Vyšetření krvácení do stolice jako prevence rakoviny nestačí. Je potřeba i koloskopie

Rakovinou kolorekta v Česku každoročně onemocní sedm tisíc lidí a zhruba tři tisíce s touto nemocí zemřou. Jde přitom o chorobu, kterou lékaři umí velmi dobře podchytit v rámci prevence, dá-li jim člověk šanci. Roli v tom má zejména koloskopie, při které endoskopista nejen střevo prohlédne, ale odstraní z jeho stěny také polypy, z nichž se časem může vyvinout nádor.

Několikadenní příprava na endoskopii ovšem je trochu nepříjemná (co obnáší, čtěte zde) a i samotné vyšetření přes řitní otvor je navýsost intimní. Takže řada z těch, kdo mají preventivní vyšetření tlustého střeva zdarma (a to jsou všichni od 50 let výše), na koloskopii nedorazí.

Prevence se účastní jen kolem 50 procent pacientů, a to je pozitivní náhled. Kdybych byl exaktní, tak je to jen 35 procent v cílové skupině 50+. V důsledku toho máme 40 procent nádorů zachycených ve třetím a čtvrtém stadiu, říká Ladislav Dušek, jenž vede ústav zdravotnických statistik. Mluví o lidech, kteří na prevenci nešli a k lékaři je přivedly až později potíže související s pokročilejším onemocněním.

Někteří nad prevencí zcela mávnou rukou, jiní si zajdou aspoň k praktickému lékaři kvůli vyšetření takzvaného okultního krvácení do stolice. Okultní znamená, že toto krvácení není viditelné pouhým okem, proto je nutný chemický test. Vyšetření se provádí s pomocí testu známého pod zkratkou TOKS.





Komu je určena prevence a jak často se na ni chodí Prevenci rakoviny kolorekta zdravotní pojišťovny hradí lidem od 50 let výše. Koloskopie se v rámci screeningu provádí jednou za deset let. Vyšetření okultního krvácení do stolice je častější. Jak moc, záleží na věku: V období mezi 50. a 54. rokem života je doporučeno provádět test na okultní krvácení do stolice každoročně .

je doporučeno provádět test na okultní krvácení do stolice . Od 55 let výše pak ve dvouletém intervalu. Zdroj: kolorektum.cz

V čem spočívá úskalí TOKS

Vyšetření malého vzorku stolice, který si navíc pacient odebere doma sám, je zcela jistě příjemnější než koloskopie. Myšlenka, že takto se koloskopii vyhnete, je ale zcestná. TOKS totiž nikdy nedá lékaři tak přesné informace o vašem zdraví, jako to udělá endoskopické vyšetření střeva a konečníku.

Test ze stolice má řadu falešně pozitivních, ale, bohužel, i falešně negativních výsledků. Proto se z dřívější propagace testu ustupuje a jako prevence se nyní doporučuje koloskopie, vysvětluje primář Onkologické kliniky FN Motol Zdeněk Linke.

Ostatně na webu screeningu se uvádí, že TOKS sám o sobě nestačí ke stanovení definitivní diagnózy .

Je to test založený na krvácení, jenže to při onkologické nemoci nastává nepravidelně. Sliznice v oblasti nádoru je křehká a může krvácet, ale není to nic, co by bylo možné zachytit na denní bázi. Pacienti mají období, kdy se objeví krev ve stolici, pak ale typicky nastává to, kdy dny, týdny, ale i měsíce ve stolici žádná krev není, dodává onkolog Stanislav Batko.

Test ze stolice přirovnává k fotopasti, jež zachytí jeden konkrétní okamžik. Pokud zrovna v době testu krev ve stolici není, může lékař i pacient automaticky vycházet z toho, že je tomu tak i v jiné dny. Jenže to může být omyl, který může pacienta stát zdraví. Pokud se totiž na rakovinu, a to třeba i na základě falešného ukolébání výsledků testování stolice, přijde pozdě, bývá nevyléčitelná. Při metastázách se pak hraje už jen o prodloužení života pacienta.

Obě metody do ordinací patří

Aby ale nedošlo k mýlce, testování stolice na okultní krvácení lékaři zcela nezavrhují. Berou jej ovšem jen jako doplněk ke koloskopii, nikoliv jako vyšetření, na kterém by prevence měla být postavena. Screening je konstruovaný tak, že se obě metody doplňují, upozorňuje onkolog v narážce na to, že ani jedno vyšetření byl lidé po padesátce neměli ignorovat.

Test má dle lékaře podobnou, ne-li stejnou schopnost zachytit nádor jako koloskopie. Čím pokročilejší, tím výsledky testu budou zřetelnější. V čem ale selhává, je detekce takzvaných přednádorových lézí (poškození). Pokud budete mít ve střevě polypy, sliznice nebude tak křehká, aby krvácela, a je tedy velká pravděpodobnost, že test vyjde negativní, což může být důvodem, proč nejít na koloskopii, dodává Stanislav Batko. Jenže ta by odhalila, že střevo už v úplně perfektní kondici není.

Video: Jak vypadá kolonoskopie neboli koloskopie?

Zdroj: YouTube.com

Primář Linke také dodává, že desetiletý interval při prevenci je z hlediska vzniku nádoru dosti dlouhý, a proto se on sám i jeho kolegové spíše kloní k preventivní koloskopii každých pět let. Screening, který je plošně dostupný od roku 2009, ale zatím na toto odborné doporučení skrze Ministerstvo zdravotnictví a Národní screeningové centrum nezareagoval a úhrady pojišťoven se při prevenci (nikoliv indikovaném vyšetření) zatím stále vztahují jen na desetiletý interval.