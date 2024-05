Rodiče nemají tisíce na sportovní kroužky, děti se přestávají hýbat. O to více sedí před obrazovkami

V roce 2021 podle průzkumů nesportovalo 25 procent dětí, letos tato skupina významně narostla. Podle aktuálního průzkumu, do kterého se zapojilo skoro 17 tisíc rodičů z celé republiky, nesportuje v žádné podobě už 37 procent dětí. To představuje více než desetiprocentní skok také oproti roku 2022.

„V tomto období se děti vracely zpátky do organizovaného sportu po koronavirové pandemii. Některé se už k pravidelnému pohybu nevrátily. Průzkum také ukázal, že v současné době jsou pro rodiny s dětmi tréninky ve sportovních klubech nákladnou položkou, a to je další důvod, proč děti přestávají sportovat,“ dodává Zdeněk Ertl, předseda Sdružení sportovních svazů.

Kroužky jsou pro rodiny drahé

Ertlova slova potvrzují výsledky průzkumu agentury Sanep. Velká skupina rodičů (66 procent) skutečně vybírá sportovní aktivity podle ekonomických možností rodiny. Pouze desetina rodičů uvedla, že výběr sportu pro jejich potomky není ovlivněn financemi.





„Zcela jednoznačně se projevuje negativní vliv inflace – sportovní kroužky a tréninky začínají být drahé. Situace se lepšit nebude, protože kluby pod tíhou neustálého zdražování jsou bohužel nucené zvyšovat členské příspěvky,“ upozorňuje Ertl.

Aspoň hodinu denně

Aktuální stav není dobrý ani ohledně návyků a přístupu dětí k přirozenému pohybu během dne. Zároveň se objevil nový velký výzkum, který dává do souvislosti nedostatek pohybu, zhoršující se kondici dětí a dospívajících a čím dál četnější psychické potíže – náš web o tom píše ZDE.

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je vhodné, aby se děti ve věku 5 až 17 let věnovaly pohybu minimálně 60 minut denně. V současné době vykonává mírnou fyzickou aktivitu například ve formě procházek či domácích prací po dobu 30 až 60 minut denně pouhých 28 procent dětí. V roce 2022 se takto pravidelně hýbalo 31 procent dětí. Méně než půl hodiny se takto pravidelně hýbe 59 procent dětí, víc než hodinu pak jen smutných třináct procent dětí.





„Z toho je patrné, že se státu stále nedaří prezentovat a podporovat sport a pohyb jako nutnou záležitost pro celkové zdraví obyvatel a zároveň jako nejlepší prevenci proti různým druhům chorob. Vždyť více než polovina dětí nesplňuje doporučení WHO, jelikož se nehýbou ani 30 minut denně. Naopak u mládeže roste čas strávený na elektronických zařízení,“ uvádí předseda.

Více než 2 hodiny u obrazovky

Dalším důvodem, proč se děti méně hýbou, jsou i jejich jiné zájmy. Skoro třetina rodičů v průzkumu totiž uvedla, že jejich děti hrají na mobilním telefonu, počítači nebo na televizi od dvou do tří hodin denně. To je přitom o 11 procent více než v roce 2021.

Naopak klesá počet dětí, co takto tráví svůj volný čas maximálně do jedné hodiny (letos 4 procenta, v roce 2022 to bylo 7 procent a v roce 2021 pak 12 procent). „Dobu, kterou děti věnují zábavě s elektronickými přístroji, jim rodiče z 59 procent nijak neorganizují a 41 procent rodičů ji ani nepodmiňují jinou aktivitou – například splněním školních nebo domácích povinností,“ uzavírá Zdeněk Ertl.