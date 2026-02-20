Vitalia.cz  »  Rodina  »  Děti a výchova  »  Dočišťujte dětem zuby klidně i v deseti letech, radí zubařka

Dočišťujte dětem zuby klidně i v deseti letech, radí zubařka

Anna Dvořáková
Dnes
Adéla Ondřejová z kliniky Dental Office H33
Adéla Ondřejová z kliniky Dental Office H33
I když dětem první zuby po pár letech vypadají, neznamená to, že by se neměly důkladně čistit. Jak na to? Podle zubařky Adély Ondřejové je nutné to dělat od prvního zoubku, a rovnou měkkým zubním kartáčkem. Všemožné pomůcky, které jsou také k dostání, klasický kartáček totiž nikdy nenahradí, řekla v podcastu 120 na 80.

Zubní lékařka Adéla Ondřejová z kliniky Dental Office H33 v podcastu 120 na 80 mluvila o tom, jak se starat o dětské zoubky. Není to vlastně žádná věda. Hlavní je péči nepodcenit, protože to, že mléčný chrup po pár letech vypadá, neznamená, že není potřeba se o něj starat. Základem zdravých zubů je dokonale vyčištěný chrup, důkladně odstraněný zubní plak ze všech plošek zubu.

Čistit zuby bychom dětem měli už od chvíle, kdy vyroste ten první. „U malých miminek, kterým je čistí rodiče, je ideální si děti položit na klín, abychom jim do pusy koukali svrchu a hezky tam viděli. Někdo dokonce čistí s čelovkou. A poté krouživými pohyby vyčistit zub po zubu, všechny plošky, a na závěr, pokud už se zoubky dotýkají, zařadit i nějaké mezizubní pomůcky,“ popsala doktorka Ondřejová.

Celý podcast si můžete pustit zde:

0:00/

Místo všemožných pomůcek, které se prodávají k čištění zoubků miminek, doporučuje pořídit prostě jen klasický kartáček. Nebo ještě lépe ten jednosvazkový, kterým se k jednotlivým zubům dostanete nejlépe. „Prsťáčky bývají gumové nebo z podobných materiálů, a to zuby dostatečně mechanicky neočistí. Lepší jsou prostě kartáčky s měkkými štětinkami.“

Jakmile dítě projeví zájem, klidně mu kartáček taky dejte do ruky. Postupně si tak bude zkoušet chrup čistit i samo. Neznamená to ale, že tím práce rodičů končí. „Záleží na manuální zručnosti toho kterého dítěte, ale obecně jsou děti schopné si zuby poctivě čistit až kolem osmého nebo desátého roku věku. Do té doby je potřeba jim zuby dočišťovat,“ upozornila zubařka.

Jak je to s používáním zubní pasty nebo ústní vody? A kdy se poprvé vydat k zubaři? I o tom mluvila zubní lékařka Adéla Ondřejová v podcastu 120 na 80.

Autor článku

Anna Dvořáková

Redaktorka serveru Vitalia.cz. Zaměřuje se především na zdravý životní styl, pohyb a zdraví dětí. Mimo novinařinu pracuje také jako lektorka pohybových kurzů pro děti a rodiče.

