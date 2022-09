Ukončil vám hrazené lázně covid? Náhradu nejspíš nedostanete

Paní Jana, které je 71 let, se poprvé v životě vypravila do pojišťovnou hrazených lázní. Revizní lékař jí odsouhlasil plně hrazený pobyt po výměně kolenního kloubu. Paní Janě se v lázních velmi líbilo a měla pocit, že jí prospívají. O to větší šok přišel, když po 14 dnech musela lázně okamžitě opustit. Když tamějším zdravotníkům řekla, že se necítí dobře, proto by asi měla vynechat procedury, navrhli jí provést antigenní test. Vyšel pozitivní a paní Jana musela ihned do jí obývaného pokoje, kde měla nařízenu izolaci. Dozvěděla se také, že do čtyř hodin musí lázně opustit.

Podle prezidenta Svazu léčebných lázní Eduarda Bláhy lázně postupovaly standardně. „Jakmile je podezření na respirační onemocnění, provede se test. Pokud vyjde pozitivní, pacientovi je nařízena izolace a pobyt se ukončuje,“ popisuje Eduard Bláha. Podobně, jen bez izolace, by lázně postupovaly třeba i v případě chřipky. „Nebo jiné nemoci, která by pacientovi bránila absolvovat procedury, protože lázeňský pobyt musí být veden jako terapeutický celek. Nelze jej tedy nijak rozdělovat,“ upozorňuje prezident lázeňského svazu s tím, že není možné čerpat jen ubytování a stravu bez procedur, protože takový postup neakceptuje ten, kdo lázně platí, tedy zdravotní pojišťovna pacienta.

Předčasné ukončení lázeňského pobytu fungovalo i před covidem. Nejspíš ale nebylo tak časté, jako po rozšíření této nové infekce. Její příchod pro lázně v minulosti znamenal, že musely v případě pozitivního výsledku testu dohledávat kontakty nakaženého. Podle Eduarda Bláhy se ale toto nyní již nedělá.

Dočerpat lázeňský pobyt už nebude možné

Ačkoliv paní Janě zbýval do konce pobytu ještě týden, náhradu za dobu, o kterou kvůli covidu přišla, ji nejspíš nečeká. „Na náhradní termín nárok nemá. Pobyt je ukončený, čímž původní návrh pozbyl platnost,“ vysvětluje Eduard Bláha.

Pacientka ale může zkusit o lázně zažádat znovu. A to opět v původní délce 21 dnů. V takovém případě ji ale čeká standardní procedura jako u každé nové žádosti – lázně jí musí odsouhlasit ošetřující lékař, vypsat na ně návrh a ten musí projít schválením revizním lékařem zdravotní pojišťovny. Jenže k tomu nejspíš nedojde. Po operaci a při celé řadě diagnóz má pacient obecně nárok většinou pouze na jeden komplexně hrazený pobyt (pojišťovna hradí stravu, ubytování i procedury). Navíc paní Jana vyčerpala dvě třetiny původně předepsané péče. „Odhaduji, že v takovém případě jí asi nový návrh už nikdo nevystaví, protože není možné jej vystavit jen na pět zbývajících dnů,“ dodává Eduard Bláha.





Redakce Vitalia.cz požádala o vyjádření také největší tuzemskou zdravotní pojišťovnu. Na otázky k tomu, jaký je postup revizních lékařů v případě předčasného ukončení lázní kvůli covidu, Všeobecná zdravotní pojišťovna zatím neodpověděla.

Test s negativním výsledkem nepotřebujete

Paní Jana byla z postupu lázní velmi zaskočena, rozčarovaná a nakonec i naštvaná. Je totiž přesvědčená, že se covidem nakazila přímo v lázeňském zařízení. Zda tomu tak skutečně bylo, není možné s jistotou říci. Faktem ovšem je, že nástup do lázní není podmíněn negativním výsledkem testu na covid. „Vstupní test podmínkou není. Člověk, který nastoupí do lázní, nemusí nic prokazovat, podepíše jen čestné prohlášení,“ dodává Eduard Bláha.

Protože lázním nikdo podmínku vstupního testu nenařídil, takový test by jim neproplatily ani zdravotní pojišťovny. A nejen ten. „Podezření na covid se v lázních řeší antigenními testy, které pojišťovny nehradí, takže by je měl platit pacient. Myslím si ale, že toto nikdo neřeší a lázně test prostě udělají, i kdyby měl jít na jejich účet,“ upozorňuje Eduard Bláha.

Po pozitivním výsledku je pacientovi doporučeno, aby mu jeho praktik vypsal také elektronickou žádanku na PCR test. V takovém případě už test hrazený je. Nic to ale nemění na tom, že to už je lázeňský pobyt ukončen a výsledek případného později udělaného PCR testu na to nemá již žádný vliv.