Superpotraviny mají i mnohem levnější alternativy, nenechte se zmást reklamou

Obojí je samozřejmě lepší získávat z přírodních zdrojů než z doplňků stravy. Superpotraviny mohou mít také vysoký obsah vlákniny, která pomáhá snižovat hladinu cholesterolu, předcházet srdečním onemocněním a kontrolovat hladinu cukru v krvi u pacientů s diabetem 2. typu.

Dále se v nich často nacházejí flavonoidy s protizánětlivými a protirakovinnými vlastnostmi i mononenasycené a polynenasycené zdravé tuky, pomáhající snižovat hladinu cholesterolu a eliminovat tak nebezpečí mrtvice i kardiovaskulárních chorob.

Existují některé známé superpotraviny. Patří mezi ně například:

Je třeba si však vždy uvědomit, že používání termínu „superpotravina“ je do značné míry marketingový nástroj, který nemá podklad ve vědeckém výzkumu. Většina exotických superpotravin, až na některé výjimky, má náhradu v dostupnějších a tudíž levnějších variantách, které poskytují obdobné nutriční benefity.

Příkladem může být granátové jablko, které obsahuje kyselinu ellagovou (druh polyfenolu s protinádorovými a antioxidačními vlastnostmi) a další látky, které mohou mít protirakovinné vlastnosti.

Ale červené maliny, které jsou stejně chutné jako semena granátového jablka, také obsahují ceněnou kyselinu ellagovou. Stejně tak ji v sobě mají třeba i jahody nebo brusinky.

Další kritika používání názvu superpotravina se vztahuje k faktu, že zatímco samotná potravina je sice zdraví prospěšná, ve zpracované formě už tomu tak být nemusí. Například doma uvařený zelený čaj obsahuje řadu antioxidantů, ale pro komerčně vyráběné zelené čaje v lahvích jsou často používány méně kvalitní druhy čaje a jsou do nich přidávány konzervanty a velké množství cukru.

Mnoho druhů šťáv, vyrobených ze „superovoce“, může také obsahovat podobné nežádoucí látky. Nejde však jen o nápoje, například některé instantní celozrnné kaše rychle zvyšují hladinu cukru v krevním řečišti, což podporuje inzulínovou rezistenci, obezitu a cukrovku, podobně jako konzumace silně zpracovaného bílého chleba.

A co o konzumaci superpotravin říkají odborníci? Vzhledem k tomu, že termín superpotravina není oficiálním označením, může spotřebitele uvádět v omyl a přimět je, aby upřednostňovali některé druhy potravin na úkor jiných. Ani takto označené potraviny navíc nelze jíst v neomezeném množství, protože z velkých porcí některých zdravých potravin lze načerpat nadměrné množství kalorií.

Výzkum ukázal, že ideální strava je taková, který je z velké části rostlinná, obsahující pestrou škálu ovoce, zeleniny, celozrnných potravin a zdravých živočišných produktů. Zařazení superpotravin do jídelníčku může být dobrým prvním krokem směrem ke zdravému stravování, ale existuje řada podobně kvalitních a cenově dostupných potravin, se kterými je třeba také počítat, i když je nikdo jako superpotraviny nenazývá.

Je proto dobré při plánování nákupů a stanovení stravovacího plánu prozkoumat nutriční hodnoty různých potravin a srovnat je, než se bezhlavě pustit do nákupů drahých a reklamou propagovaných potravin.

Zdroje:

Live Science: What are superfoods?

Harvard Edu: Superfoods or Superhype?

Medical news Today: What are superfoods and why should you eat them?

Wikipedia: Superfood