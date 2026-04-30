Lékaři zdarma vyšetří znaménka. Stany proti melanomu vyrostou po celém Česku

Takzvaný Stan proti melanomu je asi nejznámější preventivní akcí zaměřenou na rakovinu kůže. Letos ho odborníci otevřou lidem už podvacáté, a to v pondělí a v úterý 4. a 5. května v Praze na Václavském náměstí. Následovat bude o týden později (11. května) Dominikánské náměstí v Brně a poté ostravský Shopping park Avion 14. května. Vyšetřovat se bude vždy od 10 do 18 hodin, není potřeba se objednávat ani mít žádanku, stačí jednoduše přijít.
Kampaň je součástí Evropského dne melanomu, letos má podtitul „Nevěřte všemu, co vidíte na internetu. Zvlášť pokud jde o rakovinu kůže“. Sociální sítě jsou totiž podle lékařů plné mýtů a pokud jde o nádory kůže, špatná rada může mít až fatální následky.
Stan proti melanomu ale není jedinou akcí zaměřenou na prevenci tohoto onemocnění. Například Česká průmyslová zdravotní pojišťovna bude zájemce vyšetřovat v rámci akce Spolu proti melanomu. Prohlédnout se mohou nechat i klienti jiných pojišťoven.
Celkem bude akce probíhat v 15 městech, vyšetřovat se bude vždy od 10 do 17 hodin. Konkrétně budou lékaři na pacienty čekat:
- Náměstí Přemysla Otakara II., České Budějovice – 11. 5.
- Masarykovo náměstí, Jihlava – 12. 5.
- Karlovo náměstí, Třebíč – 13. 5.
- Masarykovo náměstí, Znojmo – 14. 5.
- náměstí Míru, Zlín – 19. 5.
- Náměstí T. G. Masaryka, Prostějov – 20. 5.
- Horní náměstí, Olomouc – 21. 5.
- U Zvonu, Plzeň – 25. 5.
- Husovo náměstí, Beroun – 26. 5.
- Náměstí Míru, Praha – 27. 5.
- Náměstí T. G. Masaryka, Česká Lípa – 28. 5.
- Horní náměstí, Opava – 1. 6.
- náměstí Svobody, Frýdek-Místek, 2. 6.
- náměstí Svobody, Třinec, 3. 6.
- před Forum Nová Karolina, Ostrava, 4. 6.
O rakovině kůže
Rakovina (karcinom) kůže patří v dnešní době k nejčastějším nádorovým onemocněním. Nejnebezpečnějším druhem rakoviny kůže je melanom, který však není jediným druhem této nemoci.
Nadměrné vystavování kůže přímému slunci bez aplikace ochranného prostředku s vysokým UV faktorem (30 a více) a častá návštěva solária mohou zvyšovat riziko rakoviny kůže. Nejohroženějšími částmi těla jsou ty, které jsou nejvíce vystavovány slunci (záda, ramena apod.).
Každý rok je na světě nově diagnostikováno přibližně 160 000 nových případů melanomu, přičemž téměř 48 000 lidí v souvislosti s onemocněním melanomem umírá. V rámci rozvoje cestovního ruchu vzrostl v ČR výskyt melanomu za posledních 30 let až čtyřikrát, uvádí na webu ČPZP.
5 nejčastějších mýtů
Dermatologové varují před šířením nebezpečných a nepodložených tvrzení o UV záření, která se objevují na internetu. Tady je 5 nejčastějších mýtů podle odborníků z kampaně Stan proti melanomu.
Mýtus: „Musím se nejdřív trochu opálit, aby mě pak slunce nespálilo.“
Fakta: Opálená kůže poskytuje přirozenou ochranu odpovídající faktoru SPF pouze 2 až 4. To je v boji proti silnému UV záření prakticky zanedbatelné. Každé opálení je navíc známkou poškození DNA v buňkách kůže.
Rada: Nespoléhejte na „základ“. Používejte krém s vysokým faktorem, noste ochranné oblečení a vyhledávejte stín.
Mýtus: „Chemie v krémech je nebezpečnější než slunce samotné.“
Fakta: Toto je jeden z nejnebezpečnějších dezinformačních trendů. Moderní opalovací krémy podléhají nejpřísnějším regulacím a testům. Naopak je vědecky prokázáno, že pravidelné používání SPF výrazně snižuje riziko vzniku melanomu.
Rada: Používejte kvalitní krémy s faktorem SPF 30, ideálně 50.
Mýtus: „Musím se hodně opalovat, abych měl/a dostatek vitamínu D.“
Fakta: Vitamín D je sice klíčový pro imunitu a kosti, ale k jeho vytvoření stačí velmi krátký pobyt na denním světle (u většiny lidí stačí 15 minut párkrát týdně). Nadměrné slunění není bezpečná cesta k vitamínu D.
Rada: Většinu „déčka“ získáte z běžného pohybu venku nebo ze stravy. Pokud máte deficit, poraďte se s lékařem o doplňcích stravy.
Mýtus: „Příprava kůže v soláriu zabrání spálení u moře.“
Fakta: Solária vydávají extrémně vysoké dávky UV záření, které prokazatelně vyvolává rakovinu kůže. „Základ“ ze solária vás u moře neochrání o nic víc než krém s SPF 2. Navíc jediné spálení s puchýři v dětství či dospívání zdvojnásobuje riziko melanomu v dospělosti.
Rada: Soláriím se vyhýbejte úplně. Žádné opálení nestojí za to riziko.
Mýtus: „Když oči nevidí světlo, mozek neřekne kůži, aby se chránila.“
Fakta: Tento bizarní mýtus nemá žádný vědecký základ. Spálení je přímý fyzikální proces vyvolaný dopadem UV záření na kůži. Brýle nemají na reakci kůže žádný vliv, jsou však naprosto zásadní pro ochranu vašeho zraku před šedým zákalem a poškozením sítnice.
Rada: Brýle noste vždy – chráníte si tím oči, ne kůži. Tu chrání krém a oblečení.