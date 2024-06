Přijďte darovat krev, potřebujeme vás, hlásí transfuzní stanice. Odběr si můžete odečíst z daní

Bílá plazma, červené krvinky

Dospělý člověk má asi 5–6 litrů krve a všechny její složky jsou nenahraditelné. Červené krvinky díky svému barvivu přenášejí kyslík, bílé krvinky zase chrání organismus před infekcemi, ať už virovými, nebo bakteriálními. Krevní destičky pomáhají při poraněních. Protože se rychle shluknou, utvoří jakousi „zátku“ a ucpou ránu.

„Nejobjemnější složkou krve je plazma, která tvoří přibližně 55 %. Odhadem má tedy člověk v těle kolem 3 litrů plazmy. Plazma je nosičem pro červené a bílé krvinky a krevní destičky. Kdybychom tyto elementy odebrali, má plazma sama o sobě žlutou barvu. Červenou barvu způsobují červené krvinky. Plazma je tvořena z 90 procent z vody a dále se v ní nacházejí plazmatické bílkoviny, hormony, enzymy, vitaminy, minerální látky, cukr. Bílkovin je přes 120 druhů a plní životně důležité funkce, jako je například obrana proti infekcím nebo srážení krve při různých poraněních,“ vysvětluje Jana Zítková, lékařka z plazmaferetického centra Amber Plasma.

Nejčastějším typem dárcovství je darování plné krve. Podle údajů Českého červeného kříže se v České republice daruje v nemocničních transfuzních zařízeních každoročně přibližně 225 tisíc dárců krve a ročně přibude asi 30 tisíc nových dárců. Dle odborníků by však měl být ideální celkový stav 300 tisíc dárců a počet prvodárců 35 tisíc.





Léto znamená méně dárců

Zvláště léto bývá pro nemocnice krizové období, protože z důvodu dovolených počty dárců každoročně klesají, ale naopak se zvyšuje potřeba krve kvůli zvýšenému počtu úrazů. Lékaři proto apelují na ty, kdo by mohli být vhodnými dárci, aby neváhali a přišli krev darovat do transfuzních center.

Zmíněné transfuzní oddělení VFN aktuálně nejvíce bojuje s nedostatkem krevních skupin A a 0, rovněž stále chybí krev krevních skupin RhD negativních.

Oddělení má v registru aktuálně 7800 dárců krve a krevních složek. Více dárců pochází z řad mužů. „Pro optimální zajištění zásob transfuzních přípravků bychom potřebovali v našem registru navíc osm až deset tisíc dárců krve,“ uvádí Daniela Dušková.

Kritéria přijetí dárce k odběru se zatím nezměnila, ale změny se chystají. „Například se uvažuje o tom, že dárce či dárkyně bude moci darovat krev až do 70 let věku, v současné době je darování krve možné pouze do věku 65 let. Velmi jednoduše a velmi obecně ale může krev darovat každý zdravý člověk ve věku od 18 do 65 let,“ vysvětluje primářka.

Světový den dárců krve Světový den dárců krve vznikl z iniciativy Světové zdravotní organizace (WHO) a Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Den 14. červen nebyl zvolen náhodně. Právě 14. června 1868 se ve Vídni narodil lékař a patolog Karl Landsteiner, objevitel Rh faktoru.

Kolo štěstí pro dárce ve VFN

U příležitosti pátečního Světového dne dárců připravila VFN setkání a zároveň malé poděkování pravidelným dárcům i těm, kteří přijdou darovat poprvé. Od 7 do 10 hodin čeká všechny dárce v prostranství před Fakultním transfuzním oddělením VFN v hlavním areálu nemocnice káva a malé občerstvení, kolo štěstí i drobné dárky.

„Darování krve je snadné. Neváhejte a přijďte, pomůžete zachránit život! Těm, kteří se již dárci krve a krevních složek stali, velmi děkuji za jejich pravidelnou nezištnou pomoc. Bez vás bychom to nedokázali,“ vzkazuje primářka Dušková.

Brněnský orloj vykutálí speciální skleněnky

Fakultní nemocnice Brno pořádá v pátek první ročník festivalu Daruj krev, Brno! Od 14 do 20 hodin si bude možné na Piazzettě před Janáčkovým divadlem nechat určit krevní skupinu, zapsat se do registru dárců kostní dřeně. Na pódiu se představí herci Městského divadla Brno a krev přijdou darovat hasiči, policisté i záchranáři. Z orloje na náměstí Svobody bude v den festivalu padat speciální edice skleněných kuliček s kapkou krve a také občerstvení bude tematicky laděné.

Poděkování dárcům krve si přichystala třeba i děčínská zoologická zahrada. Ten, kdo se prokáže průkazem dárce a v něm zaznamenaným alespoň jedním odběrem v posledním roce, bude mít vstup zdarma.





Odběr je bezplatný, dá se ale odečíst z daní

Darování krve je bezplatné, dárci náleží pracovní volno s náhradou mzdy. Dárce si nicméně může odečíst 3000 Kč ze základu daně v daňovém přiznání. K přiznání stačí přiložit potvrzení o počtu odběrů, které na vyžádání vystaví transfuzní stanice. Muži mohou v ČR darovat krev čtyřikrát ročně, ženy třikrát.

„U mužů se tedy daňový základ může snížit až o 12 000 Kč, u žen o 9000 Kč. Krevní plazmu lze darovat častěji, minimální rozestup je 14 dní,“ říká mluvčí zdravotní pojišťovny RBP Ivo Čelechovský.

Velkou výhodou pro dárce je i pravidelná kontrola jeho zdravotního stavu – podrobné vyšetření krve před odběrem a jedenkrát ročně vyšetření cholesterolu, triglyceridů a glukózy.

Dárci se setkají s prezidentem

Bezplatné darování krve znamená i společenskou prestiž. Dárce už více než půl století oceňuje Český červený kříž a uděluje jim medaile Jana Janského, zlaté kříže a plakety Dar krve – dar života. V pátek se s oceněnými dárci na Pražském hradě setká prezident Petr Pavel a jeho manželka Eva. Tradici těchto setkání zavedl Václav Havel.