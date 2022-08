Střevní mikrobiom má velký vliv na lidské zdraví. Jak ho udržet v dobré kondici?

Stále více výzkumů naznačuje, že zdraví střev ovlivňuje mnohem větší část lidského těla než jen trávicí systém. Hraje významnou roli v celkovém zdravotním stavu člověka, od pokožky až po hladinu energie.

Střeva jsou plná rozmanitých mikroorganismů. Je důležité udržovat tento střevní mikrobiom zdravý a funkční nejenom kvůli předcházení zažívacím problémům, ale také pro udržení imunitního systému v dobré kondici. Co se pro to dá udělat?

Čím rozmanitější je spektrum střevních bakterií, tím lépe jsou schopné trávit různé druhy potravin a bojovat proti nemocem. Člověk má v trávicím traktu asi 300 až 500 druhů bakterií, které jsou základem celkového zdraví organismu. Právě na nich záleží, jak bude fungovat trávení potravin i jaká bude absorpce živin a hladina energie.

K pestrému osídlení trávicího traktu vede různorodá strava, obsahující co nejširší škálu potravin. Pokud je jídelníček chudý na vlákninu, ale bohatý na tuky a cukry, anebo je omezený na každodenní konzumaci stejných potravin, střevní mikrobiom nebude příliš rozmanitý. Pro některé lidi je proto dobré užívat probiotika. Ta jsou tvořena bakteriemi, které mohou ve střevní mikroflóře scházet následkem špatného zdraví, omezeného jídelníčku nebo nezdravého životního stylu a pomáhají obnovit správný střevní mikrobiom.

Nicméně ne pro každého má užívání probiotik stejné výhody, záleží rovněž na složení i kvalitě daného produktu. Pokud se pro ně přece jenom rozhodnete, pak se poraďte s lékařem, zda jsou probiotika pro vás vhodná. Nebývají doporučována například u některých pacientů s narušeným imunitním systémem a také třeba při určitých onemocněních zažívacího traktu.

Potrvá několik týdnů, než probiotika začnou účinkovat. Pokud ani po měsíci nepocítíte změnu k lepšímu, zkuste si zakoupit produkt s odlišným složením, obsahující jiné kmeny bakterií. Užívání probiotik také může způsobit nadýmání i změny stolice, to vše jsou však obvykle náznaky, že vybraný produkt správně funguje. Odborníci nicméně radí zaměřit se spíše na konzumaci většího množství a širší škály prebiotických potravin.

Právě to je vynikajícím způsobem, jak podpořit správné složení střevní mikroflóry. Prebiotika jsou nestravitelné složky potravy, pocházející z určitých typů sacharidů (většinou vlákniny), a slouží jako výživa pro „dobré“ mikroorganismy, jejichž populace tak roste na úkor „špatných“ mikroorganismů. Je proto doporučováno konzumovat prebiotické potraviny jako součást vyvážené stravy.

Jde například o česnek, cibuli, oves, chřest, luštěniny, ořechy nebo semena. Některé studie navíc naznačují, že prebiotika mohou předcházet mnohým zdravotním problémům snížením hladiny inzulinu, triglyceridů a cholesterolu.

V souvislosti se zdravím střev a trávicího traktu se hodně hovoří o fermentovaných potravinách, tedy takových, které prošly procesem kvašení. Fermentované potraviny, jako jsou zakysané mléčné výrobky, kvašená zelenina nebo třeba kváskové pečivo, mohou prospět střevnímu mikrobiomu tím, že povzbudí jeho správnou funkci snížením množství patogenních mikroorganismů a podporou růstu prospěšných bakterií.

Na rozmanitosti střevního mikrobiomu a jeho celkovém stavu se negativně podepisuje léčba antibiotiky, která nedokážou rozpoznat rozdíl mezi „dobrými“ a „špatnými“ bakteriemi a mohou zdecimovat ve střevech populace těch mikroorganismů, které se pozitivním způsobem podílejí na celkově příznivém zdravotním stavu.

Užívání těchto léků je často nevyhnutelné, ale protože jejich použití může snížit druhovou rozmanitost bakterií, změnit metabolickou aktivitu a podpořit růst mikroorganismů rezistentních na antibiotika, je dobré takto negativně ovlivněnou bakteriální rovnováhu ve střevech obnovit pomocí vyvážené stravy a konzumace výše uvedených druhů potravin. A nutné je také obrnit se trpělivostí: podle výzkumů trvá až půl roku, než se střevní mikroflóra zotaví z vlivu antibiotik.

Střevům a jejich zdraví neprospívá ani konzumace alkoholu, stres a přehnaná čistota, tedy úzkostlivá dezinfekce těla i bytu. Je vhodné omezit konzumaci průmyslově upravených potravin a přísun cukrů, zejména bílého, a zařadit do svého každodenního programu rovněž zdravou fyzickou aktivitu.

