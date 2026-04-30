Brněnští lékaři pacientce zmenšili lymfedém ruky pomocí štěpu z břicha

Hana Válková
Dnes
Unikátní operace lymfatických uzlin ve FN Brno
Tým lékařů Z FN Brno posunul léčbu lymfedému unikátním zákrokem. Pacientce „přesadil“ mízní uzliny z oblasti břicha do podpaží, kde jí chyběly kvůli vyoperování nádoru v prsu.

Operace proběhla na začátku dubna, trvala šest hodin. Lékaři při ní přesouvali pacientčiny mízní uzliny. Pětašedesátiletá Marie o ně přišla před dvaceti lety při onkologické léčbě rakoviny prsu.

Lékaři jí tehdy odoperovali nejen prs, ale i mízní uzliny v levém podpaží. Spolu se zjizvením došlo k narušení lymfatického cévního řečiště. Protože lymfa nemohla z levé ruky odtékat, začala se v tkáních hromadit. Výsledkem byl otok zvaný lymfedém.

Lymfedém je nevyléčitelný, dá se jen zmenšit nebo zabránit tomu, aby dál rostl. Terapie spočívá ve cvičení a kompresi. Pacient si oteklou končetinu bandážuje a chodí na lymfodrenáže. Jen zřídka lékaři doporučí operaci, která zahrnuje přemostění poškozené lymfatické cévy.

Pro paní Marii ale bypass lymfatických cév nebyl vhodný, a protože se otok a tíha ruky stále zvětšovaly, lékaři jí navrhli autotransplantaci uzlin. Při ní se z jednoho místa přesadí uzliny na místo jiné. Jde o raritní léčbu, jež je tou poslední v řadě, protože zákrok je náročný a existuje riziko mimo jiné vzniku dalšího lymfedému. Tentokrát v oblasti, ze které lékaři uzliny odebrali.

Poprvé v ČR

Tým lékařů z Chirurgické kliniky a Kliniky popálenin a plastické chirurgie Fakultní nemocnice Brno šel u paní Marie unikátní cestou. Tři lymfatické uzliny odebrali z pacientčina omenta, tedy břišní předstěny v podobě vazivové blány pokrývající orgány trávicího traktu. Dalším unikátem bylo, že sběrné lymfatické cévy v podpaží nahradily implantáty. V tomto případě šlo o umělé cévy vyrobené z kolagenu

Jednalo se o první využití volně přeneseného omenta k léčbě lymfedému horní končetiny a také první aplikaci artificiálních mízních kolektorů (umělých cév) v ČR, podotýká Libor Streit, přednosta Kliniky popálenin a plastické chirurgie FN Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

Výsledky zákroku lékaři spolu s pacientkou prezentovali po více než dvou týdnech na tiskové konferenci. Žena novinářům popsala, že se cítí výrazně lépe a otok se zmenšil. Pro pacientku to sice znamená úlevu, lymfedém ale musí léčit i nadále, protože ani po operaci celý neodezní.

Hana Válková

Redaktorka Vitalia.cz. Vystudovala žurnalistiku a češtinu na Univerzitě Palackého v Olomouci, pracovala v Deníku, na webu TV Nova a iDNES.cz. Píše o zdravotnictví. Je držitelkou novinářských cen Psychiatrické společností ČLS JEP za rok 2021 a 2022. 

