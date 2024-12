Koloskopie nemusí být tak nepříjemná. Nechte si dát léky, díky kterým bude snesitelnější

Brzy to bude 16 let od chvíle, kdy v ČR byla zavedená plošná prevence zaměřená na rakovinu tlustého střeva a konečníku určená lidem nad 50 let. Přesto je stále až 40 procent případů zjištěno v pokročilém stadiu onemocnění, kdy je sice možná léčba a díky ní prodloužení života o několik let, nikoliv ale samotné vyléčení.

Proč je v Česku stále tolik pacientů s nádorem odhaleným až v době, kdy metastázoval do jater nebo plic? Jednou z příčin je fakt, že zhruba polovina oslovených lidí, pro které je plošný screening určen, odmítne nabídku se ho zúčastnit. Podstatnou roli při tom nejspíš hrají obavy z vyšetření tlustého střeva, které je v rámci prevence bezplatné jednou za deset let.

Koloskopie (běžněji kolonoskopie) je vyšetření střev endoskopem (optický přístroj k vyšetřování tělních dutin a dutých orgánů). Dělá se jako prevence či při podezření na hemoroidy, zánětlivé a nádorové onemocnění.

Vyšetření konečníku a střev je totiž navýsost intimní záležitost (jak probíhá, si přečte zde) a ač by nemělo bolet, nemusí být příjemné. Nadto vyžaduje několikadenní přípravu. Spočívá v dietním omezení a následném hladovění včetně pití speciálního roztoku – cílem je, aby se člověk úplně vyprázdnil.

Aby se obavy rozplynuly

První je nutné dodržet po daný čas bezezbytkovou stravu, tedy načas z jídelníčku vyloučit potraviny, které se špatně tráví včetně některé jejich úpravy, jakou je třeba smažení. Jak taková dieta vypadá, najdete třeba zde. U projímavých roztoků pomůže dochutit si je šťávou nebo medem.

Druhou věcí, která platí při prevenci, je vybrat si pečlivě pracoviště, kam se na koloskopii objednáte. Nemůžete si sice vybrat lékaře-endoskopistu, na němž průběh vyšetření záleží nejvíce, můžete si ale zvolit kliniku, kde vám v rámci úhrady ze zdravotního pojištění nabídnou takzvanou premedikaci, protože při ní je vyšetření bezproblémové. Ač je zájemcům o prevenci a pacientům hrazená, ne všude je zatím samozřejmostí.

Osobně bych si premedikaci nechal provést kombinací účinných látek midazolam a fentanyl. Jde o nízké dávky, při kterých zcela neusnete, ale stačí k zabránění úzkosti a jakékoliv bolesti, říká onkolog Stanislav Batko.

Usnadnit vyšetření může také nafouknutí střeva při vyšetření oxidem uhličitým, nikoliv vzduchem. Ne že by druhá možnost byla natolik špatná, ale střevo se následně vyprazdňuje jinak. Oxid uhličitý se vstřebává střevní stěnou rychleji a vyšetřovaný člověk jej vyloučí dýcháním, takže pacient neodchází s bolavým břichem, dodává lékař. Plyn slouží k rozfouknutí střeva, aby jeho sliznici při vyšetření lékař dobře viděl. Při vyšetření je tedy jeho použití nezbytné.

Stanislav Batko léčí pacienty s rakovinou kolorekta v pražském Motole a endoskopii sám nedávno podstoupil. Taky jsem se bál, ale můžu z vlastní zkušenosti říci, že když se to vyšetření udělá tak, jak má a jak jej udělat lze, není ani nedůstojné, ani nepříjemné, dodává lékař.

Podstatné pro výše uvedené rady je, že pacient má možnost volby. Jednak mezi pracovišti, takže je dobré se informovat, co jednotlivé kliniky nabízí, a pak se objednat tam, kde vám vyhoví. Pacient totiž má právo říci si jak o premedikaci, tak o oxid uhličitý. Pomoci při samotném provádění endoskopie může také pomalé dýchání a uvolnění břišní stěny.

Poslední, ale důležitá rada zní: Vybíraví mezi pracovišti buďte opravdu jen v případě prevence. Pokud vás na vyšetření odesílá lékař kvůli podezření na nádor či jiné onemocnění, před komfortem upřednostněte čas objednání.

Čekací lhůty na endoskopii střeva se v jednotlivých nemocnicích velmi liší. Ač značná část prevenci odmítá, na nedostatek pacientů si pracoviště nemohou stěžovat, a tak se někde na vyšetření čeká týdny nebo i měsíce. Je tedy dobré si obvolat pár pracovišť a objednat se tam, kde vás vezmou brzy. Třeba i za cenu toho, že je toto pracoviště dále od vašeho bydliště.