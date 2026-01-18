Udělejte si pořádné americké lívance neboli pancakes. Slaninu můžete klidně vynechat

Tyto měkké a nadýchané placičky se obvykle servírují s kouskem másla a štědrou dávkou javorového sirupu, někdy doplněné sázeným vejcem a opečenou slaninou. Klidně si je ale udělejte nasladko – výborné jsou s čerstvým ovocem a jemně našlehaným tvarohem.
Suroviny:
- hladká mouka 135 g
- kypřicí prášek do pečiva 1 lžička
- jemný krupicový cukr 2 lžíce
- plnotučné mléko 130 ml
- vejce (velké, lehce rozšlehané) 1 ks
- máslo (rozpuštěné a vychladlé) 2 lžíce
- přepuštěné máslo na smažení
- sůl 1/2 lžičky
Postup:
- Do větší mísy prosejte mouku spolu s kypřicím práškem a solí a vmíchejte cukr. V samostatné misce smíchejte vejce s mlékem a poté přidejte vychladlé rozpuštěné máslo.
- Tekuté ingredience vlijte k suchým a lehce je spojte metličkou nebo vidličkou, aby vzniklo hladké těsto. Nechte ho krátce odpočinout.
- Na středním ohni rozehřejte nepřilnavou pánev, potřete ji přepuštěným máslem a naběračkou nalijte těsto. Jakmile se na povrchu začnou objevovat bubliny, lívanec otočte a dosmažte dozlatova z druhé strany.
- Stejným způsobem připravte i zbývající těsto. Hotové lívance lze udržovat v teple v lehce vyhřáté troubě, nejchutnější jsou ale čerstvé přímo z pánve.
- Podávejte je horké, s kouskem másla, které se nechá rozpustit, a přelité javorovým sirupem. Podle chuti můžete přidat i čerstvé ovoce.
Do těsta lze vmíchat hrst čerstvých borůvek. Část hladké mouky (asi třetinu) můžete nahradit špaldovou, chuť zvýrazní i malé množství mleté skořice.Usmažené lívance je možné zamrazit, oddělené pečicím papírem. Před podáváním je stačí rozmrazit a ohřát v mikrovlnné troubě.