Přichází generace bez osmiček. Lidem přestávají růst zuby moudrosti, k ničemu nejsou

Počet lidí, kteří nemusejí kvůli jejich absenci problémy se zuby moudrosti řešit, roste. Velké části mladé generace už osmičky vůbec nerostou. „Dříve byly třetí stoličky zcela funkční součástí chrupu a pomáhaly ve žvýkání tuhé nevařené potravy. Dnes tuto funkci plní velmi výjimečně a zůstávají často neprořezány, schovány v kosti a dásni po celou dobu života, případně nejsou ani založeny. Evolučně se lidstvu zmenšují čelisti, žvýkací aparát postupně degraduje, a to hlavně z důvodu postupného přechodu na měkčí potravu. Proto se u mladších ročníků zárodky třetích stoliček často ani nevytvoří,“ popisuje Jakub Hladík, zubní lékař centra stomatologie The Clinic.
Co se dozvíte v článku
Osmičky nemají v ústech dost místa
Lidé, kteří třetí stoličky mají, z nich příliš nadšení nejsou. Se zuby moudrosti se pojí řada bolestivých komplikací. Až 40 procentům lidí se osmičky neprořezají úplně.
„Zárodek osmiček se tvoří už okolo sedmého roku dítěte. Jejich následný vývoj je ale velmi individuální a trvá roky. Zpravidla se prořezávají až úderem dospělosti, což je právě zdrojem problém,“ dodává stomatolog.
V čelistech většiny dospělých lidí už v té době totiž není dostatek místa pro zařazení zubů. To má často za následek jen částečné prořezání zubu. Osmičky se pak velmi těsně natlačí na druhé stoličky, čímž vznikají místa, která se nedají pořádně vyčistit. Mezi částí prořezaného zubu a dásní se usazuje jídlo, plak a bakterie, které vedou ke vzniku zánětu okolní dásně i kosti, otoku a nepříjemné bolesti.
„Další komplikací je zvýšená kazivost těchto zubů, protože se nacházejí v těžce čistitelných místech. Výjimečně mohou okolo zárodku zubů vznikat cysty,“ dodává zubař.
Hlavní je odhalit problém včas
Bolestivým problémům se zuby moudrosti však lze předcházet. Nejlepší prevencí komplikací spojených s růstem zubů moudrosti jsou podle Hladíka preventivní prohlídky u zubního lékaře se zhotovením rentgenového snímku. Podle něj je zubař schopen včas rozeznat možné komplikace při jejich růstu a prořezávání. Může doporučit vytažení zubu moudrosti ještě předtím, než mohou komplikace vůbec nastat.
Pokud se třetí stoličky začnou prořezávat, nemusí to automaticky znamenat, že jejich majitele čekají bolestivé komplikace a následné vytržení zubu. Některým lidem totiž mohou osmičky zůstat do konce života.
Kdy je dobré zuby nechat?
„Obecně platí, že pokud jsou třetí stoličky kompletně prořezané, plní svou žvýkací funkci a pacient je dokáže správně vyčistit, má smysl tyto zuby ponechat. Je ale důležité mít na paměti, že i „bezproblémová“ osmička může časem způsobit potíže, proto jsou velmi důležité pravidelné návštěvy zubaře a odhalení případného problému včas,“ říká stomatolog.
„Dalším důvodem pro ponechání osmiček může být také komplikovaný vztah k okolním anatomickým strukturám a možnost jejich poškození při odstraňování. V ostatních případech je ale většinou vhodné zuby odstranit,“ dodává.
Jak se tahá osmička
Vytržení osmiček vzbuzuje u pacientů velký respekt a obavy. Ve většině případů ale zdaleka nejde o tak komplikovaný zákrok, jak si pacienti představují. Vytažení zubu probíhá vždy v lokální anestezii. Možná je také analgosedace nebo i celková anestezie, kdy si pacient neodnáší žádnou negativní zkušenost a je možné vytáhnout i více zubů najednou.
Samotné ošetření je tedy bezbolestné, doprovázené pouze lehkým tlakem způsobeným nástroji při vytahování zubu. Jak dlouho zákrok trvá, je různé. Záleží na tom, jak moc je zub prořezaný a jak je v čelisti umístěný. Když jde všechno dobře, může vytažení trvat i jen pár sekund.
„Mezi skvělé moderní technologie při vytahování zubů patří ošetření rány takzvaným PRF, tedy krevním koncentrátem získaným z krve pacienta, který je bohatý na látky a buňky urychlující hojení a snižující riziko zánětu. Po vytažení zubu může být rána ošetřena kolagenní vložkou a sešita pro lepší hojení,“ popisuje Jakub Hladík.
Dodržujte klidový režim, nevyplachujte
Po vytržení zubu moudrosti je dobré dodržovat několik dní speciální režim. Už za pár dní je ale většina pacientů schopna normálně fungovat bez bolesti a jiných komplikací.
„Po odstranění třetích stoliček je dobré do místa rány vůbec nezasahovat, vyhýbat se mu při čištění okolních zubů a místo nevyplachovat. Snažit se jíst a pít na druhé straně dutiny ústní. Pacient by se měl v prvních dnech hojení také vyhnout náročným aktivitám. Tlak v hlavě a zvýšený krevní oběh by mohly způsobit krvácení nebo zkomplikovat průběh hojení. Prvních 24 hodin po extrakci osmičky je vhodné přikládat studené obklady, které sníží možnost vzniku otoku, případně užít léky proti bolesti,“ uzavírá stomatolog Hladík.