Jak krátký nebo jak dlouhý menstruační cyklus je ještě v pořádku? Důležitá je i barva krve

Co je menstruace?

Menstruace je pravidelné krvácení, k němuž dochází v rámci ženského menstruačního cyklu. Kromě tohoto odborného termínu se nicméně hojně používá také označení měsíčky, které souvisí s obvyklou délkou menstruačního cyklu. Poněkud zastaralý je dnes výraz perioda, zatímco lidově se menstruaci často říká krámy. Pro první krvácení se pak vžilo pojmenování menarche.

Přestože je menstruace běžnou součástí života každé zdravé ženy, která navíc hraje důležitou roli z pohledu reprodukce, i v dnešní době představuje cyklus menstruace pro některé osoby poměrně choulostivé téma. Ve společnosti se příliš nezmiňuje, ačkoliv momentálně probíhá snaha o normalizaci této problematiky, a na některých místech se dokonce jedná o naprosté tabu. [1, 2, 3]

Menstruační cyklus

Obecně se tento pojem používá jako označení pro pravidelné změny v ženském organismu, zatímco v užším slova smyslu jde o periodické změny endometria (děložní výstelky), které souvisí s ovariálním cyklem. Cílem tohoto procesu, jenž probíhá od puberty až po klimakterium, je připravit děložní sliznici na případné uhnízdění oplodněného vajíčka.

Během menstruačního cyklu se v těle vyvíjí jedno vajíčko (výjimečně pak dvě nebo více), které se v době ovulace uvolní. Zároveň s tím roste i výstelka dělohy, a to tak, aby byla po ovulaci připravená na možné uhnízdění oplodněného vajíčka a rozvoj těhotenství. Nedojde-li k tomu, děloha se výstelky zbaví prostřednictvím menstruačního krvácení a započne nový menstruační cyklus. [4, 5, 6]

Délka menstruačního cyklu

Jako jeden menstruační cyklus se označuje doba od prvního dne menstruace až do posledního dne před nástupem dalšího menstruačního krvácení. Přesná délka tohoto cyklu se přitom u jednotlivých žen výrazně liší, ale v průměru jde zhruba o 28 dnů. Jelikož se však jedná o velmi individuální záležitost, za normální situaci lékaři považují trvání cyklu v rozmezí od 21 do 35 dnů.

Přestože jsou některé ženy či dívky zvyklé na to, že jejich menstruační cyklus trvá přesně 28 dnů, ve skutečnosti jsou v tomto ohledu mezi ženami velké rozdíly. Délka cyklu navíc nemusí být vždy konstantní ani u jedné a té samé ženy. Zatímco někdy bývá daný interval pravidelný, jindy ho mohou ovlivnit různé vnitřní a vnější faktory, jako je stres, nemoc, změna klimatu či cestování.

Pokud jde o to, jak dlouho trvá menstruace, i zde panují výrazné rozdíly. Krvácení na začátku menstruačního cyklu ve většině případů trvá 3–5 dnů, ale za normální lékaři považují interval od 2 do 7 dnů. Pokud krvácení ani po týdnu neustává, je nutné navštívit odborníka a situaci s ním pro jistotu konzultovat. [7, 8, 9, 10]

Fáze menstruačního cyklu

Spousta lidí si i v dnešní době myslí, že se menstruační cyklus týká pouze menstruačního krvácení. To ale samozřejmě není pravda. Ve skutečnosti jde o celé období od počátku jednoho krvácení až do nástupu toho dalšího, kdy v ženském těle vlivem působení ovariálních hormonů probíhají výrazné změny. Tuto dobu lze navíc rozdělit na kratší úseky, což jsou jednotlivé fáze menstruačního cyklu.

Menstruační fáze

Každá fáze menstruačního cyklu určitým způsobem ovlivňuje aktuální rozpoložení dané ženy a může mít také vliv na její fyzický stav. Prvním dnem každého menstruačního cyklu je přitom první den krvácení, kdy se z ženského těla spolu s menstruační krví odplavují zbytky děložní sliznice. Tomu napomáhá enzym označovaný jako plazmin, který tlumí srážlivost krve.





Menstruační fáze trvá zhruba 3–5 dnů, ale jak už jsme zmínili výše, za normální průběh lékaři obecně považují rozmezí 2–7 dnů. Ženské tělo za tuto dobu vyloučí přibližně 50–80 ml krve. Právě z toho důvodu potřebují přijímat spolu s potravou větší množství železa, aby jeho ztráty vyrovnaly. Během této fáze také mnoho žen prožívá nepříjemné bolesti v podbřišku způsobené kontrakcemi děložní svaloviny.

Folikulární fáze

Tato fáze také začíná společně s prvním dnem krvácení (tedy první den menstruačního cyklu), ale končí teprve po 14 dnech, kdy nastupuje ovulace. Dochází přitom k vylučování folikuly stimulujícího hormonu (FSH), což způsobí, že ve vaječníku začínají růst folikuly, odkud se později uvolní vajíčko. Ty také produkují estrogeny, jejichž působení podporuje vývoj nové vrstvy děložní sliznice, čímž se organismus připravuje na potenciální těhotenství.

Ovulační fáze

Když folikul ve vaječníku dozraje, vylučuje dostatečné množství estradiolu, aby mohlo dojít k akutnímu uvolňování luteinizačního hormonu (LH). To začíná zhruba během 12. dne menstruačního cyklu a může to trvat asi 48 hodin. Tento proces napomáhá k tomu, aby dozrálo vajíčko a oslabily se stěny folikulu ve vaječníku, což vede k ovulaci.

Ovulační fáze tedy plynule navazuje na fázi folikulární. U žen s pravidelným osmadvacetidenním cyklem se přitom ovulace objevuje zhruba 14. den cyklu a obvykle trvá 24 hodin, během kterých dojde k uvolnění zralého vajíčka z prasklého folikulu. Poté je vyplaveno do vejcovodu, kde se může setkat se spermiemi, a pokračuje až do dělohy.

Luteální fáze

Poslední fáze menstruačního cyklu, která se označuje jako luteální, trvá zhruba od 15. do 28. dne. Zatímco vajíčko opustí vaječník a cestuje skrze vejcovody do dělohy, díky přeměně rozpadlého folikulu na žluté tělísko se zvyšuje hladina progesteronu, což pomáhá připravit děložní sliznici na případné těhotenství.

Jestliže žena otěhotní a dojde k zahnízdění vajíčka, její organismus začne produkovat těhotenský hormon (hCG), který signalizuje žlutému tělísku, aby pokračovalo ve zvýšené produkci progesteronu. Nedojde-li k otěhotnění, žluté tělísko zanikne, hladiny estrogenu i progesteronu následně klesnou a tělo se ztluštělé děložní výstelky postupně zbaví v průběhu menstruačního krvácení. [11, 12, 13, 14, 15, 16, 17]

Jak se počítá menstruační cyklus?

Určit konkrétní den, kdy se dostaví menstruační krvácení, je pro mnohé ženy pořádný oříšek. Délka cyklu je totiž velice individuální a na průběh menstruace může mít vliv celá řada různých faktorů, takže se v některých případech krvácení nemusí dostavit v pravidelném intervalu, jak jsou některé žen a dívky zvyklé.

Jak se počítá délka menstruačního cyklu, pokud má ženy pravidelnou menstruaci? V tomto případě je výpočet menstruace a celkově výpočet menstruačního cyklu poměrně snadný. Stačí, když si zapamatujete první den vaší poslední menstruace a k tomu připočtete počet dnů vašeho standardního cyklu. Pokud krvácení začalo 1. srpna a cyklus trvá 28 dnů, další menstruaci můžete očekávat zhruba 29. srpna.

Aby si žena nemusela termíny krvácení sama pamatovat, může si vést menstruační kalendář, kam se kromě menstruace zaznamenává také intenzita krvácení nebo třeba aktuální nálada. Díky tomu žena získá přehled o jednotlivých fázích jejího cyklu, což se bude hodit i při návštěvě gynekologa. Navíc dnes na internetu najdete menstruační kalendář ke stažení a existují i užitečné aplikace.

Zejména dospívající dívky ale může nepříjemně potrápit nepravidelná menstruace. Situace by se nicméně měla během několika let ustálit natolik, že bude menstruační krvácení přicházet v pravidelných intervalech. Pokud k tomu však nedojde, je nutné vyhledat gynekologa, který se zaměří na to, jaké má ve vašem případě nepravidelná menstruace příčiny a co dělat dále. [18, 19, 20]

Menstruační krvácení

Navenek se menstruace projevuje formou menstruačního krvácení, kdy z ženského těla spolu s krevními produkty pochvou odchází také část děložní výstelky, cervikální hlen a vaginální bakterie. Ačkoliv lékaři hovoří o menstruační krvi, od té žilní se výrazně liší. Průměrně se přitom jedná o 50–80 ml krve, která je vyloučena během několika dnů. Ženy, které užívají hormonální antikoncepci, ovšem krvácejí o něco méně.

Menstruační krvácení typicky značí, že vajíčko nebylo oplodněno spermiemi a nezačalo těhotenství. Samozřejmě to ale není zcela jednoznačné, protože někdy se může krvácení objevit i v raném stupni gravidity. Pokud je však žena v plodném věku, vynechání menstruace typicky značí právě těhotenství. Na vině ovšem mohou být i některé zdravotní problémy. [21, 22]

Trpíte bolestivou menstruací? Ano, pravidelně Jen zřídka Ne, nikdy Zobraz výsledek

Barva menstruační krve

Charakter menstruačního cyklu i samotné menstruační krvácení hodně napoví o zdravotním stavu konkrétní pacientky. Z tohoto pohledu je důležitá řada různých faktorů, kam patří hlavně pravidelnost cyklu, intenzita krvácení nebo přítomnost menstruačních křečí a dalších nepříjemných symptomů. Svou roli ale samozřejmě hraje i barva menstruační krve.

Je poměrně běžné, že se barva menstruační krve v průběhu menstruace mění. Její odstín se může pohybovat od růžové přes jasně červenou až po temně rudou nebo dokonce černou. Značí přitom třeba rychlost odtoku krve z dělohy, stáří menstruační krve, ale i problémy s pánevním dnem nebo přítomnost infekce. Konkrétně může zbarvení menstruační krve signalizovat následující:

hnědá až černá krev – objevuje se na začátku nebo na konci menstruace (typicky když je krvácení slabší a pomalejší) a indikuje, že je krev stará, protože zde došlo k oxidaci, nebo že dotyčnou trápí problémy se svaly pánevního dna,

– objevuje se na začátku nebo na konci menstruace (typicky když je krvácení slabší a pomalejší) a indikuje, že je krev stará, protože zde došlo k oxidaci, nebo že dotyčnou trápí problémy se svaly pánevního dna, tmavě rudá krev – v tomto případě je krev také starší, přičemž nejčastěji se objevuje ráno, kdy má žena za sebou několik hodin klidného ležení, což odtok krve zpomaluje,

– v tomto případě je krev také starší, přičemž nejčastěji se objevuje ráno, kdy má žena za sebou několik hodin klidného ležení, což odtok krve zpomaluje, jasně červená krev – tento odstín, jenž značí, že je krev čerstvá a rychle odtéká, žena většinou zaznamená na začátku menstruace, ale někdy signalizuje i nepříjemné zdravotní problémy,

– tento odstín, jenž značí, že je krev čerstvá a rychle odtéká, žena většinou zaznamená na začátku menstruace, ale někdy signalizuje i nepříjemné zdravotní problémy, oranžová krev – zbarvení menstruační krve do červenooranžova či žlutooranžova obvykle značí bakteriální infekci nebo pohlavně přenosnou chorobu,

– zbarvení menstruační krve do červenooranžova či žlutooranžova obvykle značí bakteriální infekci nebo pohlavně přenosnou chorobu, růžová krev – objevuje se především na začátku či na konci menstruace (v rámci špinění), kdy bývá krev více naředěná cervikální tekutinou, nebo značí nízkou hladinu estrogenu, což se pojí s aktivním životním stylem, poruchou příjmu potravy, anémií nebo také s menopauzou,

– objevuje se především na začátku či na konci menstruace (v rámci špinění), kdy bývá krev více naředěná cervikální tekutinou, nebo značí nízkou hladinu estrogenu, což se pojí s aktivním životním stylem, poruchou příjmu potravy, anémií nebo také s menopauzou, šedý či špinavě bílý výtok – tato situace nejčastěji znamená, že se pacientka potýká s infekcí, jako je bakteriální vaginóza, nebo prodělala mimoděložní těhotenství či potrat. [23, 24, 25]

První menstruace

Spousta dívek a mladých žen přemýšlí o tom, kdy začíná menstruace a jak se na tento okamžik co nejlépe připravit. První menstruace označovaná jako menarche se objevuje typicky mezi 10. a 15. rokem věku (průměrně ve věku 12–13 let). Existují ale i dívky, u nichž se první krvácení objeví již ve věku 9 let, nebo naopak později než v 15 letech.

A pokud jde o to, jak dlouho trvá první menstruace, typicky bývá delší než krvácení v pozdějších letech. Může se jednat klidně až o 9 dní, což je naprosto normální, ale pokud by dívka krvácela déle, raději by měla navštívit gynekologa. Zpočátku navíc bude mít mladá žena pravděpodobně nepravidelný menstruační cyklus, ale to by se mělo časem srovnat.

V prvních letech po začátku menstruace také bývají jednotlivé cykly poměrně dlouhé. S přibývajícím věkem se ale obvykle zkracují a stávají se pravidelnějšími. Také se může stát, že se menstruace po prvním krvácení nějakou dobu nedostaví vůbec, a to kvůli anovulačnímu cyklu. Ten je v prvních letech menstruace poměrně běžnou záležitostí. [26, 27, 28, 29]

Příznaky menstruace

Během menstruace dochází vlivem působení hormonů k nepravidelným stahům a opětovnému uvolňování děložní svaloviny (myometrium). Tyto kontrakce jsou důležité pro odlučování děložní sliznice při menstruaci od děložní stěny, přičemž uvolněná tkáň následně odtéká skrze děložní hrdlo a pochvu spolu s menstruační krví z ženského těla ven.

Některé ženy děložní kontrakce nemusí vůbec zaznamenat nebo pociťují jen lehké stahy, ale u jiných jsou opravdu výrazné, což je také důvod, proč menstruace bolí. Abnormálně silné děložní stahy se přitom pojí s vyšší hladinou prostaglandinů, které pomáhají s odlučováním sliznice a ovlivňují také svalstvo střevní stěny. Mohou mít ovšem na svědomí i nedokrvení dělohy.

Za menstruační bolesti může být ale zodpovědná také porušená rovnováha hormonů (estrogen a progesteron) a někdy je způsobují také problémy s pánevním dnem či jiné zdravotní komplikace. Velice bolestivá menstruace se pak označuje jako dysmenorea. Doprovází ji křeče v podbřišku, ale i další nepříjemné symptomy, jako je průjem při menstruaci.

Potíže během menstruace jsou velice individuální záležitostí. Kromě bolestí v podbřišku, které často vystřelují také do zad nebo do třísel, si ženy stěžují také na bolest prsou při menstruaci, nevolnost při menstruaci, zvracení, nadýmání, problémy se spánkem nebo mdloby. Neobvyklá není ani migréna při menstruaci a typicky se objevuje i přecitlivělost nebo celková podrážděnost.

Přestože jsou ale menstruační bolesti poměrně běžnou součástí menstruačního cyklu, nikdy by neměly ženu omezovat v běžném životě. Pokud je tedy jejich intenzita příliš velká, žena by rozhodně měla navštívit svého gynekologa a poradit se s ním o dalším postupu. [30, 31, 32, 33, 34]

Premenstruační syndrom

Že se již brzo dostaví pravidelné krvácení, mohou žena v některých případech napovědět různé tělesné a psychické příznaky blížící se menstruace. Ty se souhrnně označují jako premenstruační syndrom (PMS) a objevují se zhruba 7–10 dnů před nástupem krvácení. Údajně v různé podobě a intenzitě trápí až 80 procent žen, ale prozatím nejsou považovány za samostatnou nemoc.

Za rozvoj premenstruačního syndromu je s největší pravděpodobností zodpovědná hormonální nerovnováha v druhé polovině cyklu po ovulaci. Zatímco u některých žen bývají příznaky před menstruací poměrně slabé, jiným ženám téměř znemožňují normální fungování. Mezi typické symptomy PMS přitom řadíme například:

Poruchy menstruačního cyklu

Normální menstruace se někdy označuje odborným termínem eumenorea. Jakékoliv výraznější odchylky v rámci pravidelného měsíčního krvácení lékaři považují za problematické, ale jejich závažnost se případ od případu liší. Poruchy menstruace se přitom mohou týkat četnosti krvácení, ale i jeho pravidelnost nebo intenzity. Patří sem konkrétně:

amenorea – vynechání menstruace,

– vynechání menstruace, oligomenorea – prodloužený interval mezi jednotlivými cykly (déle než 35 dnů),

– prodloužený interval mezi jednotlivými cykly (déle než 35 dnů), polymenorea – zkrácený interval mezi jednotlivými cykly (méně než 25 dnů),

– zkrácený interval mezi jednotlivými cykly (méně než 25 dnů), hypermenorea – velmi silná menstruace (silné menstruační krvácení, více než 80 ml),

– velmi silná menstruace (silné menstruační krvácení, více než 80 ml), hypomenorea – příliš slabá menstruace (slabé menstruační krvácení, méně než 10 ml),

– příliš slabá menstruace (slabé menstruační krvácení, méně než 10 ml), menoragie – silná a příliš dlouhá menstruace (délka menstruace větší než 6 dnů),

– silná a příliš dlouhá menstruace (délka menstruace větší než 6 dnů), metroragie – krvácení mimo menstruační cyklus.

Příčiny poruch menstruačního cyklu mohou být velice rozmanité. Patří sem především různé hormonální a organické faktory, přičemž nejčastěji bývají na vině myomy, syndrom polycystických ovarií, abnormální funkce štítné žlázy, zhoubné nádory nebo jiná onemocnění (diabetes mellitus, onemocnění ledvin). Svou roli zde ale hraje i psychický stav. [39, 40, 41, 42]

Menstruace a těhotenství

Pokud žena otěhotní, s menstruačním krvácením se musí na nějaký čas rozloučit, protože tyto dva procesy se navzájem vylučují. Objevit se nicméně může krvácení, které se ženské periodě velice podobá, což bývá způsobeno třeba uhnizďováním oplozeného vajíčka v děloze, nedostatkem gestagenu, probíhajícím potratem nebo jinými zdravotními komplikacemi. [43, 44, 45, 46]

Menstruace po porodu

Když žena porodí, její tělo se opět musí přizpůsobit nové situaci, což může chvíli trvat. Návrat menstruace po porodu je přitom velice individuální záležitost, kterou ovlivňuje celá řada faktorů. Obvykle se menstruační krvácení znovu dostaví v intervalu od 6 do 24 týdnů po porodu, ale u kojících maminek to klidně může trvat i celý rok. [47, 48, 49]

Jak funguje menstruační cyklus?

Obecně se jedná o pravidelné změny v ženském organismu, v užším slova smyslu pak o periodické změny děložní výstelky. Cílem tohoto procesu je příprava děložní sliznice na případné těhotenství, přičemž dohromady může daný cyklus trvat zhruba 21–35 dnů. Dělí se na čtyři fáze, konkrétně na fázi menstruační, folikulární, ovulační a luteální.

Jak dlouho trvá menstruace?

Délka menstruačního cyklu je u každé pacientky individuální, stejně jako délka samotného menstruačního krvácení. To obvykle trvá zhruba 3–5 dnů, ale za normální lékaři považují i situace, kdy žena krvácí po dobu 2–7 dnů. Tento interval může být delší u mladých dívek, ale později by se měl zkracovat. Pokud menstruace trvá delší dobu, je nutné řešit problém s gynekologem.

Co způsobuje menstruační bolesti?

Během menstruačního cyklu podléhá ženské tělo působení různých hormonů. Když se pak přiblíží menstruační krvácení, začne docházet k nepravidelným stahům a opětovnému uvolňování děložní svaloviny, což pomáhá s odlučováním děložní sliznice. Právě tyto kontrakce souvisí s menstruačními bolestmi. Mohou je ale způsobit i problémy s pánevním dnem nebo jiné zdravotní komplikace.

Kdy dochází k vynechání menstruace?

S nějakou poruchou menstruačního cyklu se během života setká prakticky každá žena. Existuje přitom spousta důvodů, které mohou být zodpovědné za zpoždění či vynechání menstruace. Sem patří především těhotenství, ale třeba i nedostatek gestagenu, užívání některých léků, onemocnění štítné žlázy, syndrom polycystických ovarií nebo menopauza.