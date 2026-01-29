Lékaři začnou řešit, kolik mají lidé v pase. Ženy by měly mít nejvýše 80 cm, muži 94 cm

Když se řekne hlídání hmotnosti, většina lidí si představí pravidelné vážení, případně hodnotu BMI. Ani jedno však nemusí vypovídat dost o tom, jak na tom člověk je se zdravím. Samozřejmě, když má někdo desítky kil navíc, je riziko různých zdravotních potíží celkem zjevné, ale pokud se člověk potýká jen s nadváhou, už to tak být nemusí.
Naše hmotnost kolísá v závislosti na skladbě stravy, pitném režimu, počasí i množství pohybu, u žen se navíc přidávají i pravidelné výkyvy v souvislosti s hormonálním cyklem, vysvětluje kolísání váhy praktická lékařka Ludmila Mazylkinová ze sítě zdravotnických zařízení Moje ambulance.
Připomněla také přibírání na váze poté, co člověk přidá na pohybové aktivitě. Tělo na novou situaci reaguje přechodným navýšením energetických zásob v podobě glykogenu, který na sebe váže vodu.
Další množství vody spotřebují svaly ke své regeneraci. Pokud se tedy při snahách o dosažení zdravé hmotnosti budeme soustředit výhradně na ručičku váhy, snadno podlehneme frustraci nebo ztratíme motivaci k dalšímu úsilí, doplňuje lékařka.
O moc lépe si při posuzování správné hmotnosti nevede ani BMI. Vzoreček oblíbený pro svou jednoduchost totiž může být zavádějící.
U vysokých jedinců může falešně signalizovat nadváhu, u osob s nízkým vzrůstem ji naopak může skrýt. BMI navíc nezohledňuje množství svalů, hustotu kostí ani to, zda je tuk v těle rovnoměrně rozložený, nebo se kumuluje v určitých oblastech. V ordinaci proto BMI bereme jako velmi orientační údaj, říká Mazylkinová.
Právě rozložení tuku v těle hraje zásadní roli. Zatímco jeho hromadění v podkoží představuje převážně estetický problém, takzvaný viscerální tuk, který se ukládá v prostoru mezi břišními orgány, je spojený s vyšším rizikem rozvoje řady vážných onemocnění.
Malé množství viscerálního tuku slouží k ochraně vnitřních orgánů před otřesy a fixuje jejich polohu. Zároveň se podílí na produkci hormonů a prozánětlivých faktorů, které jsou v určité míře prospěšné pro správnou funkci imunitního systému. Pokud je ale útrobního tuku nadbytek, vytváří se těchto látek víc, než tělo potřebuje. Dochází tak k vychýlení hormonální rovnováhy a zvýšení hladiny prozánětlivých faktorů, které udržují tělo ve stavu chronického zánětu. Citlivost buněk na inzulin slábne, stoupá cholesterol v krvi i krevní tlak.
Změny, k nimž v těle dochází, mohou vyústit v rozvoj cukrovky 2. typu, chorob srdce a cév nebo ztučnění jater. Výzkumy navíc ukazují, že břišní obezita zvyšuje riziko některých nádorových onemocnění, například kolorektálního karcinomu či nádorů prsu po menopauze.
Vyšetření důležité k odhalení zdravotních rizik se dá snadno provést doma – stačí k tomu krejčovský metr. Obecně se za zdravé považují hodnoty obvodu pasu do 80 centimetrů u žen, u mužů pak 94 centimetrů.
Ještě přesnější obrázek o našem zdravotním stavu získáme, když obvod pasu vydělíme výškou.
Poměr nižší než 0,5 interpretujeme jako nízké riziko pro zdraví, výsledek mezi 0,5 a 0,6 představuje střední riziko, vyšší hodnoty pak značí vysokou pravděpodobnost budoucích zdravotních komplikací, upřesňuje praktická lékařka.
Stejně jako u jiných vyšetření ale platí, že nejlepší výpovědní hodnotu má teprve v kontextu dalších vyšetření. Jak na tom se zdravím a kondicí skutečně jsme, proto zjistíme nejlépe pravidelným absolvováním komplexní preventivní prohlídky u svého praktického lékaře, na kterou máme bezplatně nárok jednou za dva roky.