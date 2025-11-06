Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Nemoci a úrazy  »  Než si dáte čokoládu, pořádně si vyčistěte zuby, radí dentální hygienistka

Než si dáte čokoládu, pořádně si vyčistěte zuby, radí dentální hygienistka

Anna Dvořáková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Dentální hygienistka Petra Křížová
Autor: Jan Vaca
Čistit zuby bychom si měli alespoň ráno a večer. Spíš ale častěji, kdykoliv cítíme, že nejsou čisté. Stačí nám k tomu vlastně jen kartáček, pasta a něco na mezizubní prostory. A správná technika. Nejlépe krouživé pohyby, které se učíme už od dětství. Není pravda, že bychom si zuby přílišným čištěním poškodili, spíš jim uškodíme, když je čistit nebudeme, říká dentální hygienistka Petra Křížová v podcastu 120 na 80.

„Slyšela jsem mnoho teorií, že si poškozujeme zuby, když je moc čistíme. Já si myslím, že si lidé poškozují zuby naopak tím, že si je nečistí. Pak tam zůstává nečistota, pak poškozujeme dásně, vzniká tam zánět, může vznikat kaz, demineralizace… To nechceme. Takže proč bych si nemohla vzít kartáček? Nebudu s ním v puse šmrdlat půl hodiny, potřebuji jen odstranit tu svíčkovou nebo bramboračku a mít dobrý pocit v ústech,“ shrnula Petra Křížová, odborná garantka praxí dentální hygieny studentů 3. LF UK a dentální hygienistka ze stomatologie Budějovická.

Podcast si můžete pustit přímo zde:

Než si dáte čokoládu, pořádně si vyčistěte zuby, radí dentální hygienistka
Než si dáte čokoládu, pořádně si vyčistěte zuby, radí dentální hygienistka
0:00/

Už děti se učí čistit zuby krouživým pohybem. „Krouživá metoda je nejjednodušší. Učíme ji už malé děti, kdy přečišťujeme zuby velkými kroužky. A čím jsme starší, větší, šikovnější, kroužky zmenšujeme a zaměřujeme se jenom na jeden zub. Nakonec je to taková až vibrace zaměřená na jeden zub. Potom, když stárneme, už nejsme tak šikovní a jsme rádi, že naučená matrika zůstává,“ uvedla Křížová.

Čistěte před sladkým jídlem

Zuby bychom si podle ní měli čistit kdykoliv potřebujeme, nejen ráno a večer. Úplně nejlépe ale třeba i před tím, než budeme jíst sladké. „Před sladkým si vyčistím zuby, dám si na ně pastu s fluoridem a on nám vytvoří takovou impregnaci. Takže potom, když budu jíst, se to sladké nedostane k zubu a nebude mi ho poškozovat. Když něco bude naleptávat, nebo když něco bude škodit, tak tu impregnaci,“ přiblížila.

Outstream Placeholder

Doma bychom měli všichni mít ideálně víc kartáčků, například s různě tvrdými vlákny, pastu s fluoridem a nějakou pomůcku na čištění mezizubních prostor, ať už zubní nit, nebo mezizubní kartáček. S jeho velikostí poradí dentální hygienistka nebo lékař. Všechno ostatní je vlastně nadstavba, nicméně je potřeba s těmito pomůckami umět správně pracovat.

Maminko, tatínku, dočisti mi pusinku. Do kdy musíte dětem pomáhat s čištěním zubů a proč Přečtěte si také:

Maminko, tatínku, dočisti mi pusinku. Do kdy musíte dětem pomáhat s čištěním zubů a proč

Jednou za půl roku až rok bychom měli navštěvovat dentální hygienistku. Jak by taková návštěva měla vypadat, jak poznat kvalitní a proč by se lidé neměli návštěvy bát? Nejen o tom hovořila dentální hygienistka Petra Křížová v podcastu 120 na 80.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Anna Dvořáková

Redaktorka serveru Vitalia.cz. Zaměřuje se především na zdravý životní styl, pohyb a zdraví dětí. Mimo novinařinu pracuje také jako lektorka pohybových kurzů pro děti a rodiče.

Témata:

Anketa

Máte rádi jídlo z IKEA?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Poznejte česká města podle leteckých fotek. Takhle vypadají seshora
1/18 otázek
Spustit kvíz

Související články

Dále u nás najdete

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Když velkoobchodní e-shop překonává běžné portály

Vrátil se trojský kůň vydávající se za nástroj pro Windows

Děti šíří chřipku více než dospělí. Ochránit je lze i vakcínou do nosu

Poctivost v kádích a příroda v hlavní roli: tak vzniká balsamico

Google má první kvantový algoritmus s praktickým použitím

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Část praktiků neočkuje. Co mohou pacienti dělat?

Poznejte česká města podle leteckých fotek

Nanoroboti z Ostravy mají letět do vesmíru

Nová vláda a povolenky: Zastavit, omezit, nebo platit pokuty?

Spoření v listopadu: Kam bezpečně s penězi?

JMHZ spustí od příštího roku nové registry zaměstnanců

Pečené čevabčiči s bramborami z jednoho pekáče

Český Mews se rozrůstá, kupuje americký DataChat

Lidé e-maily skoro nečtou, většinu jich dnes otevírají boti

Nový model ochrany dat: odpovídá na poptávku po odolnosti

Podzimní Computertrends 11/2025 právě vyšel. Co tam najdete?

Jak AI mění podobu IT infrastruktury: reálné zkušenosti

Přelepení znaku EU na registrační značce není přestupek

Najdete na Vitalia.cz

PODCAST: Nutriční terapeutka vysvětluje, kolik jíst příloh
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).