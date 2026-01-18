Vitalia.cz  »  Jídlo  »  Co jíst  »  Udělejte si pořádné americké lívance neboli pancakes. Slaninu můžete klidně vynechat

Udělejte si pořádné americké lívance neboli pancakes. Slaninu můžete klidně vynechat

Redakce
Dnes
Americké lívance neboli pancakess
Autor: Shutterstock
Určitě už jste je někdy viděli třeba v nějakém filmu. Možná jste je i ochutnali. Americké lívance neboli pancakes si díky videonávodu můžete udělat i doma.

Tyto měkké a nadýchané placičky se obvykle servírují s kouskem másla a štědrou dávkou javorového sirupu, někdy doplněné sázeným vejcem a opečenou slaninou. Klidně si je ale udělejte nasladko – výborné jsou s čerstvým ovocem a jemně našlehaným tvarohem.

Suroviny:

  • hladká mouka 135 g
  • kypřicí prášek do pečiva 1 lžička
  • jemný krupicový cukr 2 lžíce
  • plnotučné mléko 130 ml
  • vejce (velké, lehce rozšlehané) 1 ks
  • máslo (rozpuštěné a vychladlé) 2 lžíce
  • přepuštěné máslo na smažení
  • sůl 1/2 lžičky

Postup:

  1. Do větší mísy prosejte mouku spolu s kypřicím práškem a solí a vmíchejte cukr. V samostatné misce smíchejte vejce s mlékem a poté přidejte vychladlé rozpuštěné máslo.
  2. Tekuté ingredience vlijte k suchým a lehce je spojte metličkou nebo vidličkou, aby vzniklo hladké těsto. Nechte ho krátce odpočinout.
  3. Na středním ohni rozehřejte nepřilnavou pánev, potřete ji přepuštěným máslem a naběračkou nalijte těsto. Jakmile se na povrchu začnou objevovat bubliny, lívanec otočte a dosmažte dozlatova z druhé strany.
  4. Stejným způsobem připravte i zbývající těsto. Hotové lívance lze udržovat v teple v lehce vyhřáté troubě, nejchutnější jsou ale čerstvé přímo z pánve.
  5. Podávejte je horké, s kouskem másla, které se nechá rozpustit, a přelité javorovým sirupem. Podle chuti můžete přidat i čerstvé ovoce.

Do těsta lze vmíchat hrst čerstvých borůvek. Část hladké mouky (asi třetinu) můžete nahradit špaldovou, chuť zvýrazní i malé množství mleté skořice.Usmažené lívance je možné zamrazit, oddělené pečicím papírem. Před podáváním je stačí rozmrazit a ohřát v mikrovlnné troubě.

Miletínské modlitbičky, hořické trubičky, olomoucké tvarůžky. Co víte o tradičních českých pochoutkách?

Možná jste je někdy ochutnali, možná je znáte jen podle názvu. Řeč je o tradičních českých potravinách a nápojích. Udělejte si test toho, co všechno o nich víte.
Autor článku

Redakce

