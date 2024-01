Hubnutí díky cvičení? Aspoň dvakrát denně se zadýchejte, dieta pomůže jen na začátku

Změna jídelníčku by měla být trvalá. Nejde jen o to vyřadit na měsíc cukr, jíst jen maso a zeleninu a pak se zase vrátit k fastfoodu a čokoládě. Udělejte tedy takové změny, které zvládnete dodržovat po zbytek života. Oblíbené diety a půsty mohou dobře posloužit jednorázově, k nastartování metabolismu nebo detoxikaci těla. Nikdy by se ale neměly střídat rychle za sebou nebo držet dlouhodobě.

Zhubnout rychle chce asi každý. Jenže pokud jste kila nabírali měsíce i rok, nejde je shodit za pár dní. Zdravý úbytek se rovná půl až jednomu kilu týdně. A měl by to být výsledek kombinace správného stravování a pravidelného pohybu.

Jděte na to zvolna, jinak nevydržíte

První dny cvičení bývají náročné, tělo přivyká nové zátěži a člověk bývá unavený. Je ale třeba vydržet, tato fáze netrvá dlouho. Zato je rozhodující.

„Když si vybereme pro nás zajímavou pohybovou aktivitu, tím spíš to zvládneme. Intenzitu pohybu zbytečně rychle nenavyšujte. Dopřejte si čas. Úplným začátečníkům stačí každý den 20minutová procházka kolem domu, jóga, pilates, boxování do pytle. Klíčové je alespoň dvakrát denně se zadýchat a zpotit, i kdyby to měla být ‚jen‘ cesta do a z práce. Po několika týdnech zjistíte, že se vám u chůze dobře přemýšlí nebo jen mozkově relaxuje, a budete mít chuť aktivitu sami natahovat. Přidat můžete indiánskou chůzi (krok-běh-krok-běh), až zvládnete celou trasu jen uběhnout,“ popsala Bílková.

Stanovování vysokých cílů vás ostatně může výrazně brzdit. I v posilovně platí pravidlo „krůček po krůčku“. Měli byste si proto stanovit cíle, kterých můžete reálně dosáhnout na základě své aktuální kondice. Bez ohledu na to, zda chcete zhubnout 20 kilo, nebo přeměnit tuk na svaly. Proto je dobré si vše rozdělit do menších, ale o to lépe dosažitelných kroků.