Pacienti mohou užívat prošlý Paxlovid na covid, úřady prodloužily dobu použitelnosti

Paxlovid je jedním ze dvou antivirotik, které mohou čeští pacienti v časném stadiu onemocnění covid-19 užívat v domácím prostředí. Umožňuje to jeho tabletová forma. V tuzemských lékárnách je dostupný od října 2022. Původně jej směly vydávat jen ty nemocniční, od ledna 2023 je pacient může žádat v jakékoliv lékárně.

Tři šarže můžete brát déle

Nyní Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) na webu oznámil, že krabičky nebo blistry s vytištěným datem použitelnosti od 11/2022 do 12/2023 mohou být používány déle, než je uvedeno na obalu. Ministerstvo zdravotnictví totiž rozhodlo o tom, že léčivu dodatečně prodlouží dobu použitelnosti.

Dobu použitelnosti ministerstvo prodloužilo u třech šarží, a to maximálně o deset měsíců od data zabalení.

Který Paxlovid má prodlouženou expiraci Číslo šarže GK3901 – původní doba použitelnosti byla 12 měsíců, původní datum expirace činilo 03/2023, nově se tato balení mohou používat do 01/2024. Číslo šarže GJ5809 – původní doba použitelnosti byla 12 měsíců, původní datum expirace činilo 04/2023, nově se tato balení mohou používat do 01/2024. Číslo šarže GN3275 – původní doba použitelnosti byla 18 měsíců, původní datum expirace činilo 11/2023, nově se tato balení mohou používat do 02/2024. Zdroj: SÚKL/Vitalia.cz

Užívání „prošlého“ léku je bez rizik

SÚKL pacienty ujišťuje, že krok nemá žádný vliv na vlastnosti léčiva. „Toto prodloužení doby použitelnosti nemá žádný vliv na bezpečnost, účinnost a kvalitu léčivého přípravku Paxlovid,“ uvádí v informaci zveřejněné na webu 31. března. Lidé, kteří léčivo dostanou v prvních dnech infekce covidem, se jej proto po předepsání lékařem nemají bát užívat.





Nový Paxlovid projde až za 24 měsíců

Rozhodnutí přišlo poté, kdy úřady EU výrobci schválily, že nově vyrobený Paxlovid už nemusí mít dobu použitelnosti 12, respektive 18 měsíců. Nově může být na krabičce datum použitelnosti až dva roky od doby, kdy bylo léčivo zabaleno.

České úřady se následně rozhodly, že tuto dvouletou lhůtu vztáhnout i na již vyrobené a do ČR přivezené tablety. Nejspíš i proto, že SÚKL spočítal, že v lékárnách ještě nedávno leželo 1148 balení Paxlovidu, který letos expiroval či teprve expiruje. Pokud by ministerstvo jeho dobu použitelnosti neprodloužilo, část těchto léků by skončila na vrub lékárníků či nemocnic ve spalovně.