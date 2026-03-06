Děti ve škole pijí přeslazené Granko s perníčkem, hygienici je chtějí přeučit na vodu

Hygienici do škol přišli se dvěma cíli: zjistit, kolik cukru děti pijí v připravovaných nápojích ve školních jídelnách, a následně edukovat zaměstnance, čím slazené nápoje nahradit. A to hlavně tak, aby dětem chutnaly.
Jaké pití? Vždy bez cukru, nebo ředěné
Důraz by měl být kladen na nabídku neslazených nápojů. Vždy by měl být k dispozici nemléčný neslazený nápoj tak, aby měli možnost se napít i strávníci s alergií na kravské mléko, či s intolerancí laktózy. Pokud je jako další nabízen nápoj slazený, mělo by se jednat o velice mírně slazené varianty.
Dle „Nutričního doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR ke spotřebnímu koši“, Rádce školní jídelny 3, které vydal Státní zdravotní ústav v roce 2016, je doporučeno koncentráty (sirupy) i džusy poměrně dost ředit. Ve výsledném nápoji by měly být maximálně 2 g cukru na 100 ml. Nápoj by měl doplňovat tekutiny, živiny by měly být doplňovány jednotlivými pokrmy.
…a co děti skutečně pijí
Z šetření ve 42 školách ale vyplynulo, že přesně třetina nabízených nápojů takovému doporučení nevyhověla. Vyhovující množství cukru bylo zjištěno ve 28 (67 %) nápojích podávaných v rámci školního stravování.
Nejvyšší množství cukru bylo naměřeno v nápoji podávaném ve školní jídelně při základní škole, jednalo se o mléko s ochuceným Grankem s příchutí perníčku. Naměřená hodnota 13,7 g/100 ml překračovala doporučené množství 2 g cukru/100 ml téměř sedmkrát. Naopak příkladem dobré praxe se může pochlubit např. ŠJ při ZŠ s naměřenou hodnotou 0,1 g/100 ml, kdy se jednalo o slazený čaj.
Na základě výsledků z roku 2025 budou hygienici v edukaci personálu školních jídelen pokračovat i v letošním roce.
Jak děti převést ze sladkých pitíček na vodu
„Školní stravování by mělo vést k ukotvení a propagaci správných výživových preferencí dětí a mladistvých,“ říkají pražští hygienici. Pro pitný režim dětí a žáků tak jako nejvhodnější nápoj doporučují kohoutkovou vodu nebo slabý neslazený ovocný čaj.
Ministerstvo zdravotnictví pak ve své metodické příručce pracovníkům školních jídelen radí, jak děti zvyklé na sladké nápoje „přeučit“ na vodu či neslazený čaj ve čtyřech bodech.
1. Pokud podáváte slazené i neslazené nápoje, začněte dva dny v týdnu podávat pouze neslazené. Takto postupujte například měsíc.
2. I ve dnech, kdy nabízíte nesladké nápoje, můžete nabídnout více variant – např. vodu s mátou, meduňkou či plátky okurky a neslazený ovocný čaj.
3. Ve dnech, kdy nabízíte i slazený nápoj, tento nápoj co nejvíce nařeďte.
4. Po měsíci přidejte další den nebo dva dny v týdnu, kdy podáváte pouze neslazené nápoje. Postupně tak přejděte pouze na nabídku neslazených nápojů
O změnu v pitném režimu a stravování ve školách se přitom snaží Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví přípravou změn ve školním stravování, včetně spotřebního koše a související vyhlášky. Premiér ČR Andrej Babiš se změnami ale není v souladu a novelu školního zákona chce o rok odsunout. Pokud by ji zcela nezrušil, mohla by platit buď od září 2026, nebo září 2027.
Děti si obezitu přenášejí do dalšího života
Dětská obezita je problém nás všech. Z dětí s nadváhou často vyrostou obézní dospělí, kteří se svou váhou následně bojují celoživotně, zatěžují jednak své tělo, ale i zdravotní systém jako celek. Obezita je totiž chronické onemocnění, které souvisí s celou řadou dlouhodobých či celoživotně léčených nemocí.
Jak tomu předejít? Možností je celá řada. Jednou z nich je hledat příčiny obezity u jednotlivců a snažit se je eliminovat. Třeba kontrolou školního stravování a hlídáním množství cukru v nápojích.
Výskyt dětské nadváhy a obezity celosvětově stoupá. Zvýšená hmotnost v dětském věku má negativní dopad na fyzické i psychosociální zdraví dětí, hrozí riziko přenosu nadváhy a obezity do dospělosti a s tím související zvýšené riziko chronických onemocnění v pozdějším věku.
Špatný vliv slazených nápojů na lidské zdraví je jednoznačný. Slazené nápoje mají vysokou energetickou hodnotu a mohou způsobovat nárůst hmotnosti. Jednoduché cukry, které slazené nápoje ve velké míře obsahují, mají rovněž negativní vliv na stav zubů a podporují vznik zubního kazu. Problematická je konzumace cukru zejména pro ty děti, které nemají žádné sportovní vyžití, nevyužívají sportovní hřiště ke kolektivním či individuálním sportům, nechodí do školy pěšky atp.