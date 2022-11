Jak ušetřit na jídle a přitom jíst stále zdravě a netloustnout

Šetření na jídle může škodit srdci

Výdaje za potraviny každopádně tvoří výraznou část domácího rozpočtu. A zdražují. Spotřebitelské ceny ve 2. čtvrtletí meziročně vzrostly o 15,8 procent. Za pokračujícím zrychlováním jejich dynamiky stály především ceny potravin a také bydlení a energií, potvrdil tiskový mluvčí Českého statistického úřadu Jiří Cieslar. Výdaje za jídlo a pití dlouhodobě činí v průměru sedmnáct procent rodinných rozpočtů, jak ukázala zatím poslední data Eurostatu za rok 2020.

Dietoložka Karolína Hlavatá připomněla, že kvalitní jídelníček je jednou z nutných podmínek našeho zdraví. A pokud lidé začnou bez rozmyslu sahat po nejlevnějších potravinách, mohou si naopak ublížit. Nejčastější chybou je vysoký příjem nasycených tuků, málo zeleniny, ovoce a bílkovin. Takový způsob stravování často vede k nadváze, zvyšuje hladinu cholesterolu, krevního cukru, zvyšuje i riziko vzniku některých typů nádorů, uvedla odbornice na výživu.

Začíná to skladováním

Nákup je jen polovina práce, tou druhou je správné skladování, díky němuž vám vydrží potraviny dlouho čerstvé, plné živin a nezkazí se. Vyhazování jídla nás rozhodně stojí dost peněz, podle výzkumů přitom každý Čech vyhodí ročně přes padesát kilo jídla.





Přemýšlejte o tom, kam v ledničce které jídlo patří, využívejte nulové zóny na maso, pořiďte dobře těsnící dózy na mouku, kuskus či rýži, aby se vám do nich nedali moli. Měli byste vědět třeba i to, že některé druhy ovoce (například jablka) uvolňují ethylen, který může způsobit, že se ostatní s nimi uložené ovoce zkazí.

Praktické rady aneb jak na to?

1. Nejezte maso každý den

Maso je drahé. A člověk ho ani z výživového hlediska nepotřebuje jíst denně, připravte si místo něj nějaké veganské nebo vegetariánské jídlo, nahradit ho můžete třeba vajíčky – ta sice také podražila, ale vaječná omeleta se špenátem vás stejně vyjde pořád levněji než plátek masa.

2. Šunka místo párků

Uzeniny nejsou zrovna zdravé nikdy a pokud kvůli úspoře saháme po těch co nejlevnějších, rovnou si koledujeme o nadváhu i problémy se srdcem a oběhem, protože obsahují spoustu soli a hlavně tuků, přičemž jde o tuky nejméně zdravé. Kupujte je spíš výjimečně a když už, dopřejte si libovou šunku.

3. S mletým masem ušetříte

Mletá maso má špatnou pověst, ale pokud koupíte kvalitní, můžete s ním v kuchyni dělat úplná úsporná kouzla. Zkuste hovězí nebo krůtí místo vepřového, je zdravější.

Mleté maso se hodí na sekanou, karbanátky (pečené v troubě jsou zdravější než smažené), na omáčku na špagety, do plněných paprik či mexických tacos. U mletého masa můžete navíc část nahradit zeleninu, třeba kapustou a tak ušetřit ještě více. Kupte větší balení a část si ho zmrazte.

4. Kuře jedině celé

Kupovat kuřecí prsa nebo vykostěná stehna je pohodlná, ale zcela jistě jde o nejdražší způsob, jak koupit drůbež. Chcete-li ušetřit, kupte celé kuře a připravte z něj několik různých jídel. Křídla, krk, skelet a vnitřnosti můžete použít na polévku, zatímco ostatní části upečete jako hlavní jídlo, přičemž zbytky můžete ještě použít do saltu či rizota. Nebo kuře uvařte, abyste získali silný vývar na polévku i omáčku, upečte jen část masa.

Když už chcete kupovat stejně, kupte je i kostmi, je to výrazně levnější a dají se připravit na spoustu zajímavých způsobů.

5. Vařte do zásoby

Sice se nám nemusí líbit nápad strávit dlouhé hodiny u sporáku, ale fakt je ten, že se domácím vařením dá ušetřit docela dost peněz. Volte recepty, při kterých se jídlo dlouho dusí v troubě a obejde se to tak bez dlouhého míchání, můžete si také pořídit například pomalý hrnec, který je skvělý na přípravu omáček, polévek či dušeného masa.

Podobně pečte domácí bábovky a dávejte je třeba dětem k svačině místo sušenek. Bude to levnější a většinou i zdravější.

6. Dělejte si plány

Domácí úsporné vaření se neobejde bez toho, abyste si ho důkladně naplánovali. Už před nákupem si promyslete, co které následující dny budete vařit, jak využijete všechny nakoupené suroviny, co z toho si případně budete moci vzít jako jídlo do práce, dát dětem do školy nebo zamrazíte.

7. Kupujte privátní značky řetězců

Privátní značky nemají dobrou pověst, část lidí so dosud myslí, že nabízejí sice levní, ale nekvalitní zboží – to však, přinejmenším u velkých řetězců dávno neplatí. Mohou mít pod svojí značkou stejně kvalitní výrobek jako ve vedlejším regálu, dokonce třeba ze stejné mlékárny, a přitom levnější. Schválně si někde na obalech porovnejte složení a pokud najdete, tak i výrobce.

8. Ušetřete na koření

Výrobci i tady nabízejí větší a menší balení, ale po těch větších sáhněte jen pokud jde o koření, které používáte skutečně často – například sladkou papriku. Každopádně dbejte na to, aby bylo balení dobře zavřené, ideální jsou tmavé kořenky, aby koření nevyčichlo a nedali se do něj moli. U méně často používaných druhů kupujte spíše menší balení, cenový rozdíl není zase tak velký a budete ho mít vždycky čerstvé.

9. Luštěniny jako sázka na jistotu

Luštěniny jsou poměrně levné a přitom zasytí, protože jsou nabité vlákninou a bílkovinami. Hodí se do polévky, masových směsí, jako základ hlavního jídla nebo do salátů či pomazánek. Chápeme, že ne každý má čas vařit ze sušených, ale mít doma vždycky pár plechovek různých druhů fazolí se vyplatí. Sušené jsou nicméně levnější, jen se musí namáčet a pak dlouho vařit, ovšem můžete si to zásadně usnadnit papiňákem.

10. Zapomeňte na předbalenou směs salátů

Předem nakrájená nebo natrhaná listová zelenin v sáčcích se vyplatí snad jen v den, kdy ji obchod vyprodává za čtvrtinu cenu, jinak se jí snažte vyhnout – udělat si takový základ salátu doma nestojí zase tak času. Listové zelenině navíc skladování v sáčcích nedělá extra dobře, rychle vadne a přichází o živiny.

11. Zkuste větší balení jogurtů

Nikdy bychom nedoporučili XXL balení věcí, jako jsou třeba snídaňové cereálie nebo čokolády. Ačkoli v přepočtu na kilo či objem vyjdou levně, ve skutečnosti se prodraží, protože se většinou snědí příliš rychle.

Ale pokud jde o mléčné výrobky. může být kilový tvaroh nebo stejně velký jogurt správnou volbou – samozřejmě v případě, že je vy nebo vaše rodina běžně konzumujete. Takhle velké jogurty jsou většinou ne bílé (existují i půlkilové), které si můžete nandat do misky a ochutit marmeládou nebo třeba grankem.

12. Vykašlete se na dresinky

Nemusíte hned vyrábět domácí kečup, i když to také jde, ale možná zjistíte, že můžete ušetřit na různých ochucených dresincích, které můžete nahradit doma připravenými dipy z jogurtu, česneku, čerstvých bylinek a podobně.

13. Mražené ryby jsou ok

Studie ukazují, že konzumace mořských ryb dvakrát týdně snižuje riziko vzniku srdečních onemocnění. Levné to však nebylo nikdy, natož nyní. Oprostěte se od myšlenky, že čerstvá ryba je zásadně lepší než mražená, kupujte ty z mrazáku, i v nich najdete prospěšné omega-3 tuky.

14. Nebojte se mražené zeleniny

Jistě, mražená zelenina není čerstvá, ale pořád má poměrně hodně živin, protože se sbírá a mrazí ve vrcholné sezóně. A na rozdíl od zeleniny v konzervách v ní nebývá přidaný sodík, nehledě na to, že je vesměs levnější. A rozhodně stojí méně, než čerstvá zelenina v zimě. Koukněte se po velkých baleních, z nichž můžete z mrazáku odebírat postupně, dokupte k nim plastové klipsy na znovuuzavření sáčků.

15. Mrazte, na co přijdete

Do výše zmíněné kategorie správného skladování patří i zmrazování potravin – ještě pořád máte čas zmrazit si alespoň nějaké druhy ovoce a zeleniny, které se teď dají pořídit za přijatelnou cenu. Podobně si můžete zmrazit maso či ryby, když se vám je podaří koupit výhodně – maso je před tím ideální naporcovat.

Zmrazit můžete i pečivo, dokud je jakž tak čerstvé a vy vidíte, že celý bochník už nesníte.