Myslí jen na jídlo, nesoustředí se a šílí z toho, lékaři ale umí jídelní šum vypnout do 48 hodin

V hlavě mají jen jídlo, tedy myšlenky na jídlo, kterých se nemohou zbavit. „Snědl/a jsem v tom obědě dost bílkovin? Nebudu mít brzy hlad, protože jestli ano, určitě pak sním nějakou sušenku a moje snažení o hubnutí bude v tahu. Nechci zas s dietou začínat znovu, pokolikáté už? Neměl/a bych si dát ještě nějaké ovoce, abych se zasytil/a? Ne, ovoce vlastně ne, tam je moc cukru. Co si mám tedy dát? A jakou budu mít večeři? Mám doma ten odtučněný sýr?“
Co se dozvíte v článku
Takovým monologem lidé s food noise tráví i řadu hodin denně. V hlavě jim bzučí jako v úlu, vtíravé myšlenky související s jídlem se jim v myšlenkách točí stále dokola, bez možnosti jídelní šum zastavit.
Do nedávna jsme pro změť otázek souvisejících s jídlem, který ovšem nesouvisí s hladem, neměli pojmenování, dnes už ano. Říkáme mu food noise – jídelní šum. Možná jím také trpíte a potřebujete ho konečně vypnout.
Vypněte někdo ten jídelní šum
Když mluvíme o hubnutí, často se hovoří o číslech – váze, BMI, počtu kroků, kalorií, gramů, ale méně často se mluví o tom, co se děje hubnoucímu v hlavě. Byť Vitalia se tomto důležitému faktoru věnuje, např. v textu Dita Pichlerová: Každý hubnoucí obézní by měl mít psychologa.
Co je to food noise?
Přetrvávající vtírané myšlenky na jídlo, které nesouvisí s fyziologickým hladem. Nejde tedy o pocit, kdy vás tzv. honí mlsná, kdy byste si něco dobrého dali ještě před obědem. Jde o mentální zahlcení myšlenkami na jídlo.
Food noise není žádný nový objev, jen pojmenování něčeho, co tu vždy bylo. „Lidé jídelní šum brali jako přirozenou součást boje s obezitou. Teprve v momentě, kdy tento pocit vymizel, začal být popisován více. Svůj boom zažil na jaře 2024, což pravděpodobně souvisí s farmakologickou léčbou,“ říká klinická psycholožka z IKEMu, Šárka Slabá. Právě farmakologická léčba a bariatrické operace totiž dokáží tento šum vypnout. A nejen to.
Co spustí lavinu jídelního monologu v hlavě?
Mezi spouštěcí mechanismy těchto vtíravých myšlenek patří nepravidelná nebo restriktivní strava, stres, nebo psychické potíže, ale i dlouhodobé zaměření pozornosti na jídlo, diety a tělesnou hmotnost „A protože i spánek reguluje hormony chuti a hladu, tak se i při nedostatku spánku tyto myšlenky více iniciují,“ doplňuje klinická psycholožka, která upozorňuje, že spouštěče mohou být i emoční – nuda, frustrace či úzkost.
Jídelní šum může odstartovat i pracovní prostředí a snadná dostupnost jídla.
Food noise – řada otázek, žádná uspokojivá odpověď
Pokud člověk trpí food noise a z až 80 % se zabývá jen myšlenkami na jídlo, těžko může spolehlivě fungovat v práci či doma. Jeho kognitivní kapacita na práci či rodinu je výrazně snížená. Do toho přichází frustrace z neschopnosti se správně rozhodnout a najít odpovědi na otázky: proč neumím sníst jen jednu kostičku čokolády jako ostatní, ale sním vždy celou tabulku? Proč není večeře moje poslední jídlo?
Máte problémy s váhou?
Jídelní šum pociťují i lidé hubení
A pozor, nutně nemluvíme o někom, kdo chce zhubnout a u koho se předpokládá zvýšený tok myšlenek o složení jednotlivých jídel. „S food noise se mohou setkat i lidé, kteří nemají potíže s váhou, ale není to tak časté. Může jít například o lidi s poruchou příjmu potravy, kdy takové myšlenky přecházejí do úzkosti nebo kompulsivního chování,“ říká klinická psycholožka z IKEMu, Šárka Slabá.
Děti se s food noise obvykle nepotýkají, u nich se jedná spíše o zvýšenou citlivost na potravinové podněty, než o vědomé kontrolování nebo restrikci. Nicméně dejte pozor na rizikové faktory, kterými jsou nestabilní denní režim, opakované omezování jídla a nadměrnou pozornost věnovanou jídlu či tělesné hmotnosti v rodině (např. opakované hubnutí a jojo efekty rodičů).
Klíčem ke zvládnutí food noise jsou antiobezitika
Pokud jste dočetli až sem a nabyli jste dojmu, že trpíte food noise a souběžně jste obézní, je nejsnazší obrátit se na lékaře, který může indikovat bariatrickou operaci či léčbu farmaky, která utne food noise do 48 hodin.
„Najednou to bylo, jako by část mého mozku, která tam byla vždycky, prostě ztichla. Působilo to až neskutečně – během 48 hodin zažít to, co se nepodařilo dosáhnout roky různých intervencí. I kdybych téměř vůbec nezhubla, jen kvůli tomu, že můj mozek funguje tak, jak teď funguje, bych na této léčbě zůstala navždy,“ říká jedna z pacientek, která utla food noise díky lékařům a léčbou farmaky.
V případě, že nejste přímo obézní, a tedy nespadáte do skupiny lidí, kteří by mohli získat ze zdravotního pojištění nehrazenou farmakologickou léčbu (BMI ≥ 30), můžete se obrátit na psychologa nebo psychoterapeuta, který se věnuje kognitivně-behaviorální psychoterapii. V léčbě vám bude pomáhat i všímavé jedení – mindfullnes, kdy jsou myšlenky na jídlo zaměřovány pouze na daný čas, kdy jíme.
Pomůže i podpůrný program za stovku
Od dubna bude také pacientům sloužit podpůrný online program při lécích na hubnutí. Pacientům nabídne praktickou pomoc týkající se stravy, pohybu, psychiky i denního režimu. „Věříme, že to povede k tomu, aby byla léčba účinná, bezpečná a přinesla dlouhodobé výsledky. Program využívá metodiku vycházející z kognitivně-behaviorální terapie. Odborným garantem programu je naše Česká obezitologická společnost,“ dodává Šárka Slabá.
Příspěvek každého pacienta je sto korun za několik lekcí, vedených odborníky. „Jde o komplexní program, který pomáhá s food noise, dozvíte se, jak nastavit jídelníček, jak fungovat s léky, jak se hýbat. Dozvíte se, že důležitý je komplexní přístup a nelze vše nechat jen na farmakách,“ dodává klinická psycholožka z IKEMu.
Online konference STOB
Podpůrný online program k food noise připravuje společnost STOB, která chystá jednodenní online konferenci zdarma. Uskuteční se u příležitosti Světového dne obezity v neděli 15. března 2026 od 9:00 do 17:30.
Hlavním tématem letošního ročníku je „Cesta ke zdravé váze v 21. století“. Vystoupí na ní přední odborníci na výživu, psychologii, pohyb, moderní technologie i léčbu obezity a zazní také autentické příběhy lidí s osobní zkušeností s obezitou. Přihlásit se můžete na stránkách STOBu.