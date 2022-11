Rajčata do ledničky nepatří, ušetřete tisíce lepším skladováním jídla

Víte, jak se liší datum spotřeby od doporučené minimální trvanlivosti? Jste si jistí, jak skladovat jednotlivé druhy potravin a umíte správně zacházet s lednicí a mrazákem? Své zákazníky to teď učí řetězec Kaufland, který ve spolupráci s neziskovou organizací Zachraň jídlo připravil edukativní kampaň nazvanou Nekrm koš.

Pro představu, podle údajů spolku Zachraň jídlo jsou domácnosti odpovědné za 53 procent potravinového odpadu a každá česká domácnost ročně v jídle proplýtvá asi 20 000 korun.

V celé Evropské unii pak každý rok vyhodíme potraviny v hodnotě 149 miliard eur. Například jenom kvůli mylnému rozlišení data minimální trvanlivosti od data spotřeby skončí v EU ročně v odpadkovém koši téměř 9 milionů tun jídla, které lidé vyhodí v domnění, že jsou zkažené.

Kaufland se snaží zákazníky naučit, jak zabránit tomu, aby velkou část toho, co si nakoupí, posléze vyhodili. Třeba tím, že je pomocí letáků či webové kampaně učí rozumět tomu, co najdou na etiketách.

Datum spotřeby vs. datum minimální trvanlivosti

Datum spotřeby (spotřebuj do) je vždy na čerstvých potravinách, které bychom měli rychle sníst. Po uplynutí dané doby se už výrobek nesmí prodávat a my bychom jej měli jíst jen s opatrností. Jde zejména o mléčné výrobky, chlazené maso nebo ryby.





Zatímco třeba u ryb je konzumace po datu spotřeba na pováženou, mléčné výrobky mohou být ještě pár dní v pořádku – pokud je máte v ledničce a skladovali jste je při správné teplotě, stačí je ochutnat a případně sníst. Nebo třeba použít jogurt do těsta na koláč.

Minimální trvanlivost říká, jaká je minimální životnost potraviny. Takové produkty se nekazí tak rychle, dokonce se smí i v obchodech s označením – coby prošlé – prodávat. Jsou to například sušenky, těstoviny nebo konzervy.

Takže pokud doma máte nějaký výrobek tohoto typu a jeho trvanlivost prošla teprve nedávno, s největší pravděpodobností bude zcela v pořádku a můžete ho bez obav sníst.

Rajčata do ledničky nepatří

Kaufland spolu se Zachraň jídlo přináší tipy na uchovávání potravin, aby vydržely čerstvé co nejdéle. Díky těmto jednoduchým radám můžete ušetřit docela dost peněz.

Rajčatům (lilkům i paprikám) se daří v relativním teple. Zima a lednice jim nedělá dobře, přicházejí o chuť i hodnotné látky. Skladujte tuto zeleninu ideálně o teplotách 8 až 15 °C, případně v pokojové teplotě.

Čerstvé bylinky proberte a odstraňte tlející části. Pak je v mikrotenovém sáčku s dírkami vložte do přihrádky na zeleninu v lednici, nebo je můžete zamrazit v ledových kostkách s vodou či olejem.

Houby skladujte v prodyšné nádobě v lednici při teplotě od 0 do 6 °C. Když se zapaří, budou toxické, proto je před uskladněním nemyjte. I tak je spotřebujte ideálně do 3 až 5 dní.

Brambory skladujte v suchu, tmě a chladu. A to nejlépe o teplotách do 6 °C, jinak začnou klíčit nebo na světle zelenat. Zelené části jsou jedovaté. Nejlepší je pro ně sklep nebo lednice.

Kořenové zelenině se nejlíp daří v chladu a relativně vyšší vlhkosti. Ideální je spodní přihrádka lednice. Nať bývá výborná do salátů nebo pesta. Vždy ji ale odřízněte a uchovávejte zvlášť.

Jablka skladujte v chladu, ve spodní přihrádce lednice nebo ve sklepě. Uvolňují ethylen, proto je uchovávejte odděleně od ostatního ovoce a zeleniny, jinak urychlují jejich zrání.

Bochník nejdéle vydrží zabalený v čisté utěrce v chlebníku nebo na ošatce. Utěrka pohlcuje vlhkost, a brání tak zplesnivění. Kvalitní pečivo tak vydrží i týden. Delší trvanlivost mívá chléb kváskový.

Vejce potřebují chlad, nejlépe 5 až 8 °C. Nijak je neomývejte ani neotírejte, abyste nenarušili jejich ochranný film. Spotřebujte je pak nejpozději do 28 dnů od snášky.

Jogurty skladujte v lednici v co největším chladu. I po datu spotřeby bývají obvykle v pořádku. Nekonzumujte je ale, pokud mají nafouknuté víčko, nebo je na povrchu plíseň.

Jak správně nastavit lednici a mrazák

Ještě v 60. letech minulého století měla lednici asi jen polovina českých domácností. Do dneška dáváme někdy věci do ledničky či mrazáku špatně, takže nám nevydrží tak dlouho a my je pak zbytečně vyhodíme.

Tak si to shrňme: optimální teplota lednice jsou 4 °C a ideální je udržovat lednici plnou maximálně ze tří čtvrtin. Když zvýšíte teplotu, na energiích moc neušetříte, ale třeba maso se vám bude kazit mnohem dříve. A když lednici nacpete k prasknutí, nebude chlazení už zrovna efektivní.

Další tip? Nejčerstvější jídlo ukládejte dozadu, aby vás to nutilo nejdříve spotřebovat potraviny s blížícím se datem spotřeby. Není vůbec od věci jednou týdně lednici zkontrolovat a přizpůsobit domácí jídelníček tomu, co z ledničky už je potřeba sníst.

Dále je dobré vědět, že byste uvařené jídlo měli nejdřív nechte vychladnout mimo ledničku, aby se od něj její vnitřní prostory zbytečně neohřívaly. Čerstvé maso a mléčné produkty dávejte dál od sebe. A každopádně, nákup se snažte dát do chladu co nejdříve.

Také používání mrazáku má svá pravidla, díky nimž si nebudete zbytečně zvyšovat spotřebu a zároveň riziko, že se vám potraviny dříve zkazí. Jsou to tato:

Nedávejte do mrazáku horké jídlo.

Jídlo dobře zabalte a vytlačte všechen vzduch.

Mrazte menší porce, jaké sníte na jedno rozmrazení, týká se to jak hotových jídel, tak třeba mrazeného pečiva, či masa, nakrájejte je nejdříve na plátky nebo třeba kostky.

Popište si krabičky datem, kdy jste jídlo zamrazili.

Rozmrazené jídlo už znovu do mrazáku nevracejte.

Naplňte celý mrazák, na rozdíl od ledničky, je pak energeticky úspornější.

Kaufland sází na průběžné zlevňování

Kaufland se snaží jít v předcházení vzniku potravinového odpadu příkladem. Díky automatickému systému naskladňuje produkty s ohledem na očekávanou poptávku. Zboží jako nebalené pečivo, maso, ryby, drůbež, uzeniny, sýry nebo lahůdky s ohledem na datum minimální trvanlivosti průběžně zlevňuje.

V rámci takzvané plastové strategie, která má za cíl výrazně snížit spotřebu plastů, učinila společnost Kaufland další krok a prodává nEKOnečný sáček na pečivo. Chce inspirovat zákazníky, aby vyměnili jednorázové plastové nebo papírové sáčky za obaly, které se dají používat opakovaně, a nezatěžují tak životní prostředí. Šetrnost k přírodě je naší prioritou. Neustále hledáme inovativní řešení a kroky, jak omezit spotřebu plastů, uvádí tisková mluvčí Kauflandu Renata Maierl. Sáček je k mání v oddělení pečiva za 29,90 korun.

Už loni řetězec zavedl recyklovatelné účtenky ze speciálního modrého papíru, který neobsahuje chemické příměsi, a zároveň jsou stoprocentně recyklovatelné jako běžný papír.

Kaufland dlouhodobě spolupracuje s Českou federací potravinových bank, které ročně daruje přibližně 250 tun potravin. V neposlední řadě pak potraviny nevhodné k prodeji za symbolickou částku prodává zoologickým zahradám a mysliveckým sdružením. I pro zbývající organický odpad se snaží najít uplatnění, je například zpracováván ke kompostování či využit pro výrobu energie.

Je tak dalším řetězcem, který se snaží omezit plýtvání – už dříve jsme psali například o kompostéru či kantýně vařící z neprodaných potravin v prodejně Albert nebo bedýnkách s neprodanou zeleninou, která je v nabídce za zlomek ceny, s nimiž jako první přišel Lidl. Letos se k němu přidaly další řetězce, kromě Albertu například také Penny.

Zdroj: kampaň Nekrm koš, tiskové materiály spolku Zachraň jídlo