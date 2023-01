Někteří cestující z Číny do Česka musí mít ode dneška test na covid

Ministerstvo opatření vydalo v pátek s tím, že pravidla dotýkající se části leteckého provozu platí od pondělí 16. ledna 2023.

„Opatření přináší cestujícím z Čínské lidové republiky do ČR povinnost předložit při odletu z Číny výsledek PCR nebo antigenního testu v případě, že v této zemi pobývali v posledních 14 dnech více jak 12 hodin,“ stojí v tiskové zprávě zveřejněné na webu úřadu.

Výsledek přitom nesmí být ze sady pro domácí sebetestování, ale musí se jednat o „dokument vydaný čínskými orgány“. Nesmí být také starší 48 hodin.

Na obyvatele ČR se opatření nevztahuje

Důležitou informací je, že opatření se vztahuje jen na některé cizince. Češi, kteří se vrací do vlasti, test mít nemusí. „Na základě předchozí soudní judikatury tato povinnost neplatí mj. pro české občany a jejich rodinné příslušníky, kteří cestují s nimi,“ dodává úřad.

Opatření se netýká ani občanů EU, kteří mají pobyt v ČR, ať už přechodný, nebo trvalý, a jejich rodinných příslušníků. Test nemusí předkládat personál letadla a držitelé diplomatického pasu.





ČR aktuálně nemá s Čínou přímou leteckou linku. Opatření se proto týká těch, kteří přiletěli s přestupem. Ministerstvo uvedlo, že je v tuto chvíli platné do konce ledna, poté vyhodnotí jeho efekt a rozhodne, co dál.

Panuje obava z rozšíření dalších mutací

Testování ČR zavádí na základě doporučení Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) pro státy EU. To přišlo poté, kdy Čína začala rozvolňovat rozsáhlá protiepidemická opatření včetně cestování do zahraničí. A to v době, kdy přicházejí zprávy, že nákaza v Číně sílí. Panují proto obavy z rozšíření nových mutací.

Ministerstvo zdravotnictví již dříve vyzvalo všechny důležité poskytovatele zdravotní péče, aby v případě pozitivně testovaného člověka, který v posledních dvou týdnech pobýval v Číně, zajistili tzv. sekvenaci odebraného vzorku s důrazem na potenciální nové varianty.

„Podle posledních dostupných informací převažují v Číně obdobné varianty covidu-19 jako v EU,“ sdělili úřad 5. ledna s tím, že epidemiologická situace v EU je stabilnější než v Číně, protože v Evropě je vysoká proočkovanost kvalitními vakcínami.

Předloni v březnu Ministerstvo zdravotnictví vstup na území ČR podmínilo negativním testem u všech cestujících z rizikových zemí. Městský soud v Praze ale později označil toto opatření za nezákonné s tím, že „nelze omezit právo občanů ČR na svobodný návrat do vlasti, aniž by to bylo bezpodmínečně nezbytné“.