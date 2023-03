Kolonoskopie se bát nemusíte, někdy trvá jen 20 minut a nebolí

Co je kolonoskopie?

Kolonoskopie (koloskopie) je vyšetřovací metoda, která lékařům umožňuje prohlédnout celou dolní část trávicího ústrojí – od konečníku přes celý tračník až po dolní konec tenkého střeva. Indikací k tomuto vyšetření bývá nejčastěji podezření na onemocnění trávicího ústrojí. Kolonoskopie se provádí hlavně u pacientů, kteří:

trpí bolestmi břicha,

trpí nechutenstvím,

mají krev ve stolici,

jsou chudokrevní bez zjevné příčiny,

ztratili rychle na váze bez zjevné příčiny.

U těchto pacientů existují důvodná podezření, že by za problémy mohlo stát zánětlivé nebo nádorové onemocnění trávicího traktu. Prostřednictvím kolonoskopie lze sledovat zánětlivé změny tkáně, objevit výrůstky a polypy, vředy, krvácení nebo další patologie. Lékař také může při kolonoskopii rovnou odebrat část tkáně na histologické vyšetření.

K vyšetření se používá ohebný endoskop zvaný kolonoskop, který je na konci opatřen světlem a malou kamerou. Vůbec první kolonoskopie byla provedena na začátku 70. let minulého století. Tehdy nebyla k dispozici moderní technika, která se používá dnes. První kolonoskopy byly vybaveny vláknovou optikou. Tyto kolonoskopy postupně nahradily videokolonoskopy, které převádí optický signál na elektrický. [1, 2, 3, 4]

Druhy kolonoskopie

Diagnostická kolonoskopie

U většiny pacientů se kolonoskopie provádí z diagnostických důvodů. Buď jde o osoby, které mají dlouhodobé potíže s trávením, nebo o jedince, kteří podstupují kolonoskopii v rámci screeningu kolorektálního karcinomu.

Ve věkovém rozmezí 50–54 let má každý člověk v České republice nárok na každoroční prohlídku, jejíž součástí je vyšetření na okultní krvácení ve stolici. V případě pozitivního nálezu je pacient odeslán na kolonoskopii. Pacienti starší 55 let mají každých 10 let nárok na primární screeningovou endoskopii.

Terapeutická kolonoskopie

Při kolonoskopii je možné rovnou odstranit viditelné výrůstky a polypy na střevní sliznici, případně lze provést biopsii. Odebrané vzorky tkáně se odesílají na histologické vyšetření. Zde se zjistí, zda jsou polypy zhoubné, či nikoliv. V rámci terapeutické kolonoskopie se dále provádí zastavení krvácení, ošetření hemoroidů a další výkony. [5, 6, 7]

Kolonoskopie: příprava před vyšetřením

Za normálních okolností obsahuje tlusté střevo tuhou stolici. Proto je nutné před vyšetřením tento obsah vyprázdnit, což vyžaduje spolupráci pacienta. Ten musí držet před vyšetřením speciální dietu. Pro dokonalé vyprázdnění střev se úprava jídelníčku většinou ještě kombinuje s užíváním laxativ.

Dieta před kolonoskopií

Pacienti si většinou kladou otázku, co jíst před kolonoskopií. Vůbec první režimové opatření by měl pacient zavést již 7 dní před podstoupením vyšetření. Konkrétně jde o vysazení veškerých léků s obsahem železa. Zhoršují totiž možnost oplachu střev.

Poté 3 dny před vyšetřením nesmí pacienti užívat léky na léčbu průjmu (Imodium, kodeinové prášky, Loperon). V tuto chvíli už je nutné upravit i jídelníček. Takzvaná bezezbytková strava před kolonoskopií spočívá ve vynechání veškerých pokrmů, které obsahují slupky, jádra nebo pecky. Zkrátka jde o veškeré potraviny, jejichž zbytky by mohly ve střevech ulpět:





celozrnné pečivo a pečivo s mákem,

luštěniny,

neloupaná rýže,

ořechy,

mák,

kmín,

ovoce (hroznové víno, kiwi, angrešt, jahody)

zelenina (meloun, papriky, rajčata).

Doporučuje se konzumovat spíše tekutou, kašovitou a jemnou stravu. Dopřát si můžete např.:

bramborovou kaši,

pudinky,

mléčnou rýži,

jogurty,

přesnídávky,

bílé pečivo (bez semínek),

vývary (bez masa a zeleniny, případně je lze rozmixovat).

Den před vyšetřením už se musí vysadit i káva, mléko, ovocné nápoje s dužinou, perlivé vody a alkohol. K jídlu je nejvhodnější čirý vývar, posnídat lze jogurt nebo přesnídávku. Zároveň se doporučuje pít co největší množství tekutin, ideálně neperlivou vodu a čaje. V tento den se zároveň užívá vyprazdňovací roztok, který předepíše lékař indikující vyšetření. Může jít například o:

Kolonoskopie: vyšetření

Jak probíhá kolonoskopie?

Prvním krokem je položení pacienta na vyšetřovací stůl. Ležet musí vždy na levém boku s mírně pokrčenými koleny. Aby bylo vyšetření komfortnější, aplikuje se pacientovi lokální anestetikum na konečník a zároveň se mu podávají hypnotika (léky s tlumicím účinkem). Kolonoskopie v celkové anestezii je indikována jen u určitých pacientů (dětí nebo psychiatrických pacientů).

Obecně se ale gastroenterologové raději přiklánějí k analgosedaci, kdy je pacient pouze „přispán“, ale je schopen s lékaři během vyšetření komunikovat. Dalším důvodem je to, že střevní stěna reaguje při analgosedaci na kolonoskop lépe a celé vyšetření je tak jednodušší (tím pádem i rychlejší).

Před zavedením kolonoskopu lékař provede pohmatové vyšetření konečníku. Až poté se přístroj zavede do konečníku. Postupně prochází všechny oddíly tlustého střeva a sleduje stav sliznice. Pacienta je potřeba během vyšetření přetáčet, pro ulehčení se mu také někdy tlačí na břicho.

Při vytahování kolonoskopu lékař opět pečlivě vyšetřuje sliznici. Může také odebrat vzorky tkáně na histologické vyšetření nebo provádět terapeutické zákroky.

Jak dlouho trvá kolonoskopie?

Samotné vyšetření střev trvá obvykle 15–60 minut. Čas je u každého pacienta individuální, záleží hlavně na tom, zda lékař provádí pouze diagnostickou kolonoskopii, nebo provádí i některé terapeutické výkony.

Bezprostředně po vyšetření musí pacient zůstat ještě 1–2 hodiny ve zdravotnickém zařízení, dokud neodezní účinky sedativ. Jestliže se objeví komplikace nebo budou pacientovi provedeny nějaké terapeutické zákroky, bude uložen na lůžko a sledován (většinou na 24 hodin).

Režimová opatření po vyšetření

Co jíst po kolonoskopii? Jestliže byla provedena kolonoskopie pouze diagnostického rázu, nemusí pacient držet žádnou speciální dietu. Pokud mu byly odstraněny polypy nebo proveden jiný zákrok, měl by se několik dní stravovat lehce a přijímat jemnou kašovitou stravu. [14, 15, 16, 17, 18, 19]

Kolonoskopie a menstruace

Pokud je menstruace mírná nebo už odeznívá, nebývá to překážkou. Nicméně v období silné menstruace je nutné vyšetření odložit. [20]

Používáte při řešení střevních potíží projímadla? Ano, je to velmi účinné Ne, není to zdravé Ano, ale jen občas, nic se nemá přehánět Zobraz výsledek

Virtuální kolonoskopie

Moderním doplňkem klasické kolonoskopie je tzv. CT kolonoskopie (CTc), někdy nazývaná virtuální kolonoskopie, která umožňuje celé střevo virtuálně projít. Pacientovi je do konečníku zavedena trubička, která naplní celé tlusté střevo plynem. Tělo pacienta je poté oskenováno v CT nebo MRI přístroji. K virtuálnímu průchodu střevem lékař následně využije speciální software.

CT kolonoskopie rozhodně není náhradou klasické kolonoskopie. Nelze při ní totiž odebrat vzorky tkáně ani provádět jiné výkony. Musí se před ní ale taktéž držet bezezbytková dieta a užívat vyprazdňovací roztok, aby bylo střevo čisté. Provádí se obvykle u pacientů, u kterých není konvenční kolonoskopie možná. [21, 22, 23]

Zdroje: gastroconsa.com, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov, mayoclinic.org, cancer.org, health.harvard.edu, webmd.com, wacoendocenter.com, medicalnewstoday.com, gastroenterologie-ostrava.cz, vzp.cz, ikem.cz, homolka.cz, fnbrno.cz, crohn.cz, mou.cz, internimedicina.cz, medicinapropraxi.cz

Co je to kolonoskopie?

Kolonoskopie je endoskopické vyšetření dolní části trávicího ústrojí. Umožňuje lékařům vyšetřit celý tračník až po dolní konec tenkého střeva a zjistit, zda se na sliznici nenachází nějaké zánětlivé nebo jiné patologické změny. Zároveň je možné také odebrat vzorky tkáně na histologické vyšetření nebo provést další výkony.

Jak probíhá příprava na kolonoskopii?

Sedm dní před vyšetřením nesmí pacient užívat žádné léky obsahující železo. Tři dny před vyšetřením se přechází na bezezbytkovou dietu. Vhodné je konzumovat kašovitou, tekutou a jemnou stravu. Den před vyšetřením je vhodné hodně pít, konzumovat lze čiré vývary. Pacienti navíc užívají vyprazdňovací roztoky, které zajistí dokonalou čistotu střev.

Může se objevit bolest břicha po kolonoskopii?

U některých pacientů může kolonoskopie vyvolat nadýmání a mírné křeče. Mírná bolest břicha není nic neobvyklého. Nicméně pokud je hodně silná, je nutné vyhledat lékaře, aby došlo k vyloučení případných komplikací.