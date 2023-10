Poslankyně a přednosta zaštítili alternativní kongres. Pořádá ho muž, který léčil rakovinou biotronikou

Zastánci alternativ na kongresu

Kongres se uskutečnil v polovině září v Praze a mezi metody zastoupené v jeho programu patřily čínská, komplementární nebo myoskelelární „medicína“, akupunktura, bylinkářství, aplikovaná „kineziologie“, ajurvéda, homeopatie nebo indická tradiční „věda“.

Alternativy mají společné to, že existují vedle běžné medicíny, neboli medicíny založené na důkazech (tzv. evidence-based medicine – EBM). A také to, že ti, kteří je používají, usilují o to, aby byly uznány jako její regulérní doplnění oficiální medicíny či její součást. „Společným cílem nás všech, kteří aktivně pracujeme v oblasti tradiční, komplementární a integrativní medicín, je přinést relevantní informace o této oblasti pro širokou veřejnost a otevřít také prostor pro dialog v odborných kruzích, tedy v oblasti medicíny založené na důkazech. Zdraví přece nezná hranic, hledejme proto, co nás spojuje,“ cituje Tomáše Pfeiffera tisková zpráva ke kongresu konaném v roce 2021.

Lékařská komora to ale vidí jinak: „Společným znakem ‚alternativních metod‘ je chybění spolehlivého důkazu o jejich účinnosti. Právě absence důkazů o účinnosti léčby je zásadním rozdílem mezi prostředky vědecké a alternativní medicíny.“

Příležitost pro šarlatány?

Alternativy ovšem mohou mít i odvrácenou podobu. Ta se ukazuje ve chvíli, kdy je jejich zastánci postaví nad medicínu a vedou pacienty k tomu, aby se vyhnuli běžné, lékaři doporučované léčbě a nahradili ji právě alternativou.

Z tohoto pohledu jsou kontroverzní dvě ženy přizvané Tomášem Pfeifferem do předsednictva kongresu, jež pomáhá s přípravou akce a šíření jeho myšlenek. Členové předsednictva také na kongresu většinou prezentují příspěvky.





První z nich je Anna Strunecká, spoluautorka populární a také hodně kritizované knihy Doba jedová. „To byl hit. Byl to první znatelný a silný výkřik odpůrců očkování – antivaxerů. Ti se potom sešikovali v covidové době,“ říká s odstupem času k publikaci předseda vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. „Její autorka je za nás jednoznačně dezinformátorkou podávající zavádějící informace, kterými mate veřejnost. A jsme rádi, že nikdo z naší odborné komunity s ní nepřišel do kontaktu,“ dodává lékař.

První díl Doby jedové napsala Anna Strunecká s toxikologem Jiřím Patočkou. Titul byl tak úspěšný, že se dočkal dalších tří pokračování. Kniha na fotografii je třetím titulem v pořadí, vyšla v roce 2013. Autor: Vitalia.cz/Hana Válková

Anna Strunecká vystudovala biologii a chemii a získala nejvyšší akademický titul profesor. V Době jedové poukázala například na obsah hliníku ve vakcínách. Lichý argument s hliníkem mimo jiné patří dodnes mezi důvody, proč povinné očkování odmítají i některé matky malých dětí. „Byla nakontaktovaná na různé chemiky, měla informace, jak je škodlivá ta či ona látka, a pak je přenášela na vakcíny. A dospěla k názoru, že pokud taková látka v očkování je, byť ve stopovém množství, tak je to smrt, jed, zabiják. Pro žádné ze svých tvrzení ale neměla solidní vědecké důkazy a ty neexistují dodnes,“ dodává vakcinolog.

Anna Strunecká se dnes věnuje přednáškové činnosti a své teorie po kritice nekoriguje, ani nijak výrazně nehájí. Výjimku udělala v roce 2017, kdy si přišla převzít anticenu Bludný balvan od Klubu skeptiků Sysifos. „Je třeba ocenit, že za posledních dvacet let klub Sisyfos zviditelnil množinu osobností, organizací a veřejných médií, které připravují podhoubí, aby mohlo dojít k emergenci nových myšlenek a prolomení paradigmatu současné vědy. Je mi ctí, že jsem byla do této skupiny zařazena a našla v ní nové přátele,“ řekla tehdy v projevu určeném členům Sysifa.

Kritice kvůli svým názorům čelí i jiná členka předsednictva – praktická lékařka Andrea Málková. V roce 2021 lidem na videu, zveřejněném a dodnes dohledatelném na internetu, doporučovala, aby tři dny nebyli v kontaktu s očkovaným a tři týdny nosili při setkání s ním respirátor, protože jim mohou ublížit spike proteiny z vakcíny, které se údajně šíří do okolí a kvůli nim hrozí těm, kteří se delší dobu zdržují s naočkovaným člověkem, krvácení z nosu, modřiny nebo kolaps.

Tvrzení lékařky označil projekt Manipulátoři.cz za lži. Jak vakcína funguje a jak si tělo se spike proteinem poradí v minulosti přehled­ně popsalo třeba Biologické centrum Akademie věd ČR. Teorii zastávanou praktickou lékařkou byste v tomto textu hledali marně.

Vitalia.cz lékařku oslovila e-mailem s tím, zda takový názor zastává i nyní, odpověď ale nedorazila.

O vyjádření redaktorka požádala také Tomáše Pfeiffera. Proč ženy do předsednictva přizval, neuvedl. Upozornil ale na pravidlo akce, které říká, že „pořadatel kongresu není odpovědný za jednotlivé prezentace“.

Také rozsáhlá činnost Tomáše Pfeiffera je čas od času podrobena kritice. Sysifos mu v roce 2007 rovněž udělil anticenu Bludný balvan s tvrzením, že spíše než člověkem s mimořádnými schopnosti mezi nebem a zemí je solidně vydělávajícím podnikatelem.

Kritika ale nedosahuje zdaleka takových rozměrů jako u Anny Strunecké. Je to dáno i tím, že samotný biotronik si hlídá, aby se proti medicíně nevymezoval a nenabádá k jejímu obcházení. Ostatně uvádí to i konci textu o údajném vyléčení ženy z rakoviny: „Biotronika neslouží v žádném případě jako náhrada medicínské léčby a nikdy neodvádí onkologického pacienta lékaři. Biotronika se vnímá jako možný budoucí doplněk klasické medicínské léčby. Cesta k tomuto stavu jistě ještě nějakou dobu potrvá. Je to věc dalšího dialogu.“

Záštita lékaře i političky

Přesto, že na kongresu pořádaném Tomášem Pfeifferem vystupují i lidé, kteří zpochybňují medicínské postupy, letos se dočkal poprvé záštity od lékaře. Převzal ji přednosta IKEM a poslanec Julius Špičák. Kromě něj kongres zaštítila poslankyně Margita Balaštíková a pravidelně mu uděluje dobrovzdání také Hlavní město Praha.

Vitalia.cz se na ně obrátil s dotazem, zda je vystupování některých účastníků Mezinárodního kongresu zdraví 2023 v souladu s jejich přesvědčením. Jak Margita Balaštíková, tak Julius Špičák uvedli, že práci Anny Strunecké či publikační činnost Tomáše Pfeiffera nijak zvlášť neznají. „Publikace zmíněných jsem neznal, v diskuzi, pokud jsem byl přítomen, se projevovali minimálně,“ napsal Vitalia.cz lékař.

„Nesondovala jsem, co kdo napsal nebo co kdo udělal, akci jsem podpořila, protože souzní s mým osobním přesvědčením,“ dodala poslankyně s tím, že má osobní zkušenosti s homeopatií, potížemi po očkování proti covidu, které lékaři nebyli schopni dle ní vyřešit, a za sebou také zklamání z práce některých lékařů v případě těhotenství její dcery i onemocnění rodičů. „Oba mí rodiče zemřeli na rakovinu, kdybych pana Pfeiffera znala dřív, mohli tady ještě být s námi,“ je přesvědčená politička. Ta vidí zásadní roli v tom, jak se stravujeme a jakou za své zdraví přijmeme osobní zodpovědnost. Kongres proto podporuje a chce být spojkou mezi politikou, lékaři a těmi, kteří alternativy praktikují.

Oba shodně uvádějí, že záštita ani činnost v předsednictvu nebyla nijak honorovaná. Stejně jako příspěvek, který Julius Špičák přednesl hned v úvodu akce.

Julius Špičák i Margita Balaštíková jsou poslanci za hnutí ANO. Jeho členkou je také další účastnice kongresu, speciální pedagožka Miloslava Rutová.

„Pan profesor Špičák zaštítil konferenci jako poslanec Parlamentu ČR, proto IKEM nepřísluší tuto záštitu jakkoli komentovat. IKEM záštity neuděluje a pokud některý z našich zaměstnanců spojí své jméno s jakoukoli akcí, kterou nepořádá IKEM, jedná se pouze o jeho vlastní aktivitu,“ uvádí mluvčí IKEM Markéta Šenkýřová.

Julius Špičák svou účast vysvětluje tím, že například čínská medicína stojí za pozornost. „Moje prezentace byla založena přísně na důkazech, troufám si říci, že vědu jednak dělám, jednak něco vím o tom, jak se dělá. Počet publikací o čínské medicíně v mém oboru – gastroenterologii, narůstá a řada výsledků je povzbudivých. Na druhou stranu proces implementace i kvalitní klinické studie naráží na řadu konkrétních i organizačních problémů. Takže senzaci bych ve své účasti nehledal a rozhodně odmítám implicitní nařčení za střetu zájmů,“ uvádí lékař, jenž vede v IKEM Kliniku hepatogastroenterologie.

Fakultní nemocnice Hradec Králové v minulosti zřídila pavilon vyhrazený čínské medicíně. Vznikl za ředitele Romana Prymuly. Ten se později stal ministrem a proslul tím, že se choval jinak, než jak sám nařizoval v covidových restrikcích. To ho nakonec stálo místo politické místo. Pavilon čínské medicíny v tichosti ukončil činnost v únoru 2020 s tím, že „legislativa neumožňuje další působení čínského specialisty“.





Podpora pražských radní

Záštitu udělenou nad kongresem webu Vitalia.cz potvrdil mluvčí Magistrátu hlavního města Prahy Vít Hofman s tím, že akce ji od hlavního města získal již potřetí. Sám magistrát ale záštitu neuděluje, musí ji převzít vždy některý z konkrétních politiků např. z rady.

„Kongres v roce 2023 navázal na již rozvinutou tradici, která započala první ročníkem dne 20. 6. 2020, pod záštitou dnes již bývalého člena pražského zastupitelstva a bývalého předsedy Výboru pro zdravotnictví Miloše Růžičky. Druhý ročník se uskutečnil ve dnech 11. až 13. 6. 2021 rovněž pod záštitou Miloše Růžičky,“ uvádí Vít Hofman. Miloš Růžička je v současné době obžalovaný kvůli údajnému manipulování sportovních dotací.

Podle Víta Hofmana v letošním roce záštitu Mezinárodnímu kongresu udělil radní pro oblast školství, sportu a volného času Antonín Klecanda. Na otázku, proč, mluvčí redaktorku odkázal přímo na politika. Ten na redaktorkou zaslaný email nereagoval.

Redakce Vitalia.cz oslovila také Tomáše Pfeiffera. Ten vyjádření poskytl, s jeho uveřejnění ovšem posléze nesouhlasil, protože jej redaktorka krátila. Vitalia.cz jeho rozhodnutí respektuje.