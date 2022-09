Nejíte lepek, abyste zhubli? Špatná volba, shodují se odborníci

Navzdory mnoha poměrně rozšířeným tvrzením a doporučením zatím nikdo neprokázal, že bezlepková strava snižuje riziko srdečních onemocnění anebo třeba diabetu 2. typu. Zabývala se tím například tato odborná práce (v angličtině – pozn. red.), která sice mírnou souvislost s rozvojem cukrovky našla, ale není významná a zatím byla potvrzena pouze u zvířat. Navíc by šlo pouze o jeden z mnoha faktorů – nedá se říct, že kdo vynechá lepek, nedostane cukrovku . Nebo že může počítat s hubnutím bez námahy.

Kde všude může být lepek?

Bezlepková dieta vyřazuje všechny potraviny obsahující lepek nebo produkty jím kontaminované. Mezi hlavní zdroje lepku patří zrna jako pšenice, žito, ječmen nebo třeba kontaminovaný oves.

Proto se jedinci, kteří trpí celiakií nebo citlivostí na lepek, musí vyhnout mnoha běžným potravinám, a to včetně těstovin, nudlí, chleba a dalšího pečiva, snídaňových cereálií či piva.





Lepek se také vyskytuje třeba v omáčkách a kořeních. A co víc, výrobci potravin ho někdy používají jako přídatnou látku. Lepek dodává pečivu strukturu, texturu, vůni a chuť. Ve snaze o napodobení těchto účinků může být mnoho bezlepkových produktů obohaceno o méně zdravé ingredience.

V čem tkví riziko bezlepkové diety?

Je třeba například přidat více tuku, cukru a dalších přísad, aby jídlo bylo dobré a mělo takové vlastnosti, jako kdyby v něm byl lepek. Tím, že je produkt bezlepkový, se tedy automaticky nestává zdravějším.

Může to být právě naopak. Podle lékařů může bezlepková strava vést k potenciálnímu nedostatku živin. Dieta podle nich způsobuje nižší příjem vitamínů skupiny B, vlákniny, kyseliny listové, vápníku i železa, které se nacházejí v uhlohydrátech.

Lidem, kteří nejedí lepek, může kromě bílkovin chybět také hořčík, draslík, vitamín E a sodík. Pokud tedy netrpíte celiakií nebo citlivostí na lepek, není zdravé ho vynechávat ze stravy.

Může to být škodlivé pro zdraví vašich střev a jde o zbytečné dietní omezení. Každý, kdo má celiakii, by si přál, aby mohl znovu jíst lepek. Jeho vyloučení z jídelníčku způsobuje všemožné druhy problémů, nechali se slyšet vědci v jedné ze studií.

Pokud zmiňují kromě jiných možných negativních vlivů také možnost poškození zdraví střev, pak minimálně to je třeba brát jako vážné varování. Podle moderních výzkumů jsou totiž právě zdravá střeva klíčem k celkovému zdraví organismu a dobře fungujícímu imunitnímu systému.

Jídlo bez lepku ke zhubnutí nevede

Vzhledem k tomu, že bezlepkové alternativy jsou poměrně drahé, typická bezlepková dieta se skládá hlavně z přirozeně bezlepkových potravin, jako je ovoce, zelenina a bezlepková zrna, tedy třeba hnědá rýže, quinoa nebo proso.

Odstranění potravin, které mají vysoký obsah jednoduchých sacharidů, a jejich výměna za minimálně zpracované potraviny může skutečně podpořit hubnutí a pocit celkové pohody.

Nejsou však žádné důkazy o tom, že lepek sám o sobě přispívá k přírůstku hmotnosti nebo že naopak jeho vyřazení ze stravy podporuje hubnutí jakýmkoliv způsobem. Je to jednoduché. Když se někdo vyhýbá lepku, omezuje tak obvykle příjem sacharidů a to vede ke ztrátě hmotnosti. Není to tedy lepek, ale restriktivní dietní opatření, která vyvolají úbytek váhy.

Bez lepku můžete naopak přibrat

A pozor, někdy však může naopak dojít při bezlepkové dietě k tomu, že váha začne stoupat, místo aby klesala. Hrozí to třeba tehdy, pokud jsou výrobky obsahující lepek nahrazeny vysoce zpracovanými bezlepkovými potravinami, jako jsou třeba energetické tyčinky.

Mnoho bezlepkových potravin má také vyšší obsah kalorií než ty, které lepek obsahují. Přidané cukry a tuky mohou mít negativní vliv na hmotnost a vznik chorob souvisejících s nadváhou či obezitou, jako jsou cukrovka a kardiovaskulární onemocnění. Navíc výzkum naznačuje, že strava s vysokým obsahem lepku může být prospěšná při snižování hladiny triglyceridů v krvi.

Onemocnění spojená s nesnášenlivostí lepku 1. Celiakie Celiakie je celoživotní autoimunitní onemocnění způsobené nesnášenlivostí lepku. Může se projevit kdykoli během života. Lepek u celiaků způsobuje zánět tenkého střeva, který po čase snižuje schopnost střeva trávit a vstřebávat potřebné živiny. Mezi příznaky patří průjem, zácpa, nadýmání, bolesti břicha, nevolnost a zvracení, ale také třeba únava, hubnutí, bolest hlavy, afty či chudokrevnost, a dokonce i problémy s klouby či celkovou motorikou. Příznaky nastupují velmi pomalu, měsíce až roky. 2. Alergie na lepek, alergie na pšenici Projevuje se velmi krátce po požití lepku – v rámci několika minut až hodin. Nejde o autoimunitní reakci s následným poškozením sliznice tenkého střeva, ale o přehnanou reakci imunitního systému na jinak běžnou látku (alergen), v tomto případě lepek. Mezi hlavní příznaky patří otok, svědění a podráždění v ústech a v jejich okolí, škrábání v krku, kopřivka, vyrážka, bolest hlavy, ztížené dýchání, zažívací potíže, výjimečně anafylaktický šok. Příznaky nastupují velmi rychle, v řádu minut, nejvýše hodin.

