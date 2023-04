Od čtvrtka končí plošná izolace u pozitivně testovaných na covid

O vyhlášce, která mění pravidla izolace, vláda rozhodovala už 5. dubna, kdy ji schválila. Novinka ale začíná platit až od čtvrtku 20. dubna, protože vyžadovala vydání ve Sbírce zákonů, k čemuž došlo až nyní.

Izolace se bude týkat jen někoho

Nová pravidla říkají, že lidé s pozitivním testem na covid už nejdou automaticky do izolace. Izolace zůstane zachována, praktičtí lékaři nebo krajští hygienici ji ale budou ukládat pouze individuálně a v případech, kdy nelze postupovat jinak.

„Izolace bude nařizována primárně v případech, kdy míra rizika je vyšší než akceptovatelná, např. u osob pracujících s imunitně oslabenými jedinci a chronicky nemocnými pacienty, a nebude možné stanovit jiná protiepidemická opatření,“ vysvětluje Ministerstvo zdravotnictví v aktuální tiskové zprávě. Tedy například u pracovníků ve zdravotnictví či v sociálních službách, kteří jsou v přímém kontaktu s pacienty a klienty.

Dosud přitom platilo, že v případě pozitivního testu musel testovaný automaticky do minimálně sedmidenní izolace, a to bez ohledu na okolnosti a na to, jaké byly projevy onemocnění. Izolaci mohl ukončit lékař až po uplynutí dvou dní od odeznění příznaků.

Máte nebo jste měli potíže po covidu trvající týdny nebo měsíce? Měl/a jsem lehký covid a žádné následky Měl/a jsem těžší covid a žádné následky Ano, potíže s kašlem a/nebo dýcháním Ano, potíže s únavou a vyčerpáním Ano, potíže se spánkem Ano, potíže s klouby Ano, potíže se soustředěním a mozkovou mlhou Ano, kombinaci více potíží Zobraz výsledek

Kromě izolace zůstává hygienikům také možnost uložit karanténu, která se vztahuje na okolí nemocného.

Covid neskončil, nakažených dál přibývá

Ministerstvo upozorňuje, že změna pravidel neznamená, že by onemocnění covid-19 vymizelo. Jen v úterý 18. dubna laboratoře potvrdili 242 lidem pozitivní výsledek testu, uvádí statistiky Ministerstva zdravotnictví.





Stále tedy platí dvě základní pravidla, která se obecně vztahují k infekčním nemocem:

Jsem-li nemocný zůstávám doma, mimo okruh vnímavých a starších jedinců. Dodržuji respirační hygienu. Myji si ruce mýdlem. Větrám dostatečně. Sportuji dostatečně.

Pacienti mají také i nadále dodržovat lékařem stanovený postup léčby a onemocnění nepodceňovat.