Zácpa není jen nepříjemnost. Odborník vysvětluje, co může způsobit a jak ji řešit

Pokud se zácpa správně neléčí a včas se jí nepředchází, může být zdrojem řady zdravotních komplikací. Důvodem je zvýšený nitrobřišní tlak, který se zácpou a obtížným vyprazdňováním souvisí.
„Norma vyprazdňování je individuální. Někdo chodí na velkou 2× denně, jiný obden – obojí může být v pořádku. Za zácpu se obvykle považuje stav, kdy má člověk stolici méně než 3× týdně, nebo když je vyprazdňování obtížné, bolestivé či neúplné. Když člověk musí na záchodě tlačit, stolice je tvrdá, hrozí vznik hemoroidálního onemocnění. Nejde jen o počet dní bez stolice, ale i o kvalitu vyprazdňování,“ vysvětluje, co vlastně chápeme pod pojmem zácpa proktolog Martin Kouda z pražské kliniky Chimare.
Kdy začít problém řešit, je podle lékaře individuální. Není to o dnech, ale o tom, jak snadno a pravidelně se člověk vyprazdňuje. „Krátkodobá zácpa (například při cestování) ještě neznamená nemoc, ale je dobré zvýšit příjem vlákniny, tekutin a zapojit víc pohybu na podporu střevní peristaltiky. Pokud se přidá bolest, křeče, krev nebo nadýmání, už nejde jen o zpoždění ve vyprazdňování, ale varovný signál,“ vysvětluje Kouda.
Hemoroidy: zácpa z nich udělá problém
Někdy může i jednorázová zácpa vyvolat potíže s hemoroidy. Jestliže někdo trpí zácpou, průjmy nebo má zvýšený stah řitního svěrače, krev v hemoroidálních žilách nemůže volně protékat a dochází k jejímu městnání. To vede k jejich roztažení.
Hlavním příznakem zvětšených hemoroidů je krvácení. Kromě toho mohou zbytněné hemoroidální uzly způsobit i bolest a pocit tlaku v řitním otvoru a kanálu. „Masti, čípky a gely sice v místě aplikace ulevují od akutních projevů, ale neléčí příčinu nemoci. Léky ve formě tablet, takzvaná venofarmaka, působí v celém těle, dokážou zmírnit příznaky hemoroidálního onemocnění a posílit účinek dalších opatření. Může je předepsat i praktický lékař,“ říká lékař.
Když tvrdá stolice poraní sliznici
Dalším poměrně častým problémem způsobeným zácpou jsou řitní trhliny (odborně anální fisury) – drobná poranění ve sliznici konečníku. Vznikají typicky při průchodu velmi tvrdé stolice. Tyto trhliny mohou být velmi bolestivé a často způsobují také krvácení při stolici. Kvůli bolesti pak lidé někdy stolici zadržují, což může zácpu ještě zhoršovat.
Stolice, která uvízne ve střevě
Pokud zácpa trvá dlouho, může dojít k tzv. fekální impakci. Jde o situaci, kdy se ve střevě nahromadí velké množství velmi tvrdé stolice, kterou už tělo nedokáže přirozeně vyloučit. Tento stav může způsobit silnou bolest břicha, pocit tlaku v konečníku, nadýmání, někdy i nevolnost nebo zvracení. V takovém případě už bývá často nutný lékařský zásah.
Vyhřeznutí konečníku
Dlouhodobé a opakované silné tlačení při stolici může vést také k rektálnímu prolapsu. Při tomto stavu dochází k vyhřeznutí části konečníku směrem ven z análního otvoru. Nejčastěji se objevuje u starších lidí nebo u pacientů s dlouhodobou zácpou.
Vzácnější, ale závažné komplikace
Ve velmi těžkých případech může chronická zácpa způsobit i závažnější komplikace, například střevní obstrukci (zablokování střeva), sterorální kolitidu – zánět střevní stěny způsobený tlakem tvrdé stolice, ulcerace (vředy) nebo perforaci střeva. Tyto zdravotní problémy jsou sice vzácné, ale mohou být život ohrožující a vyžadují okamžitou lékařskou péči.
Co pomáhá proti zácpě
Hlavním důvodem vzniku problémů je často tvrdá stolice a opakované silné tlačení při vyprazdňování, které zvyšuje tlak v oblasti konečníku a dolní části střeva. Konzistence stolice přitom závisí na obsahu nestravitelných zbytků v potravě. Lidé se sklonem k zácpě by proto mimo jiné měli konzumovat stravu s vysokým obsahem vlákniny, pít dostatek tekutin a pravidelně se hýbat.
„Zácpu je potřeba řešit komplexně — úpravou stravy a režimu, dostatkem tekutin a pohybu, případně cílenou léčbou podle příčiny. Někdy může být zácpa důsledkem jiného problému (léky, stres, další onemocnění). Při dlouhodobých potížích je nutné vyšetření lékařem. Neřešená zácpa vede ke komplikacím, jako jsou vznik hemoroidálního onemocnění, řitní trhliny nebo uvíznutí stolice ve střevě,“ doplňuje proktolog Kouda.
Posun potravy ve střevech usnadňuje:
- Pohyb – podporuje peristaltiku střev a pomáhá pravidelnému vyprazdňování. Pro zdravé trávení jsou vhodné aktivity jako jóga, pilates, plavání, nordic walking nebo rychlá chůze.
- Vláknina – podporuje střevní mikroflóru, zlepšuje pohyb potravy v trávicím traktu a změkčuje stolici. Ideálními zdroji vlákniny jsou psyllium, pšeničné otruby a vločky, zelenina, ovoce se slupkou, luštěniny, lněná a chia semínka. Doporučený denní příjem vlákniny se pohybuje v rozmezí 25 až 30 g/den.
- Tekutiny – vláknina funguje správně jen s dostatkem tekutin. Při problémech se zácpou je dobré pít kromě vody také švestkovou šťávu nebo švestkové smoothie.
- Probiotika – zlepšují střevní rovnováhu a snižují riziko zácpy. Účinnost probiotik zvyšuje kombinace s vlákninou. Přirozeným zdrojem probiotik jsou jogurty, zakysané výrobky, kysané zelí nebo kimchi.
- Oleje – lněný nebo olivový olej mohou vhodně podpořit trávení a zmírnit příznaky hemoroidů.
Záchod není trůn
„Zdravému vyprazdňování prospívá reagovat na nutkání na stolici a zbytečně ho neodkládat. Na toaletě je vhodné nevysedávat dlouho, vyhnout se tlačení a nenechat se rozptylovat mobilem nebo čtením,“ radí dodává Kouda.
Pomoci může podnožka pod nohama, která přiblíží tělo k přirozené dřepové poloze, po vykonání potřeby je vhodné konečník opláchnout vlažnou vodou.