Jak se zbavit akné v dospělosti? Nevzhledné pupínky netrápí jen puberťáky

Co je akné?

Akné (acne vulgaris), česky známé jako trudovitost nebo trudovina, je chronické neinfekční zánětlivé onemocnění mazových žláz a vlasových folikulů. Projevuje se tvorbou zarudlých pupínků (papul), černých a bílých teček (komedonů), puchýřků naplněných hnisem (pustul) nebo cyst, které vedou k rozvoji hlubokých podkožních zánětů.

Akné představuje prakticky nejběžnější kožní onemocnění vůbec. Ačkoliv bývá považováno za problém dospívajících a teenagerů, u některých jedinců přetrvává i v dospělosti, případně se může objevit i u miminek. K tvorbě akné totiž nepřispívá pouze hormonální nerovnováha, ale také celá řada dalších faktorů. Důležitou roli přitom sehrávají i genetické vlivy, péče o pleť a životní styl. [1, 2, 3]

Příčiny akné

Pro akné je charakteristická zvýšená mazotvorba. V důsledku ucpání vývodů mazových žláz pak dochází k tvorbě zánětlivých ložisek. U vážnějších případů je mazová žláza trvale poškozena. Zánět se poté aktivně šíří do okolí za spoluúčasti bakterií. U těžkého akné dochází k poškození tkáně, která se hojí zjizvením.

Na vzniku akné se obvykle podílí hned několik faktorů naráz. Zde jsou ty nejvýznamnější:

seborea (hormonální akné) – k tvorbě akné výrazně přispívá zvýšená syntéza pohlavních hormonů (androgenů) u obou pohlaví,

nadměrná aktivita mazových žláz – vede k tvorbě komedonů,

množení bakterií – mikroorganismy žijící na pokožce se mohou v ucpaných folikulech přemnožit a podněcovat zánět.

Co způsobuje akné?

genetické predispozice,

hormonální změny,

podráždění kůže vyvolané třením nebo tlakem,

špatná hygiena,

nevhodná pleťová kosmetika,

dlouhodobý stres,

kouření cigaret,

nadměrná konzumace alkoholu a sacharidů,

užívání některých léků s obsahem lithia, barbiturátů a androgenů,

užívání anabolických steroidů. [4, 5, 6, 7]

Druhy akné

Druhy akné podle kožních projevů

komedonické akné – nejmírnější forma akné s nejnižším rizikem tvorby jizev, objevují se hlavně černé a bílé tečky, výjimečně papuly,

– nejmírnější forma akné s nejnižším rizikem tvorby jizev, objevují se hlavně černé a bílé tečky, výjimečně papuly, papulo-pustulozní akné – středně těžké akné, na pleti jsou viditelné zarudlé pupínky a pustuly, na dotek mohou být dost citlivé až bolestivé,

– středně těžké akné, na pleti jsou viditelné zarudlé pupínky a pustuly, na dotek mohou být dost citlivé až bolestivé, cystické akné (hluboké akné) – nejvážnější forma akné, je velice bolestivé a obtížně léčitelné, podkožní akné je charakteristické tvorbou splývajících zánětlivých ložisek, objevují se abscesy i cysty, hojí se jizvením.

Druhy akné podle lokalizace

Akné se objevuje na místech, kde je zvýšený počet mazových žláz. Nejčastěji si přitom lidé stěžují na následující problémy:

akné na bradě,

akné na čele,

akné na krku,

akné na nose,

akné kolem úst,

akné na tvářích,

akné v uchu,

akné ve vlasech,

akné na zádech,

akné na ramenou,

akné v dekoltu,

akné na hrudi. [8, 9, 10, 11]

Léčba akné

Do značné míry je tvorba akné dána geneticky. Pokud má někdo významné predispozice k tvorbě akné, pravděpodobně na něj bude trpět celý život. Nicméně dobrou zprávou je, že i u těžkých forem lze projevy onemocnění zmírnit.

Trápí vás akné? Ano Ne Zobraz výsledek

Léky na akné

K celkové léčbě akné se přistupuje jen u těžkých případů. Lékaři předepisují:

antibiotika na akné – systémová antibiotika slouží k potlačení bakteriální infekce, používají se k dlouhodobé léčbě v řádech měsíců,

retinoidy – ovlivňují stavbu a funkci mazových žláz, přičemž obvykle stačí jeden léčebný cyklus trvající 16–24 týdnů, ale nesmí je užívat ženy v období těhotenství a kojení.

Lokální léčba akné

Jestliže je akné mírné, postačí v mnoha případech lokální léčba. Mezi populární přípravky patří:

krémy na akné s antimikrobiálními účinky – obsahují kyselinu azelaovou nebo benzoylperoxid,

lokální antibiotika – aplikují se většinou jen na samotný pupínek,

mast na akné – výborná je například zinková mast na akné, která patří mezi volně prodejné přípravky,

náplasti na akné – k lokálnímu ošetření jednotlivých pupínků, obsahují hojivé aktivní látky.

Kosmetika na akné

Aby došlo ke zlepšení stavu problematické a aknózní pleti, je nezbytné používat vhodné kosmetické produkty, které neucpávají póry a zbytečně pokožku nedráždí. Správný výběr dermokosmetiky pomáhá s léčbou akné, zmírňuje zánětlivé projevy a zlepšuje celkový stav pokožky.

Součástí denní pečující rutiny by měla být micelární voda, případně čisticí gel. Jednou za čas by měla být aplikována také nekomedogenní maska na akné, která působí do hloubky. Krém na akné by neměl být zbytečně hutný a výživný. Doporučuje se používat přípravky s lehčí texturou, které obsahují složky s antibakteriálním a hojivým účinkem (kyselina salicylová).

K lokálnímu ošetření pupínků lze používat například tea tree olej na akné, který působí jako přírodní antiseptikum.

Bylinky na akné

Součástí kosmetické rutiny při péči o aknózní pleť se mohou stát i bylinky, které působí výrazně protizánětlivě:

měsíček lékařský,

heřmánek,

šalvěj,

tymián,

třezalka tečkovaná,

aloe vera,

řebříček obecný,

podběl lékařský,

černý bez.

Z těchto bylinek si lze připravit tonikum, pleťovou vodu, masku nebo koupel. Přírodní léčba akné je ale spíše doplňkem klasické léčby. Uplatnění najde zejména u mírných forem akné. [12, 13, 14, 15, 16, 17, 18]





Jizvy po akné

Léčba akné laserem slouží k odstranění jizev, které se na kůži objevily po zhojení cystického akné. Nejde tudíž o metodu, která by sloužila k léčbě zánětlivých ložisek. Odstranění jizev po akné funguje na principu stimulace kožních buněk, které začnou produkovat zvýšené množství kolagenu. Mezi další metody používané k odstranění jizev po akné patří:

chemický peeling,

mikrodermabraze,

microneedling,

kryoterapie,

injekce kyseliny hyaluronové. [19, 20, 21]

Novorozenecké akné

U některých dětí se může objevit akné v novorozeneckém období. Takzvané novorozenecké akné je poměrně častý kožní problém, který postihuje až pětinu dětí. Pupínky se objevují v důsledku nadměrného množství zbytkových androgenů, které se do těla dítěte dostaly skrze placentu ještě v prenatálním období.

Dobrou zprávou je, že novorozenecké akné u naprosté většiny dětí samo odezní do 3 měsíců. Důležité je pupínky nemačkat a pokožku zbytečně nedráždit. [22, 23, 24]

Zdroje: ncbi.nlm.nih.gov, medicalnewstoday.com, mayoclinic.org, nhs.uk, aad.org, webmd.com, medicine.yale.edu, health.clevelandclinic.org, verywellhealth.com, healthline.com, derm.cz, solen.cz, pediatriepropraxi.cz, klinickafarmakologie.cz, praktickelekarenstvi.cz, medicinapropraxi.cz

Co způsobuje akné v dospělosti?

U dospělých se akné nejčastěji objevuje v důsledku hormonálních změn. To se týká hlavně žen, které se s nepříjemnými projevy akné potýkají často před menstruací nebo v těhotenství. Nadměrnou mazotvorbu a ucpávání folikulů mohou způsobovat i vnější vlivy (nevhodná kosmetika, špatná hygiena, mechanické tření), užívání některých léků, kouření nebo užívání anabolik.

Jaké přírodní prostředky zabírají proti akné?

Přírodní kosmetické produkty na akné obsahují bylinky s protizánětlivými účinky. Patří mezi ně například heřmánek, měsíček, šalvěj, řebříček, tymián, třezalka tečkovaná nebo černý bez.

Jak se zbavit jizev po akné?

Asi nejpopulárnější metodou k odstranění jizev po akné je laserové ošetření. Laser stimuluje kožní buňky ke zvýšené produkci kolagenu, takže se spustí přirozený proces aktivního hojení kůže. Z dalších metod se používá chemický peeling, microneedling nebo mikrodermabraze.