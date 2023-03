Co dělat při podezření na covid? Přehledný návod nejen pro rizikové pacienty

Přestože covid je v Česku už třetím rokem, podle Národní rady osob se zdravotním postižením (NRZP) řada lidí, kteří patří z hlediska tohoto onemocnění do rizikové skupiny, stále nemá jasno v tom, jak správně postupovat při podezření na nákazu virem SARS-CoV-2 nebo pozitivním testu na covid. Organizace proto sestavila grafiku, v níž přehledně shrnuje soubor doporučení.

Jako pacienti rizikoví z hlediska průběhu covidu jsou označováni lidé s cukrovkou, chorobami srdce a cév, plic nebo ledvin, onkologičtí pacienti, lidé s imunodeficiencemi a obecně osoby ve věku nad 65 let.

Jak podotýká NRZP, pro seniory starší 65 let a pro rizikové pacienty se pravděpodobnost hospitalizace u covidu zvyšuje až pětkrát. „Ještě dramatičtější je zvýšení rizika úmrtí, které je u osob starších 65 let dokonce šedesátkrát vyšší než u pacientů do 30 let,“ uvádí tisková zpráva NRZP.

A ačkoliv stát uvolnil všechny centrální restrikce a o covidu se už příliš nemluví a nepíše, případy dalších nákaz stále existují. A za poslední dny podle statistik Ministerstva zdravotnictví sahají k tisícovce denně. Jak podotýká NRZP, nevytratil se ani strach z viru SARS-CoV-2. „Stále vnímáme určitý strach našich členů z covidu a z nedostupnosti instrukcí, jak mají postupovat v případě nákazy. Otázky na možnosti léčby se stále opakují. Z rozhovorů s nimi víme, jak málo je veřejnost informována o tom, co může udělat pro to, aby se k léčbě dostala. S ohledem na to, co všechno se již o covidu napsalo, je to až překvapivé,“ říká předseda NRZP Václav Krása.

Možná právě přemíra informací a neustálá změna pravidel či příchod nových léčiv situaci znepřehlednily. Nicméně nyní už je řadu měsíců postup jednotný. NRZP jej nyní vydala ve formě informační grafiky, která je stručná a přehledná.

Infografika s praktickými radami pro skupinu rizikovou z hlediska covidu. Pro zvětšení klikněte na obrázek. Autor: NRZP ČR

„Považujeme za důležité poskytnout široké veřejnosti jednoduchý návod, co dělat a jak se chránit. Nejdůležitější je vědět, že pokud máte příznaky covidu, např. kašel, bolest v krku, rýmu, ztrátu čichu a podobně, je důležité provést si antigenní test,“ doplňuje Václav Krása.





Pokud je antigenní test pozitivní, senior, chronický pacient či obézní člověk by měl ihned kontaktovat svého praktického lékaře, který vám může předepsat antivirotika. „Hraje se o čas. Léčba antivirotiky, které nedovolí viru se ve vašem těle rozmnožit, je účinná, pouze pokud se podá co nejdříve, ideálně do tří a maximálně do pěti dnů od prvních příznaků. K prokázání pozitivity vám stačí pouze antigenní (i doma provedený, pozn. red.) test,“ apeluje předseda NRZP.

V současné době je v České republice dostupný léčivý přípravek Paxlovid, který je jediné registrované antivirotikum k léčbě covidu ve formě tablet a podává se v domácím prostředí. Dále je dostupný registrovaný léčivý přípravek Veklury ve formě infúzí, třetím dostupným přípravkem je neregistrovaný přípravek Lagevrio. Aby byla léčba účinná, je terapii těmito léky nezbytné zahájit co nejdříve. Všechny tři přípravky jsou plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění, a to všem rizikovým pacientům.

Antivirotika umí účinně zablokovat schopnost viru množit se. Pokud virus není schopen se množit, nemůže v lidském těle vyvolat vysokou virovou „nálož“, která by mohla způsobit závažný průběh onemocnění. I pacient s oslabenou imunitou má tedy šanci, že jeho imunitní systém se s nízkou náloží viru vyrovná a potlačí jej. Cílem léčby je chránit se před těžkou formou onemocnění a minimalizovat pravděpodobnost hospitalizace.