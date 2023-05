Trápí vás menopauza, dýchací problémy nebo vyrážka? Může pomoci čaj z jetele červeného

Jetel luční, který roste většinou na poli, bezpečně poznáte podle nápadných fialovočervených květů. Podle nich také získal lidové označení jetel červený, které vychází z anglického „Red Clover“. Jetel sice pochází z Evropy, Asie a Afriky, ale dnes je hojně rozšířený i v Americe. Nejlépe se mu daří v mírném podnebném pásu. V České republice roste prakticky ve všech nadmořských výškách. [1, 2]

Co je jetel luční?

Jetel luční (Trifolium pratense) je vytrvalá bylina spadající do čeledi bobovitých (Fabaceae). Latinský název rostliny poukazuje na listy, které rostou do tvaru trojlístku. Občas se vyskytne atypická čtyřlistá forma, která je symbolem štěstí. Nadzemní část jetele přitom dorůstá do výšky 10–100 cm, ale podzemní kořenový systém je velice mohutný (hlavní kořen může prorůstat až do hloubky 2 m).

Ačkoliv je jetel luční původně divoká rostlina, patří k našim nejvýznamnějším pícninám. Jde o mimořádně kvalitní píci pro hospodářská zvířata. Navíc obohacuje půdu o dusík a zlepšuje její agronomické vlastnosti. Také nesmíme opomenout jeho medonosný význam. Pro čmeláky a motýly jde o mimořádně atraktivní zdroj chutné potravy. Kromě toho se těší velké oblibě v přírodním léčitelství a kosmetice.

Z jetele se využívají zejména květy, které hrají sytě fialovou až červenou barvou. Ty obsahují nejvyšší podíl účinných látek, díky kterým jetel figuruje mezi léčivými bylinami. Jetel většinou kvete od června do srpna. Květní hlávky by se měly sbírat během dne, kdy jsou otevřené. [3, 4, 5, 6]

Jaké má červený jetel účinky?

Významnou účinnou látkou jetele červeného jsou fytoestrogeny. Jedná se o steroidní sloučeniny rostlinného původu, které mají obdobné účinky jako ženské hormony zvané estrogeny. Estrogeny zodpovídají za správný chod menstruačního cyklu.

S nedostatkem estrogenu se ženy potýkají zejména v období menopauzy. Od návalů horka, únavy, ztráty libida a dalších nepříjemných projevů klimakteria jim mohou do jisté míry ulevit právě fytoestrogeny, které pomáhají s navozením hormonální rovnováhy. Nízká hladina estrogenu ale může způsobovat i jiné gynekologické problémy, které lze užíváním fytoestrogenů zmírnit. Sem patří:

Jetel dále obsahuje flavonoidy, fenoly, vitamíny C a E, třísloviny, antokyany a silice. Spektrum jeho léčivých účinků je tudíž velmi pestré. V tradiční medicíně se hojně využíval jako podpůrný prostředek při léčbě kašle, bronchitidy, astmatu a dalších respiračních problémů. Díky dezinfekčním a detoxikačním účinkům se však jetel výborně uplatňuje i při zažívacích problémech a potížích s lymfatickým systémem. Dále pomáhá:

obnovovat detoxikační schopnost jater,

zrychlovat metabolismus,

snižovat hladinu cholesterolu,

s chodem kardiovaskulárního systému,

lépe usínat,

snižovat riziko rozvoje osteoporózy.

Jetel se dá užívat i zevně, protože působí na kůži protizánětlivě. Hodí se tudíž k ošetření aknózní pleti, léčbě ekzémů, alergických vyrážek, kožních zánětů a drobných poranění. Čerstvé květy pak dokáží při přikládání na hmyzí bodnutí zmírnit svědění. [11, 12, 13]

Jetel červený a nežádoucí účinky

Jetel luční bývá vnímán jako bezpečná bylinka, u které je jen velmi nízké riziko nežádoucích účinků. U některých lidí může vyvolávat nevolnost, bolesti hlavy nebo kožní problémy. Užívání jetele byste měli konzultovat s lékařem, pokud podstupujete nějakou hormonální nebo onkologickou léčbu. Kontraindikací může být užívání hormonální antikoncepce či léků na vysoký tlak.





Kdo by neměl jetel užívat?

Formy a využití červeného jetele

Hotové výrobky z červeného jetele si můžete koupit v lékárnách nebo obchodech se zdravou výživou. K výrobě doplňků stravy se využívají zejména sušené květy jetele, které jsou nejbohatším zdrojem účinných látek, nebo případně i sušená nať. K vnitřnímu užívání se používají čaje a kapsle, k zevní aplikaci tinktury.

Červený jetel: čaj

Čaj z jetele má příjemně nasládlou chuť. Připravuje se ze sušených květů, které se přelijí přiměřeným množstvím vroucí vody. Pokud si připravujete koupený čaj, dodržujte doporučené dávkování. Jinak bude odvar příliš koncentrovaný a může působit projímavě.

Čaj z červeného jetele si můžete připravit sami doma z vlastního nasušeného jetele. Na přípravu jednoho šálku čaje potřebujete jednu polévkovou lžíci sušeného jetele a 250 ml vroucí vody. Čaj nechte louhovat přibližně 10 minut. [17, 18, 19]

Červený jetel: kapsle

Kapsle s výtažky z jetele červeného se prodávají jako doplňky stravy na posílení oběhového systému, k detoxikaci organismu a navození hormonální rovnováhy. Často se kombinují s výtažky ze sóji, která je také cenným zdrojem fytoestrogenů, a vitamínem D.

Červený jetel: tinktura

Tinktury z jetele jsou vhodné k zevnímu ošetření pokožky, ale některé se dají užívat i vnitřně. Při vnitřním užívání se zde denní dávka obvykle pohybuje kolem 20–60 kapek, záleží na síle přípravku a doporučeném dávkování. [20, 21, 22]

Červený jetel v kuchyni

Pokud jste někdy ochutnali čerstvé květy jetele, tak víte, že mají velmi příjemnou nasládlou chuť. Jsou ideální jako jedlá ozdoba na dorty a koláče, také se s nimi dají ozvláštnit palačinky nebo ovocné saláty. Ve slané kuchyni se dá přidat do rizota, zeleninových salátů nebo osmažit jako křupavá pochoutka.

V dobách hladomoru se květy jetele sušily a mlely na jemnou moučku, ze které se pekl chléb a připravovaly kaše. Již tehdy si lidé uvědomovali nutriční význam jetele, ze kterého získávali cenné bílkoviny. [23, 24]

K čemu se využívá jetel červený v medicíně?

Jetel luční je bohatým zdrojem fytoestrogenů, proto je vhodný při menopauze a bolestivé menstruaci. Působí také jako podpůrný prostředek při léčbě dýchacích problémů, snižuje riziko rozvoje osteoporózy a pomáhá s detoxikací organismu. Dá se užívat i zevně, protože zlepšuje stav aknózní pleti a působí protizánětlivě.

Jaký má jetel červený význam v hospodářství?

Jetel červený je díky vysokému obsahu bílkovin a minerálních látek významnou pícninou, proto se vysévá za účelem krmení dobytka. Má také významný podíl na zúrodňování půdy.

Proč pít čaj z červeného jetele?

Čaj z květů jetele lučního je vhodný pro ženy v menopauze. Hodí se také při celkové očistě organismu, k rozproudění lymfatického systému, podpoře kardiovaskulárního systému a ke zmírnění dýchacích potíží.