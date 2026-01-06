Pojišťovny zveřejnily přehled, kam může člověk vyrazit na pohotovost

Zdravotní pojišťovny hned zkraje letošního roku zveřejnily soupisy míst, kam lidé mohou vyrazit na pohotovost. Jde o praktického pomocníka při zhoršení zdravotního stavu, který přitom nevyžaduje přivolání záchranky.
Každá zdravotní pojišťovna má vlastní seznam, který se odvíjí od toho, s kterými pohotovostmi uzavřela smlouvu. V praxi se ale výčet míst mezi jednotlivými pojišťovnami prakticky neliší, protože všechny vyšly z původní sítě, donedávna ještě organizované krajskými úřady.
Soupisy pohotovostí
Kvalita zveřejněných informací se u jednotlivých pojišťoven značně liší. Zatímco VZP pohotovostem věnovala rovnou nový web, většina pojišťoven zveřejnila
jen přehledy v podobě excelových tabulek nebo PDFsouborů. Místy dost dlouhých a ne zcela pčehledných. Kromě VZP jen u RBP pak lze informace zobrazit i v mapě včetně vyhledání těch nejbližších podle aktuální polohy klienta.
Vyhledat pohotovost v přehledech většinou není problém. U VoZP ovšem chybí řada lékáren, u OZP zase u dětských pohotovostí a lékáren nejsou uvedeny kontakty. Zcela je opomíjí také ZP MV.
Kromě kontaktů některé pojišťovny nemají kvalitně zpracované ani informace o části stomatologických pohotovostí, které jsou takzvaně rotující. Jde o 24 okresů, ve kterých pacienti musí na pohotovost pokaždé do jiné ordinace, protože zubaři se střídají ve službě mimo běžné ordinační hodiny. OZP, VoZP a ZPŠ neuvádí termíny, takže v soupisu nelze dohledat toho, který stomatolog slouží o víkendu. ZP MV odkazuje na web VZP s tím, že pro všechny zdravotní pojišťovny je rozpis stejný.
Všeobecná zdravotní pojišťovna
Největší z pojišťoven má jako jediná ZP k pohotovostem nový web https://pohotovosti.vzp.cz/. Je zde nejen soupis pohotovostí (dětské, dospělé, zubní, lékárenské), ale také adresy, kontakty a ordinační hodiny. Web umožňuje pohotovosti vyhledávat přímo v mapě, a tedy si i rychleji najít tu nejbližší. Pro kontakty a ordinační hodiny je nutné rozkliknout si u konkrétního zdravotnického zařízení detaily.
U rotujících zubních pohotovostí jsou zatím informace jen o lednu, stejně jako u jiných pojišťoven - při rotaci se totiž pohotovost domlouvá jen měsíc dopředu.
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
Soupis pohotovostí má na svém webu v sekci určené pojištěncům – najdete jej zde v podobě čtyř excelových tabulek, ve kterých je uvedeno místo a adresa poskytování tohoto typu zdravotní péče, kontakty nikoliv. Pojišťovna také uvádí jen obecně ordinační hodiny, které nově upravuje vyhláška a které určují minimální rozsah pohotovostí péče. U rotujících zubních pohotovostí klienty odkazuje na web VZP.
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Soupisy pohotovostí vložila na svůj web do menu Pojištěnci/Online služby - najdete jen zde. U této pojišťovny mají podobu interaktivního vyhledávání, kdy v online formuláři si klient zvolí typ pohotovosti a kraj. Následně dostane soupis s kontakty, odkazy na weby zdravotnických zařízení i ordinačními hodinami, ze kterého si vybere. V soupisu stomatologických pohotovostí ovšem chybí ty rotující.
Oborová zdravotní pojišťovna
Zveřejnila soupisy pohotovostí na vlastním webu v Aktualitách - najdete je tady. Kdo si chce najít tu svoji, musí si nejprve zvolit typ a kliknout na odkaz, následně se dostane na stránku s vždy 14 PDF soubory – každý kraj má jeden. V těchtosouborech po rozkliknutí najdou klienti adresu pracoviště, ale i kontakty a ordinační hodiny. Výjimkou jsou dětské a lékárenské pohotovosti, u kterých chybí kontakt.
Vojenská zdravotní pojišťovna
Má soupis pohotovostí oproti jiným ZP skrytější, ale i na jejím webu jej lze najít – můžete se na něj dostat přímým odkazem zde. Jde o pdf soubory – ke každému typu pohotovostí jeden, ve kterém je seznam za všechny kraje ve formě tabulky s názvy zdravotnických zařízení, ale také kontakty a ordinačními hodinami. Vše poměrně malým písmem, ale dokument lze jednoduše zvětšit nebo v něm vyhledávat pomocí okénka vyvolaného běžným stiskem kláves Ctrl a F nebo samotné klávesy F3. U okresů s rotujícími stomatologickými pohotovostmi lze najít sáhodlouhý soupis zubařů s ordinačními hodinami a kontakty, ale není v něm uvedeno to podstatné: kdy a který lékař slouží, protože tito stomatologové se v pohotovosti střídají, nedrží ji všichni pokaždé. U lékáren pak lze v pdf souboru najít jen ty, které mají otevřeno 24 hodin denně. Lékárenskou pohotovost jich ovšem drží více, jen ne všechny pracují nonstop.
RBP
Soupis pohotovostí má na webu v sekci Pojištěnci - najdete jej zde. Vsadila na interaktivní formulář, v jehož prvním poli si klient navolí typ pohotovosti, v druhém kraj a ve třetím je možné i okres. Následně dostane přehled názvů a kontaktů na zdravotnická pracoviště. Ovšem nejsou uvedeny ordinační hodiny. Soupisy si lze zobrazovat ve formě seznamu nebo přímo v mapě.
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
I ZP Škoda přehled pohotovostí na webu zveřejnila, byť na první dobrou na hlavní stránce není vidět – najdete jej zde. Je potřeba si nejprve vybrat typ pohotovosti, pak se klient dostane na soupis krajů a proklikem na seznam jednotlivých zdravotnických zařízení. V něm jsou uvedeny jak ordinační hodiny, tak kontakty. U rotujících stomatologických pohotovostí ale bez konkrétních dnů, ve kterých lékaři slouží.
Jak se změnily ordinační hodiny
Důležité je také vědět, že od ledna je upřesněný minimální rozsah hodin, po které se pohotovost slouží.
Lékařská pohotovost (děti i dospělý)
- Pracovní dny - nejméně tři hodiny nepřetržitě v časovém okně mezi 16:00 – 22:00.
- Víkendy, svátky - nejméně osm hodin nepřetržitě, přičemž zároveň musí být zajišťována v pevné době 10:00 – 16:00.
Stomatologická pohotovost
Víkendy, svátky – nejméně čtyři hodiny nepřetržitě v časovém okně 7:00 – 15:00.
Lékárenská pohotovost
Nejméně tři hodiny nepřetržitě v pracovní dny v časovém okně 17:00 – 23:00, o víkendu a ve svátcích v časovém okně 15:00 – 20:00.
Mimo ordinační dobu pohotovostí zajišťují lékařskou péči nemocniční urgenty (ne každá nemocnice jej ovšem má), kam lze přijet sanitkou nebo po vlastní ose. Slouží pouze pro řešení akutních zdravotních potíží, které vyžadují okamžitou léčbu.
Pohotovosti a poplatky
Při použití pohotovosti, a to i té dětské nebo zubní, počítejte s poplatkem 90 Kč. Na této povinnosti se letos nic nemění. Ale stále platí, že poplatek nemusí hradit pacient, u nějž je nutná následná hospitalizace.
Je také dobré vědět, že některé pohotovostní lékárny si účtují speciální příplatky, pokud si v nich vyzvedáváte jen volně prodejné léky, nikoliv ty předepsané na pohotovosti. Na tento typ plateb jsme upozorňovali zde.
Kde jinde hledat informace
Weby pojišťoven nejsou jediným zdrojem, kde hledat informace. Lékárny s nepřetržitým provozem nebo ty s rozšířenou pracovní dobou včetně víkendů lze najít zde v Databázi lékáren Státního ústavu pro kontrolu léčiv.
Soupis pohotovostních lékáren v režimu 24/7 lze je také už několik let zde na webu České lékárenské komory.
Vlastní mapu stomatologických pohotovostí před časem spustila i Česká stomatologická komora. Na jejím webu je tradičně i soupis zubních pohotovostí.