Než si dáte čokoládu, pořádně si vyčistěte zuby, radí dentální hygienistka

„Slyšela jsem mnoho teorií, že si poškozujeme zuby, když je moc čistíme. Já si myslím, že si lidé poškozují zuby naopak tím, že si je nečistí. Pak tam zůstává nečistota, pak poškozujeme dásně, vzniká tam zánět, může vznikat kaz, demineralizace… To nechceme. Takže proč bych si nemohla vzít kartáček? Nebudu s ním v puse šmrdlat půl hodiny, potřebuji jen odstranit tu svíčkovou nebo bramboračku a mít dobrý pocit v ústech,“ shrnula Petra Křížová, odborná garantka praxí dentální hygieny studentů 3. LF UK a dentální hygienistka ze stomatologie Budějovická.
Už děti se učí čistit zuby krouživým pohybem. „Krouživá metoda je nejjednodušší. Učíme ji už malé děti, kdy přečišťujeme zuby velkými kroužky. A čím jsme starší, větší, šikovnější, kroužky zmenšujeme a zaměřujeme se jenom na jeden zub. Nakonec je to taková až vibrace zaměřená na jeden zub. Potom, když stárneme, už nejsme tak šikovní a jsme rádi, že naučená matrika zůstává,“ uvedla Křížová.
Čistěte před sladkým jídlem
Zuby bychom si podle ní měli čistit kdykoliv potřebujeme, nejen ráno a večer. Úplně nejlépe ale třeba i před tím, než budeme jíst sladké. „Před sladkým si vyčistím zuby, dám si na ně pastu s fluoridem a on nám vytvoří takovou impregnaci. Takže potom, když budu jíst, se to sladké nedostane k zubu a nebude mi ho poškozovat. Když něco bude naleptávat, nebo když něco bude škodit, tak tu impregnaci,“ přiblížila.
Doma bychom měli všichni mít ideálně víc kartáčků, například s různě tvrdými vlákny, pastu s fluoridem a nějakou pomůcku na čištění mezizubních prostor, ať už zubní nit, nebo mezizubní kartáček. S jeho velikostí poradí dentální hygienistka nebo lékař. Všechno ostatní je vlastně nadstavba, nicméně je potřeba s těmito pomůckami umět správně pracovat.
