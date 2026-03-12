Pojišťovna zveřejnila, kteří zubaři ošetřují bezplatně děti v anestezii, autisty nebo XXL pacienty

Všeobecná zdravotní pojišťovna na webu zveřejnila soupisy stomatologických ordinací, které ošetřují specifické pacienty. Konkrétně jde třeba o děti, jejichž ošetření vyžaduje celkovou anestezii, XXL pacienty, ty s infekcemi, jako jsou třeba tuberkulóza, žloutenka nebo HIV, nebo lidi s autismem.
Soupis ordinací, které na pojišťovnu poskytnou péči obtížně ošetřitelným, najdete zde.
Ošetření je přitom v těchto ordinacích na pojišťovnu. Od letošního roku k nim přibyly také ty, které složité dětské pacienty uvedou do celkové anestezie (o této novince jsme psali zde).
Ordinací jsou desítky
V seznamech je celkem jedenáct ordinací po celé ČR, kde ošetří nemocné s hmotností nad 180 kg, pět ordinací vybavených i pro ošetření vysoce rizikových infekčních pacientů a více než 150 ordinací, kde vyšetřují i lidi s poruchou autistického spektra, s dětskou mozkovou obrnou nebo psychiatrickými diagnózami. Soupisy čítají také 65 ambulancí, kde nově nabízejí anestezii dítěte nebo dospívajícího při ambulantním ošetření.
I když počty pracovišť se mohou zdát u některých typů péče vysoké, časté je, že na ošetření na takto specializovaném pracovišti existuje čekací listina.
Ošetří i klienty jiných pojišťoven
Seznamy sice říkají jen to, které ordinace mají smlouvu s VZP. Zjistit si, zda do nich mohou zamířit i pacienti jiných zdravotních pojišťoven, je ale snadné. Stačí využít vyhledávač zubařů na webu České stomatologické komory, zadat do něj konkrétní pracoviště a vyhledávač následně zájemci vypíše, s jakými zdravotními pojišťovnami má smlouvu.
Zda se úhrada vztahuje i na ošetření, které potřebujete zrovna vy, je pak dobré si předem ověřit. Toto pravidlo platí vždy, když dochází ke změně lékaře. Ordinace totiž může mít nasmlouvané jen platby od některých pojišťoven, ale u nich také může mít omezení na úhrady jen na některé typy péče.