanci zjistit, teď už mají, dodává prezident ČSK. Elementárním ověřením může pacient předejít bolestivé, dlouhodobé a někdy i finančně nákladné léčbě případných komplikací a následnému soudnímu sporu s lékařem.