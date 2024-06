Stopka HHC nestačila. Vláda teď zakazuje další látky, které obchodníci prodávali místo něj

Vláda nařízením rozšířila seznam drog o dalších sedm syntetických kanabinoidů, tedy látek, které napodobují, zesilují či kopírují účinky některých chemikálií v konopí.

Zákaz platí od 1. července, a to na dobu neurčitou.

O tom, že rozšíření seznamu drog, ve středu jednáním kabinetu prošlo, informovat Úřad vlády v tiskové zprávě. Je to reakce na kroky prodejců HHC a THCP, kteří se jejich zákaz pokoušejí obejít nabízením alternativních produktů, jež pro lidské zdraví představují stejné riziko jako látky už zakázané, uvádí.





Zákaz bude nově platit u látek označených například zkratkami HHCP, HHCB nebo THCB. Vztahuje se také na takzvané estery z nich odvozené. „Tím dojde k pokrytí poměrně velkého počtu nových látek s psychoaktivními účinky na lidský organismus,“ dodává Ministerstvo zdravotnictví.

Nově zakázané syntetické kanabinoidy Zkratka/plný název psychoaktivní látky HHCP – h exahydrokanabiforol

HHCH – hexahydrokanabihexol

HHCB – h exahydrokanabutol

HHC-C8 – h exahydrokanabioktyl

THCB – t etrahydrokanabutol

THCH – t etrahydrokanabihexol

THC-C8 – t etrahydrokanabioktyl Pozn.: Od 6. března jsou v ČR již zakázané látky HHC, HHC-O a THCP, trestné je jejich držení i prodej. Zdroj: eKlep / MZ ČR / Důvodová zpráva k návrhu nařízení

Rizikové je mimo jiné vapování (tj. užití např. v elektronické cigaretě) výše jmenovaných látek. Při vapování se uvolňuje látka zvaná keten, neboli ethenon. Způsobuje po­dráždění očí, nosu, hrdla a vede až k poškození plic, odůvodňuje Ministerstvo zdravotnictví nutnost seznam drog rozšířit.

„U již zařazených látek HHC a THCP došlo v minulosti k rychlému a velkému rozšíření v populaci, což mělo za následek několik případů předávkování těmito látkami u dětí, mladistvých, ale i dospělých jedinců, přičemž několik osob muselo být i hospitalizováno. Ministerstvo zdravotnictví je přesvědčeno, že i nově zařazované látky je potřeba co nejdříve zařadit na seznam návykových látek, tak aby se ve společnosti nerozšířily a neopakovaly se případy předávkování dětí a mladistvých,“ řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Připravuje se změna

Ministerstvo v tuto chvíli nemá jiný nástroj, jak účinně nebezpečné novinky stáhnout z trhu, kde se prodávají i v podobě edibles (tedy napodobujících potraviny – například želé bonbóny) nebo prodejními automaty. Při této formě prodeje ovšem není nijak regulováno, kdo si drogy koupí. Proto se k nim mohou snadno dostat i děti.

V budoucnu by část kanabinoidů, třeba nyní již zakázané HHC, mohlo patřit do nové kategorie tzv. psychomodulačních látek. Její vytvoření už schválila Sněmovna a čeká na rozhodnutí Senátu. Psychomodulační látky budou moci obchodníci prodávat, ovšem jen dospělým a za přísných podmínek. Do automatů se by se proto už neměly dostat.

Galerie. Edibles vypadají jako bonbóny, obsahují návykové látky