Vitalia.cz  »  Jídlo  »  Co jíst  »  Za nadváhu možná může jídelní šum. Projevuje se tím, že pořád myslíte na jídlo

Za nadváhu možná může jídelní šum. Projevuje se tím, že pořád myslíte na jídlo

Redakce
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Žena koukající v noci do ledničky
Autor: Shutterstock
Stává se vám, že přemýšlíte o jídle, i když nemáte hlad? Tento fenomén, odborně nazývaný food noise, trápí mnoho lidí – ať už mají nadváhu nebo se snaží jíst zdravě.

Na vzniku obezity se podílí mnoho faktorů od genetických přes hormonální až k psychologickým, kdy jedním z těchto faktorů je takzvaný food noise, což se dá přeložit jako jídelní nebo potravinový šum.

Co je jídelní šum? Jsou to opakující se, neodbytné myšlenky na jídlo, které nesouvisejí s fyzickým hladem. Mnozí tento jev popisují jako neustálý vnitřní dialog o jídle nebo posedlost myšlenkami na to, co budu jíst.

Typické projevy food noise:

  • Neustálé přemýšlení o tom, co jste jedli nebo budete jíst.
  • Náhlé, silné touhy po konkrétních potravinách.
  • Nutkání jíst i bez pocitu hladu.

Mnoho z našich klientů přichází s tím, že jim myšlenky na jídlo zabírají značnou část dne, říká psycholožka Iva Málková, zakladatelka společnosti STOB. Často jsou překvapeni, když zjistí, že to není jen otázka nedostatku vůle, ale biologicky podmíněný jev.

Proč náš mozek vytváří jídelní šum?

Vědecké výzkumy ukazují, že za tím stojí složitá souhra mozkových center. Když se podíváme na snímky mozku lidí, kteří zažívají intenzivní jídelní šum, vidíme zvýšenou aktivitu v těchto oblastech:

  • Centrum odměny – část mozku, která reaguje na příjemné podněty a motivuje nás k jejich opakování.
  • Emoční centra – oblasti zodpovědné za zpracování emocí, jako je stres nebo potěšení.
  • Oblasti paměti – ukládají vzpomínky spojené s jídlem a situacemi, kdy nám jídlo přineslo úlevu.

Zároveň pozorujeme sníženou aktivitu v částech mozku, které nám pomáhají kontrolovat impulzy a odolávat pokušení.

Jak snížit sílu a frekvenci negativních myšlenek?

Kognitivně-behaviorální terapie a všímavost

  • Pracujte s emocemi
  • Naučte se rozpoznávat emoční spouštěče jedení a najděte alternativní způsoby, jak se s emocemi vypořádat.

Trénujte svůj mozek. Techniky kognitivně-behaviorální terapie mohou pomoci změnit zaběhnuté myšlenkové vzorce. Pomáhají klientům zmapovat negativní automatické myšlenky a přesvědčení související s jídlem a nahrazovat je vhodnějšími myšlenkami, kdy nedochází k automatickému jedení.

Vyhněte se extrémním dietám

Paradoxně, čím více se snažíte omezovat, tím hlasitější může být jídelní šum. Je to přirozená obranná reakce těla.

Praktikujte všímavé jedení

Věnujte plnou pozornost jídlu – vnímejte zejména chutě a vůně. Když mozek zaregistruje, že jste skutečně jedli, potravinový šum se přirozeně ztiší. Všímavost také snižuje tendenci automaticky reagovat jídlem – když nás popadnou myšlenky na jídlo.

Jezte pravidelně a vyváženě

Stabilní hladina cukru v krvi pomáhá předcházet náhlým a intenzivním touhám po jídle.

Antiobezitika

Nové léky na bázi GLP-1 a GIP (známé jako inkretiny) přinášejí překvapivý vedlejší efekt – výrazné utišení jídelního šumu. Pacienti často mluví o mentálním tichu nebo osvobození od posedlosti jídlem. Toto snížení intenzity a frekvence neužitečných myšlenek se objeví hned při zahájení terapie léky nezávisle na redukci hmotnosti.

Porozumění potravinovému šumu je v terapii obezity důležité. Místo zaměření pouze na kalorický příjem a výdej se pozornost obrací k faktorům, které se podílejí na jídlu navíc bez pocitů hladu. Kombinace kognitivně-behaviorálních přístupů s farmakologickými intervencemi přináší nejen zhubnuté kilogramy.

Nejde jen o to, kolik kilo zhubnete, jde o to, abyste znovu získali kontrolu nad svými myšlenkami a vytvořili si zdravý, vyrovnaný vztah k jídlu. Přístup kognitivně-behaviorální terapie aplikuje STOB ve svých kurzech zdravého hubnutí již desítky let. Pracuje se nejčastěji s pojmy negativní automatické myšlenky, uzavírá Málková. Podle ní je skvělé, že se díky popularizaci této problematiky a se srozumitelným pojmem jídelní šum stává terapie obezity komplexnější a lidem se otevírá prostor pro plnohodnotnější život. 

Galerie: Jídla plná bílkovin, která zaženou hlad 

Spočítejte si to

Dotazník jídelního šumu:  U každého tvrzení označte, jak často danou situaci zažíváte v běžném životě.

Hodnoticí škála:

0 = nikdy nebo zřídka
1 = občas
2 = často nebo velmi často

Dotazník

1. Přemýšlím o jídle, i když nemám hlad.
2. Mám neodbytné myšlenky na konkrétní potraviny.
3. Po jídle přemýšlím o tom, co budu jíst příště.
4. Cítím, že myšlenky na jídlo zabírají významnou část mého dne.
5. Přemýšlím o jídle, i když jsem sytý/á.
6. Myšlenky na jídlo mi přicházejí na mysl spontánně, bez zjevného spouštěče.
7. Když vidím reklamu na jídlo, zabřednu do myšlenek na to, jaké by bylo ho ochutnat.
8. Přemýšlím o jídle jako o způsobu, jak se odměnit.
9. Když jsem ve stresu, myšlenky na jídlo se zintenzivní.
10. Mám pocit, že myšlenky na jídlo ovládají moji mysl.
11. Když se snažím nejíst určitou potravinu, myslím na ni ještě více.
12. Když se nudím, myšlenky na jídlo zaplní moji mysl.
13. Mám tendenci si „přehrávat v hlavě“ předchozí jídelní prohřešky.
14. Když vidím ostatní jíst, automaticky začnu přemýšlet o tom, co bych si dal/a já.
15. Přemýšlím o jídle jako o způsobu, jak se vyhnout řešení jiných problémů.
16. Přemýšlím o tom, jak bych měl/a jíst „správně“, i když vím, že to stejně nedodržím.
17. Během společenských událostí myslím více na jídlo než na konverzaci.
18. Mám tendenci kategorizovat potraviny jako „dobré“ a „špatné“ a často o tom přemýšlím.
19. Když slyším ostatní mluvit o dietách nebo hubnutí, spustí to u mě řetězec myšlenek o jídle.
20. Když nemám přístup k jídlu, na které mám chuť, stále na to myslím.

Vyhodnocení a interpretace:

Celkové skóre se může pohybovat v rozmezí 0–40 bodů. Pro interpretaci sečtěte body ze všech odpovědí:

0–7 bodů: Minimální jídelní šum

Myšlenky na jídlo se objevují převážně v souvislosti se skutečným fyzickým hladem a běžným plánováním. Máte zdravý a vyrovnaný vztah k jídlu a myšlenky na jídlo vám neodebírají životní energii.

8–25 bodů: Střední jídelní šum

Myšlenky na jídlo vám zabírají významnou část mentální kapacity. Ke snížení intenzity a frekvence těchto myšlenek vám může pomoci všímavé jedení a techniky kognitivně-behaviorální terapie.

26–40 bodů: Významný jídelní šum

Intenzivní a časté myšlenky na jídlo vám výrazně zasahují do každodenního života. Tyto myšlenky mohou být spojeny s emočním jedením nebo rigidními pravidly ve vztahu ke stravování. Zvažte odbornou konzultaci.

Tento dotazník slouží jako orientační nástroj. Pokud vás myšlenky na jídlo trápí nebo omezují, je vhodné – bez ohledu na výsledek testu – konzultovat situaci s odborníkem. 

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Redakce

Všeobecné dotazy, připomínky a tipy směřujte na adresu redakce@vitalia.cz.

Tiskové zprávy zasílejte na e-mail press@vitalia.cz.

Radka Wallerová

Radka Wallerová

Jako redaktorka se specializací na zdravotnictví prošla deníky Lidové noviny a Mladá fronta DNES. Už několik let se věnuje on-line žurnalistice jako autorka i editorka, psala například o mýtech a dezinformacích pro Seznam Zprávy. 

Témata:

Anketa

Máte rádi jídlo z IKEA?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Slavné koláče, oblíbené sýry: Poznejte tradiční regionální jídla podle fotek
1/10 otázek
Spustit kvíz

Související články

Dále u nás najdete

Tipnete si, kdo má nejvíc výdejních míst a boxů v Česku?

Podzimní Computertrends 11/2025 právě vyšel. Co tam najdete?

Iridium chce změnit svět GPS – vyvíjí bezpečnostní čip

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Když velkoobchodní e-shop překonává běžné portály

Část praktiků neočkuje. Co mohou pacienti dělat?

Podzimní Computertrends 11/2025 právě vyšel. Co tam najdete?

Zkontrolovali jsme, jak řetězce uvádějí složení pečiva

Vítězové posledního kola soutěže IT produkt roku 2025 jsou tady

Dětem s golfovou nohou pomáhá Ponsetiho metoda

Velký souhrn koeficientů k dani z nemovitostí všech okresních měst

Předposlední letošní vydání CIOtrends je v prodeji

Aplikace Maják umí přivolat pomoc, stáhnout se dá zdarma

Slavné koláče, oblíbené sýry: Poznejte tradiční jídla podle fotek

Nová vláda a povolenky: Zastavit, omezit, nebo platit pokuty?

Konecta a CrewAI spojují síly, aby přinesly revoluci v AI

Záhadný sabotér "z Prahy" trollí ransomwarový gang

JMHZ spustí od příštího roku nové registry zaměstnanců

Stahujte publikaci Hvězdy českého ICT

Přelepení znaku EU na registrační značce není přestupek

Najdete na Vitalia.cz

PODCAST: Než si dáte čokoládu, pořádně si vyčistěte zuby
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).