Nejčastější domácí škůdci. Odkud se berou mravenci a jak se zbavit molů

Vybírají si místa, kde je jim dobře, kde lze vytvořit novou komunitu, místa, v nichž je dostatek jídla, vlhka nebo oblečení. Souhrnně jim po domácku říkáme breberky. Mravenci v kredenci, moli v šatně, rybenky v koupelně, štěnice v ložnici, nebo blecha v dětském pokoji. Otravují nám život… Ale nemusí dlouho. Prozradíme, odkud se berou a jak s nimi zatočit.
Mravence utáhnete na sladké, ale jak se jich zbavit?
Mravenci v kredenci je bezmála padesát let stará píseň legendárního Ivana Mládka, která popisuje život a asi nejoblíbenější místo tohoto blanokřídlého hmyzu u nás doma. Jak skoncovat s jejich cestičkami vedoucími skrze okno až k nám domů?
Odkud se berou?
„Lezou mi sem z venku, našli i cukřenku…,“ zpívá Ivan Mládek. Ano, na sladké utáhnete celé mraveniště, taková cukřenka zapomenutá na stole v altánu mravenčí pozornosti obvykle neujde.
Ale nejen sladkým je mravenec živ. Nepohrdne ani bílkovinami, ba ani plným košem. Co mu ale chutná nejvíc, to jsou mšice, resp. medovice – jejich sladké výměšky. Máte-li na květinách tyto parazity, čekejte další nezvanou návštěvu v podobě nekončícího zástupu mravenců.
Za dlouhých suchých dnů si k vám domů najdou cestu, protože hledají zdroj vlhka. Prolezou škvírou u okna, prasklinou ve zdi, nebo využijí za teplých dnů otevřených dveří. Nebojte se, že by si u vás v koupelně postavili mraveniště o velikosti metrového kužele, takhle pracovití jsou jen lesní mravenci, faraoni – malí rezaví, nebo obecní, ti černí, obvykle bydlí venku – pod dlažbou, v hlíně, v dřevníku nebo v obnažené staré zídce, ale mohou se přestěhovat i do bytu.
Jak se jich zbavit
Postříkejte místo jejich výskytu citronovou šťávou nebo octem naředěným vodou. Smíchejte sodu s cukrem, mravenci si ji odnesou do mraveniště a tam je zahubí. Humánnější metodou je umístění aromatických bylinek do místa jejich výskytu – doporučuje se řebříček, ale i máta nebo skořice. Pokud vám nevadí pach, zkuste i rozkrojenou cibuli.
Aby si k vám mravenci přestali chodit pro zásoby, pořiďte si sprej, kterým „přehradíte“ jejich vyšlapané cestičky, díky čemuž už trasu k vám domů nenajdou.
Pokud už ale máte „nové nájemníky“ zabydlené například za kuchyňskou linkou či obklady, je třeba zvolit radikální řešení. Kupte si domeček s návnadou, nebo oslovte deratizátory.
Potravinoví moli jsou stejně otravní jako ti v šatně
Mol šatní není to samé, co mol potravinový, vypadají sice podobně ale jde o jiné druhy motýlů s rozdílnými zájmy a chutěmi. Zbavte se jich dřív, než vás oni zbaví oblečení nebo zásob.
Odkud se berou?
Zatímco mol šatní k vám domů přiletí, přinesete si ho v oblečení z druhé ruky, nebo jde o nálet od sousedů, mol potravinový, resp. jeho larva, se do vaší spíže dostane prakticky jen tak, že si ho tam sami přinesete. V mouce, v oříšcích, v rýži nebo vločkách, snídaňových cereáliích, ale i v čokoládě, sušeném ovoci nebo koření.
Jak se někde vyskytují sacharidy, tam je potravinový mol doma. Proto se mu daří ve mlýnech, nebo výrobnách zpracovávajících nebo vyrábějících suché potraviny, a odtud si to zamíří k vám domů, do tepla, kde má ideální podmínky pro vylíhnutí a živobytí.
Jak zjistím, že je mám doma?
Po bytě vám létají „šedivé můry“. Šatní mol je šedohnědý až dva a půl centimetru dlouhý motýlek. Potravinový nemá ani centimetr, je stříbrný a moc toho nenalétá. Jak ho doma uvidíte, projděte spíž. Pokud vidíte lézt po zdi bílou „housenku“ nebo najdete v potravinách malé bílé pavučinky, je to jasné znamení, že se moli chystají do finální fáze a v nejbližších dnech jich budete mít plnou kuchyň.
Jak se jich zbavit
Zavlečení potravinových molů do domácnosti se nelze úplně vyhnout, maličká okem takřka nepostřehnutelná vajíčka, z nichž se vylíhne larva, mohou být i uvnitř neporušeného obalu potravin. Máte-li za sebou dlouhý boj s moli, pravděpodobně teď každou položku nákupu, která to snese, ukládáte na den do mrazáku, nízké teploty totiž spolehlivě zahubí jak vajíčka, tak i larvy. Funguje i krátké prohřátí v troubě při 60 °C, což moli také nepřežijí.
Pro boj s moli se nejvíc osvědčilo vyhození dotčené potraviny a vyčištění okolí. Babičky radí umísťovat k suchým potravinám voňavé byliny – levanduli, bobkový list nebo cedr.
Pozor, lepící pásky na moli slouží jako detektor, nikoli jako prevence. Pokud je nalepíte na okno, když moly doma nemáte, může se stát, že moly k sobě domů naopak nalákáte. Pásky totiž obsahují feromony lákající samce. Pásky tedy řeší jen „kluky“ a neřeší vajíčka, larvy ani samice, které kladou vajíčka.
Rybenky si v koupelně libují hlavně když je tma
Dlouho o nich nemusíte nic vědět, žijí nočním životem a milují tmu, jak jim ale na jejich cestu posvítíte, rozběhnou se do úkrytu pod vanou nebo odfouklým obkladem, kde jsou i přes den. Milují vlhkost nad 75 % a proto žijí hlavně v koupelnách, na toaletách, nebo pod dřezem. Říkáme jim rybenky domácí.
Odkud se berou?
Nevzniknou z vlhka a prachu, prostě se k vám nastěhují skrze stoupačky nebo jiné šachty. Donést si je ale můžete i s nákupem ze stavebnin nebo hobby marketu. Mají totiž rády navlhlé kartonové obaly, lepidlo i tapety, jako potrava jim poslouží šupinky kůže, nebo plíseň ve spáře.
Pokud se u vás jedna rybenka usadí a najde partnera, samička naklade do úzkých štěrbin vajíčka, z nich se stanou nymfy a následně dospělci. A pokud jim jednou pro vždy nezkřížíte cestu, bude s vámi každý jeden exemplář rybenky žít i osm let. I když nikomu nic zlého nedělají, málokdo chce mít pod toaletou partu hbitých zvířátek.
Jak se jich zbavit
Existuje mnoho rad, jak se rybenek zbavit, my máme mnohokrát ozkoušený babský tip. Rybenky je nejlepší odchytit na strouhanou bramboru. Tu umístěte na misku nebo papírový tácek do místa výskytu. Rybenky se do ní v noci zavrtají a vy je ráno i s bramborou vypoklonkujete.
Jaká je jediná funkční rada, aby se rybenka nevrátila i s rodinou? Udržujte v bytě sucho a větrejte.
Štěnice kousnou obvykle třikrát za sebou, hledají nejlepší místo
Kde nic, tu nic, a najednou cítíte ostrou bolest po kousnutí a následuje dlouhotrvající svědění. Odlišit kousanec štěnice od komářího je celkem snadné. Štěnice kouše obvykle třikrát (či vícekrát) za sebou, a to v noci do odhalených míst na těle, komár štípne spíše jednou. Likvidace je náročná – i finančně.
Odkud se berou?
Štěnice k vám, na rozdíl od molů nebo rybenek, obvykle nedoputují po vlastní ose, za jejich výskyt si můžeme sami. Přivezeme si je z hotelu, v oblečení ze second handu, ze starožitnictví, stěhovacích aut i z vlaku. Je však i dost případů, kdy se štěnice šíří do bytu z apartmá s častou fluktuací nájemníků.
Jak se jich zbavit
Když už na těle najdete skupinku štípanců, které nesnesitelně svědí, je třeba začít pátrat, pečlivě. Centimetr po centimetru obrátit byt vzhůru nohama. Štěnice jsou asi dvakrát větší než blechy a umí se perfektně maskovat, milují záhyby – v matraci, v oblečení, v gauči, tam kde se všívá zip do kabelky, v zadní straně čela postelí; spokojeně si lebedí v kolejničkách šuplíků, za zásuvkou v elektrických rozvodech, v koberci, zejména v místě, kde se dotýká stěny. Máte tapety? Určitě jsou někde odchlíplé. A tam to štěnicím také vyhovuje.
Když je najdete, nerozmačkávejte je – po napití jsou plné krve, zalepte je do izolepy (lze je tak i dobře prozkoumat a případně vyloučit, zda nejde o jiného parazita) a vyperte všechno, co se vyprat dá, ideálně na 60 °C. Dobře funguje i sušička. Co se vyprat nedá, vyčistěte parním čističem. Pokud hnízdo nenajdete povolejte deratizátory, spreje z drogerie vám nepomohou.
Blechám se líbí v kožichu i koberci
Nejčastěji má blechy v kožichu kočka, v žebříčku je dále pes, ježek, kuna, myši a potkani. Takže pokud máte doma jedno z těchto zvířat, je tu poměrně velké riziko, že když chytí blechy, ty se následně usídlí i doma. Tady platí, že prevence je základ.
Odkud se berou?
Ze zvířat, která máte doma. Stačí krátký kontakt vašeho mazlíčka s cizím zablešeným zvířetem a blechy přestoupí jak vy na Muzeu z linky C na A.
A žijí si spokojeně, v teple chlupáčova kožichu sají krev, kladou vajíčka a množí se. Děsivě rychle. Po jednom dni u nového „bytného“ zvládne samice naklást až padesát vajíček. A to nejen v kožichu, ale i v pelíšku, gauči, matraci v dětském pokoji, v autě, na zahradě a pozor, i v koberci. A kladou a kladou. Vajíčka se v dospělou blechu promění za dva až tři týdny. To znamená, že když nezasáhnete včas, během pár týdnů můžete mít zamořený celý byt. A blechy poštípou nejen vaše domácí zvíře, ale i vás.
Na rozdíl od komářího štípance – samostatného červeného puchýřku, jsou bleší štípance shlukem malých červených pupínků s tečkou uprostřed.
Jak se jich zbavit
Základem je prevence, domácí zvíře kočku nebo psa každoročně preventivně ošetřete antiparazitními spreji, opatřete obojky nebo jim podejte tabletu – funguje velmi spolehlivě.
Pokud už jste blechu v kožichu zvířete našli, nepomůže vám jen koupel mazlíčka v antiparazitním šamponu, je třeba vyprat všechny textilie s nimiž zvíře přichází do styku – pelíšek, ložní prádlo, potah gauče, auta atd. Pořiďte si i insekticidní sprej (prodává se i v několikalitrových baleních pro ošetření celého domu) a vystříkejte všechna zákoutí, rohy, škvíry i oblíbená místa vašeho zvířete. Po zhruba dvou týdnech zásah opakujte.