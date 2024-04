Spice, K2, Black Mamba. Syntetické kanabinoidy ohrožují zdraví víc než přírodní, škodí mozku i srdci

Za společným varováním stojí pacientský spolek pro léčbu konopím KOPAC, Think tank racionální politiky závislostí a Pacientská organizace pro léčbu bolesti, které v něm popisují, jaké konkrétní nežádoucí dopady na zdraví mohou mít kanabinoidy vyráběné uměle. Tyto látky mohou sice navodit požadované stavy, ale mají i svá rizika a mohou vést ke zhoršení či poškození zdraví. A to i toho duševního.

Proč varování vzniklo

Pod varování se podepsala pětice odborníků. Část z nich, třeba lékař Pavel Kubů nebo chemik Lumír Ondřej Hanuš, stála na počátku české legalizace konopí k léčbě. Všechny pak pojí to, že místo represe v případě kanabinodiů zastávají cestu regulace. Proto se podílejí na novele zákona, jež by měla ustanovit v legislativě kategorii zvanou psychomodulační látky.

Kdo se podepsal pod varování veřejnosti před riziky syntetických kanabinoidů MUDr. Pavel Kubů , předseda Etické komise Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti, předseda KOPAC pacientský spolek pro léčbu konopím

Kanabinoidy jsou látky obsažené v konopí, ale i dalších rostlinách. Část z nich má psychoaktivní účinek, tedy vliv na centrální mozkovou soustavu. Dokáží proto změnit náladu, chování, vnímání nebo prožívání emocí.





Syntetické kanabinoidy u obchodníků vyhrávají proto, že jsou levné a v tuzemsku jsou, na rozdíl od THC v koncentraci nad jedno procento či určitých koncentracích HHC, legální. Česká republika si totiž léta udržuje systém, že co vláda nezařadí na seznam nelegálních drog, nelegální látkou zkrátka není. Jenže není ani látkou jakkoliv regulovanou. Proto se novinky, než je vláda zakáže, dostávají nejen k dospělým, ale i dětem a šíří se mezi ně volně třeba i z prodejních automatů.

Snaha prodat lidem zatím neregulované drogy se přitom zvrhla ze strany obchodníků natolik, že je stále častěji přidávají i do potravin, které navíc vypadají jako sladkosti – čokoláda, sušenky, želé bonbóny… A malér je na světě, protože taková forma je atraktivnější pro děti a může být snadněji snědena omylem.

Síla účinku zvyšuje rizika

Syntetické kanabinoidy jsou látky, jež napodobují účinky konopného THC. Na rozdíl od něj se ale v přírodě nevyskytují. Nebo přinejmenším je zatím nikdo neobjevil.

Nejde o jediný rozdíl. Syntetické kanabinoidy mají především mnohem silnější účinek, protože jsou koncentrovanější. Což také znamená, že je u nich mnohem vyšší pravděpodobnost výskytu zdravotních potíží. Mezi ty běžné patří třeba úzkost, ospalost, neklid, nevolnost a zvracení, ale i potíže s dýcháním, vysoký krevní tlak, zrychlený tep a svalové křeče.

Užívání ale může přinést i vážnější problémy – psychózy, záchvaty, akutní selhání některých vnitřních orgánů. Uživatele ohrožuje i smrtelné předávkování těmito látkami, z nichž některé jsou výrazně toxičtější než přírodní kanabinoidy, stojí ve varování vydaném výše uvedenými organizacemi.





Název napoví Příklady zkratek, pod kterými se skrývají přírodních kanabinoidy: THC, CBD, CBG, CBN, HHC, THC-P, THC-A, THC-B, THCV Pod těmito zkratkami se skrývají také látky, které lze získat průmyslovým čištěním např. pryskyřice z konopného květu. Příklady názvů syntetických kanabinoidů: obchodní názvy jsou např. Spice, K2, Black Mamba

samotné látky mají u syntetických kanabinoidů např. tyto zkratky: HHC-P, HHCPO, CB9, AB‑CHMINACA, AB‑FUBINACA, AB‑PINACA, AMP-FUBINACA, 5-FLOUROMDMB PICA, 5-FLOUROMDMB-BUTINACA, AM‑2201, CP-47, CP-497 HU210, JWH‑018, JWH‑073, JWH‑200, UR‑144, FUB-144, XLR‑11 Pozn.: HHC a některé další přírodní kanabinoidy se vyrábí i uměle. Odborníci hovoří o tzv. semisyntetických kanabinoidech, kdy původně přírodní molekula je vyrobena (syntetizována) uměle z jiných látek. Důvody jsou zejména ekonomické – umělá výroba je levnější. Z českého trhu stahované HHC patřilo právě k tomuto typu uměle vyráběného kanabinoidu.

Rizika pro mozek

Syntetické kanabinoidy ovlivňují zejména funkci mozku, protože v některých jeho částech se vyskytují receptory na ně vnímavé. A právě proto mohou vést také k poruchám jeho funkcí. Varování uvádí, že jejich užívání může vést k úzkostem, ospalosti, závratím, neklidu, nebo naopak letargii, zmatenosti, úzkosti, deliria, oslabení motoriky, záchvatům a křečím.

Dlouhodobé užívání pak zvyšuje pravděpodobnost výskytu poruch poznávacích funkcí včetně oslabení pozornosti, učení a paměti, problémů s myšlením, duševní flexibility a zpracování emocí. Kromě toho bylo prokázáno, že jejich užívání souvisí se zvýšeným rizikem závažných poruch duševního zdraví včetně psychóz, uvádí varování, které společně vydaly Pacientský spolek pro léčbu konopím KOPAC, Think tank racionální politiky závislostí a Pacientská organizace pro léčbu bolesti.

Rizika pro srdce a cévy

Mozek není jediný, který je při užívání syntetických kanabinoidů více v ohrožení. Vážné a nebezpečné účinky se týkají také činnosti srdce včetně vysokého krevního tlaku, rychlého tepu, poruch srdečního rytmu, infarktu myokardu a srdeční zástavy.

Známé jsou i případy akutního infarktu a zástavy srdce u mladých, zdravých lidí. Zvyšuje se také riziko cévní mozkové příhody, lidově mrtvice.

Užívání syntetických kanabinoidů ale má mnohem širší účinky, a tedy i rizika. Část dlouhodobých uživatelů těchto látek bylo v zahraničí hospitalizováno s toxickou hepatitidou. V některých případech bylo poškození jater hlavní příčinou smrti.

Poškození ledvin po užití syntetické drogy, třeba v podobě zánětu jejich tkáně či poškození některých jejich částí, je vzácné, přesto lékaři již zaznamenali možné souvislosti mezi akutními zdravotními potížemi a užíváním drog u zdravých dospívajících i dospělých.

Užívání syntetických kanabinoidů může negativně ovlivnit také funkci plic a zvýšit riziko jejich poškození nebo akutního selhání dýchacího systému. Varování popisuje také možný dopad na trávicí a imunitní systém. Tyto látky mohou způsobit změny v produkci některých cytokinů, což může vést k potlačení funkcí různých buněk imunitního systému a jeho poruchám, uvádí dokument.

Zákazník jako pokusný králík

Syntetické novinky přitom na tuzemský trh přichází tak rychle a nekontrolovaně, že se do rukou uživatelů dostanou dříve, než je vůbec jasné a doložené, jaký účinek na lidský organismus mají. Podle odborníků se proto jejich zákazníci stávají doslova pokusnými zvířaty. Pacientské spolky proto apelují na uživatele, aby nad nabídkou obchodníků přemýšleli dříve, než novinku koupí, snědí, vypijí, vykouří nebo budou inhalovat ve formě aerosolu. Nebuďte pokusnými králíky a nekonzumujte nedostatečně prozkoumané molekuly, stojí v textu s varováním.

Rizika čistě synteticky vyráběných drog jsou široká. Nejde jen o zesílený účinek, ale také to, že složení v laboratoři vyrobené drogy není identické jako v přírodě, kde kanabinoidy jdou ruku v ruce s dalšími látkami. Třeba terpeny, které konopí dávají jeho charakteristickou vůni. Jde tedy o komplex látek, jenž syntetická droga nenabízí a právě díky kterému bylo konopí, pěstované kontrolovaně a regulovaně, označeno za léčivo.





V laboratoři navíc lze dosáhnout takové koncentrace a z ní plynoucího účinku, že škodlivé se stávají i látky, kterým psychoaktivní účinek původně nebyl vůbec připisovaný. Třeba CBD, které se hojně a legálně (byť potravinářská inspekce chtěla jeho zákaz coby nové potraviny) využívá v kosmetice i doplňcích stravy. Jeho extrémní dávky mohou mít toxické účinky pro jaterní buňky, ačkoliv v přírodních dávkách je CBD netoxický, podotýká varování odborníků.

Několikadenní rauš po bonbónu

Zveřejněný dokument vysvětluje, že škodliviny se do syntetických kanabinoidů mohou dostat při výrobě (jako třeba palladium) nebo vznikají při jejich užívání. Acetáty různých kanabinoidů, které lze poznat podle písmene O v názvu, např. HHC-O, THC-O, mohou vést k závažným poškozením zdraví při vapování, kdy z nich může tepelným zahřátím vznikat toxický keten. Keten vzniklý při vapování (…) je zřejmě příčinou epidemie plicních poruch proběhlé v USA mezi lety 2019 a 2020, která vedla k desítkám úmrtí, dodávají lékaři a vědci.

Potíž také je, že zákazník předem netuší, jakou sílu bude novinka mít. V účinku se liší nejen syntetické kanabinoidy mezi sebou, ale jiný účinek mohou mít i jednotlivá balení stejné látky.