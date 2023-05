Za rok darovali už 20 000 porcí jídla. Díky novince jich od zítřka bude mnohem víc

Akademie věd České republiky odhaduje, že české jídelny a rychlá občerstvení za rok provozu vyhodí asi 27 tisíc tun potravin. Nezanedbatelné číslo nenechalo chladnými spolek Zachraň jídlo, který se už řadu let zasazuje o neplýtvání potravinami. Ať už tím, že pořádá paběrkování na polích, rozdávání obědů potřebným v centru Prahy, nebo vydává publikace o tom, jak doma šetřit jídlo a tím i finance.

Zachránili 20 000 porcí jídla

Loni se spolek Zachraň jídlo rozhodl spustit projekt Zachraň oběd, který zajišťuje, aby hotová, avšak neprodaná jídla, nekončila v odpadu. Pokrmy, které zbydou ve firemních kantýnách po skončení výdejní doby, vyzvedne kurýr a neprodleně je převeze do charitativních organizací, kde je rozdají potřebným. Mezi ně patří matky samoživitelky, senioři, lidé žijící s postižením a lidé bez domova. Tam, kde je to možné, se organizace snaží motivovat své klienty, aby si jídla vyzvedávali sami pěšky.

Galerie: Zachránili už 20 000 obědů před odpadkovým košem

Tímto způsobem už bylo od března loňského roku zachráněno na dvacet tisíc porcí.

„Uplynulý rok nám přinesl velké výzvy. V samém začátku jsme museli velmi přesvědčivě argumentovat jak na stranu darujících jídelen, tak i charitativních organizací, proč se do projektu zapojit, a prolamovat bariéry strachu, které okolo darování teplého jídla panovaly,“ uvedla ředitelka spolku Zachraň jídlo, Michaela Číhalíková.

Z restaurace i školní jídelny

S velkými hráči, kteří se do projektu v průběhu času zapojili, stoupla i důvěra ostatních firem, a tak počet zúčastněných gastroprovozů začíná stoupat samospádem. Od března 2022 se do boje proti plýtvání potravinami přidali Delirest a Primirest, Fresh Point, Olive Food a Zátiší Group.

Projekt Zachraň oběd v číslech Počet zachráněných porcí před jistým vyhozením: 20 000

Váha zachráněného jídla: 7 tun

Momentálně zapojených jídelen do darování: 8 (do konce roku to bude 14 jídelen)

Počet charitativních organizací přijímajících teplé pokrmy: 8

Hodnota zachráněného jídla: 1 217 400 Kč

Uhlíková stopa – počet zachráněných stromů: 3994

Od letošního března mají přístup k plnohodnotnému jídlu i mimopražští klienti Českého červeného kříže Beroun, do kterého jídlo daruje Primirest z berounského gymnázia.

Ve chvíli, kdy se gastroprovoz domluví na spolupráci, obvykle dostane k zapůjčení REkrabičky nebo krabičky IKEA, do nichž vkládá jednotlivé porce jídla. S takovými nádobami se dobře manipuluje, dají se znovu použít a vydávat kdekoliv. Zajímavostí je, že jídla z gastroprovozů na vlastní náklady převáží společnost DODO, a to do předem vybraných charit.

„Iniciativu Zachraň jídlo podporujeme dlouhodobě a rádi, protože vidíme, jak smysluplná a důležitá je její činnost. Naší silnou stránkou je spolehlivá městská logistika a jsme hrdí na to, že můžeme tuto dovednost využít k podpoře této cenné iniciativy. Dosáhnout počtu 20 000 darovaných obědů je fantastický úspěch, který nám potvrzuje, že naše spolupráce má reálný a hmatatelný dopad. Jsme odhodláni pokračovat v této cestě a dělat vše, co je v našich silách, abychom dosáhli dalších milníků,“ komentuje Ivo Velíšek, CEO společnosti DODO pro Českou republiku a Slovensko.

Zítřek ale leccos změní

Velkým krokem vpřed pro projekt Zachraň oběd je nová vyhláška Ministerstva zemědělství o požadavcích na pokrmy, která nově umožňuje provozovatelům stravovacích služeb darovat pokrmy, které byly zchlazeny či zmrazeny před koncem jejich spotřeby, a tak předcházet plýtvání.

Taková změna je pro projekt velkým přínosem, neboť umožní snadněji darovat přebytečné jídlo, které tak nebude muset být převezeno ke klientům charitativních organizací neprodleně po skončení doby výdeje gastroprovozovny. Do dnešních dní bylo nutné pokrmy zchladit či zmrazit bezprostředně po dohotovení.





V praxi to bude znamenat další obrovskou úsporu jídla, provozovny budou moci zamrazovat jídla průběžně během dne a ušetří se i při svozu. Vozy pro jídla budou moci jezdit ráno, poté, co se jídla večer nebo uplynulý den zamrazila. Organizace Zachraň jídlo o tuto možnost bojovala několik let. Vyhláška vstoupí v platnost už zítra, tedy 1. června 2023.

A jaké má projekt vize do budoucna?

Do konce letošního roku by se do projektu mělo zapojit 14 jídelen, a společně tak zachránit více než 32 000 porcí před jistým vyhozením.

„Bez finanční pomoci jednotlivců náš projekt bohužel nezvládneme udržovat v chodu. Pokrmy i dopravu nám partneři projektu poskytují zdarma, potřebujeme ovšem pokrýt náklady na koordinaci a rozšiřování počtu linek a na provoz aplikace, která darování usnadňuje,“ dodává ředitelka spolku Zachraň jídlo. Přispět lze koupí takzvané Obědovky na webu spolku. Pro představu, spolek slibuje, že například za vašich 300 korun zachrání 15 porcí jídla, a nasytí tak 15 lidí v nouzi.