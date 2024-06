Po problémech v sexu přišel infarkt. Potíže s erekcí mohou věštit průšvih

„Sexuální potíže nejsou výjimečnou záležitostí ani u žen, ani u mužů. U žen se nejčastěji objevuje snížená sexuální touha, potíže s dosažením orgasmu nebo sexuálním vzrušením. U mužů to jsou potíže s erekcí, předčasná ejakulace či snížená sexuální touha,“ shrnuju závěr nového průzkumu Czechsex Libor Zámečník, přednosta Sexuologického ústavu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice.

Problém zažije většina lidí

Z průzkumu, kterého se zúčastnilo více než šest tisíc lidí, vyplývá, že potíže týkající se sexu v průběhu života po dobu alespoň několika měsíců se objevily u 61 procent žen a 55 procent mužů.

Nejčastější typy dysfunkcí Typ sexuální dysfunkce – její výskyt v populaci Ženy snížená sexuální touha – 44,8 %

potíže s dosažením orgasmu – 44,6 %

potíže se sexuálním vzrušením – 42,7 %

bolest při pohlavním styku – 19,6 %

problémy se zvládáním sexuálních nutkání, třeba nadměrné sledování pornografie) – 16,5 % Muži potíže s erekcí – 26,1 %

snížená sexuální touha – 24,4 %

předčasná ejakulace – 24,6 %

opožděná ejakulace – 23,0 %

problémy se zvládáním sexuálních nutkání – 23,8 % Zdroj: NÚDZ, VFN, 1. LF UK / průzkum Czechsex

Za odborníkem jde málokdo

Průzkum také ukázal, že s problémy se na odborníky obrací jen zhruba pět procent těch, kteří je prožívají. Je to velmi málo, v zahraničí se se svými problémy odborníkům svěřuje až třetina těch, kdo je mají, podotýká sexuolog Libor Zámečník.

Tak nízký podíl jsme nečekali a je pro nás velmi závažným vykřičníkem, dodává s tím, že jakákoliv sexuální dysfunkce by neměla být vnímána jako běžná a neměla by být opomíjená.





Podle něj tak nízké procento ukazuje na to, že sexualita je v Česku stále ještě tabuizována a že zdravotnický systém je po této stránce děravý. Může to být tím, že máme málo sexuologů nebo pracovišť, které se zabývají sexuálním zdravím, dodává lékař. Podle něj si také řada lidí stále sex nespojuje se svým celkovým zdravím.

Nejde ale jen o to, že kdo je spokojen v sexu a klape mu, podporuje své celkové zdraví včetně toho duševního. To, že penis nefunguje, není samo sebou. Erektilní dysfunkce a předčasná ejakulace by neměly být opomíjené, protože mohou být otázkou závažného celkového onemocnění – cévního, endokrinologického či neurologického, říká sexuolog.

Bez léčby proto mohou potíže při sexu končit infarktem či mrtvicí. Muži s erektilní dysfunkcí by měli navštívit odborníka, protože právě příznak v podobě této dysfunkce je může nasměřovat ke správnému lékaři, je přesvědčený přednosta Sexuologického ústavu.

Může podobné varování předcházet v sexu také u žen? Chybějící orgasmus nebo nedostatečné libido předvojem infarktu nejspíš nebude. Mohou ale ukazovat na hormonální nerovnováhu nebo neurologické onemocnění. Nicméně tyto příznaky nejsou tak varující jako u mužů, vysvětluje přednosta Sexuologického ústavu.

Autor: NUDZ, VFN / Czechsex

Přibývá poruch bez zjevných příčin

Samozřejmě, ne každá porucha erekce znamená, že muž trpí třeba onemocněním cév. Podle lékaře se mohou potíže projevit také kvůli tomu, že si pár v sexu nesedne. Stále proto platí, že jednorázové selhání erekce u muže nic neznamená a k lékaři kvůli tomu běžet nemusí. To platí i u žen. Pozornost vyžadují problémy v délce řádu měsíců, uvádí Libor Zámečník.

A upozorňuje na jednu zajímavost, která je fenoménem posledních let. Přibývá totiž mužů, kteří mají problém s erekcí bez zjevných zdravotních příčin.

Oproti předchozím létům máme celou řadu mužů, kteří mají poruchy erekce nebo problém s jejím navozením, aniž by měli jakýkoliv organický problém, s nímž bychom dysfunkci mohli dát do souvislosti. To znamená, že nemají vyšší tlak, cukrovku nebo vysoké hodnoty cholesterolu, popisuje lékař s tím, že takových mužů přibývá.

Jak je tedy selhání možné? Podle Libora Zámečníka může souviset třeba s nadměrným sledováním pornografie i novými způsoby, kterým porno vstřebáváme – třeba online přenosy nebo videochaty. Stimulace při pornografii je zcela něco jiného než prožívání partnerského, sexuálního vaginálního styku, vysvětluje přednosta Sexuologického ústavu VFN.

Závislost na pornu

Jak potvrdil průzkum Czechsex, vliv pornografie v partnerském vztahu nebo single životě se za posledních deset let, kdy se konal poslední podobně zaměřený a rozsáhlý průzkum, proměnil.

Snížil se průměrný věk, kdy se člověk podívá na porno poprvé. U mladých žen jde zhruba o 15 let, u můžu o rok dříve. Do porna začal promlouvat internet. S živým videopřenosem snímků a videí s explicitním sexem má zkušenost 12 procent mužů a čtyři procenta žen. 17 procent mužů a pět procent žen zatím live sex nezkusilo, ale chtělo by.

Čtyři procenta mužů a jedno procento žen si dopřávají pornografii každý den nebo několikrát denně. Část sledujících propadá závislosti. „Jsou jí nejvíce ohroženi lidé ve věku 18 až 34 let. V této věkové kategorii je ohroženo 5,4 procenta lidí. Častěji se toto ohrožení týká mužů (4,3 procenta), zatímco u žen je to 1,6 procenta,“ popisuje Anna Ševčíková, výzkumnice z Institutu pro psychologický výzkum Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.





Průzkum také nepřekvapivě potvrdil, že zkušenost se sledováním pornografie má většina dotazovaných (78,5 procenta). Více zkušení jsou v tomto ohledu muži, protože porno někdy sledovalo 89,5 procenta z nich. Nejaktivnější jsou ve sledování porna lidé ve středním věku.

Galerie: Sexuální dysfunkce pohledem průzkumu Czechsex

Sex přežije i roboty

V souvislosti s pornografií se proto řeší, zda část jejich konzumentů je schopná fungovat v reálném partnerském životě. Podle sexuologa Libora Zámečníka lidé, kteří nejsou schopni navázat sexuální vztah, existují. Ostatně, Czechsex ukázal, že 5,93 procenta žen a 8,43 procent mužů nikdy nemělo sex. Skupina těch, kteří skončí single nebo užívá svoji sexualitu samostatně, se bude rozšiřovat, je přesvědčený sexuolog.

Na druhou stranu, Češi se o svoji sexualitu a její prožívání v páru nejspíš nemusí obávat. Průzkum říká, že většina lidí napříč věkovými kategoriemi je za poslední rok spokojena se svým sexuálním životem a preferuje partnerské sexuální aktivity před masturbací.

Dokáže to změnit příchod robotů, umělé inteligence a reálně vypadajících sexuálních panen? Nemyslím si to. Češi a Češky si leccos vyzkouší, ale asi se tomu nebudou věnovat trvale, protože mají k sexualitě vesměs zdravý přístup, shrnuje primář Libor Zámečník.